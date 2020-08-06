Yeni Ford Kuga İddialı Geldi!

“Tasarım dili tamamen yenilendi”

Yeni Ford Kuga’nın dış görünümü tamamen yenilenmiş. Eskisiyle alakası yok. Markanın Ford Focus ile başlayan yeni ön yüz görünümü Yeni Kuga’da da kullanılmış. Çekik led farları, krom ızgarası, uzayan kaputu ve arkaya doğru eğilimli tasarımıyla eskisine göre daha yumuşak, modern ve premium bir çizgiye sahip.

Lansman rengi olan Mercan kırmızı renk yeni Kuga’ya çok yakışmakla birlikte yine katalogda sunulan farklı renk seçeneklerinden biri olan Pasifik Mavi de diğer favorim.

Test Aracım 1.5 litre dizel otomatik, Titanium donanıma sahipti. Titanium donanıma ait krom tasarım detayları iç ve dış kısımda daha çarpıcı ve şık bir görünümle karşınıza çıkıyor.

Anahtarsız giriş özelliği bulunan modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 511 litrelik kaydırılabilir bagaj özelliği. Yani, arka koltukları öne arkaya kaydırıp diz mesafenizi ayarlayabilir, bagaj hacminizi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bagaj hacmi koltuklar öne kaydırıldığı takdirde 650 litreye kadar çıkıyor.

Bagaj kumandadan ve tek ayak hareketinizle sensör yardımıyla açılabiliyor. Eller kollar doluyken hayat kolaylaştırıcı teknolojileri seviyoruz.

Yeni Kuga’da bir diğer dikkatimi çeken özellik, arka koltuk ısıtmasının da oluşuydu. Yani, arka koltuktaki yolcuların da konforu önemli değil mi J Bu tarz özellikleri genelde ön koltuklarda görüyoruz.

Arka koltuk kapı içi malzeme kalitesine gelince sert plastikten yapıldığını ve ceplerin çok da geniş olmadığını söylemeliyim. Dış tasarım ve ön kısımdaki kalite hissini bu anlamda arka kısımda da yaşamak isterdim.

Kızaklı yani kaydırılabilen koltuk sistemi sayesinde arka yolcuların diz mesafesi kendi rahatlıklarına göre ayarlanıyor, baş mesafesi de oldukça rahat. Koltuklar isteğe göre geriye doğru yatıyor ve üç başlık ve emniyet kemeri de bulunmakta.

Bu donanımda arka koltukta kolçak bulunmuyor ama açılabilir cam tavan özelliği ve tavanın renginin açık renk olması arka kısma oldukça ferah bir hava katıyor. Beş kişilik bir aile Yeni Ford Kuga’da rahatça seyahat edebilir gözüküyor.

“İleri teknolojileri ile sürücüye kolaylık sağlıyor”

Yeni Ford Kuga, C SUV segmentine bu sefer olduğundan çok daha iddialı giriyor.

Çünkü, tasarım, işlevsellik, teknoloji, yakıt özellikleri gibi bir çok konuda rekabetçi özelliklere sahip.

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde sizi şık krom detaylar ve yumuşak malzemelerin kullanıldığı bir ön panel karşılıyor. Yeni Kuga’nın ön kısmında en dikkat çekici öğe ise kesinlikle dijital sürüş göstergesi. Çözünürlüğü ve grafikleri oldukça başarılı olan göstergenin seçtiğiniz sürüş moduna göre tasarımı ve rengi değişiyor.

Yeni Kuga size farklı sürüş modları da sunuyor. Normal, Spor, Islak/Kaygan Zemin, Kalın Kar / Kum veya maksimum verimlilik için Eko modlarından birini seçebiliyorsunuz.

4x2 olan aracınızın performansı sürüş modları sayesinde size zor yol şartlarında belli bir ölçüye kadar 4x4 konforu yaşatıyor. Tabii aracınızın şehirli bir SUV olduğunu ve eskisine göre yere daha yakın olduğunu unutmadan kullanmakta fayda var.

İç tasarıma multimedya ekranından, dönerli vites topuzuna kadar birçok detay Ford Focus’u anımsatmakta. Koltuklar ve direksiyon ısıtmalı. Bir de bu donanım da elektrikli hafızalı koltuklarımız olsaymış, çok güzel olurmuş.

Yeni Kuga’da dikkatimi çeken bir diğer özellik ise güvenlik asistanlarının birçoğunun standart olarak sunulması. Şerit takip, akıllı hız sınırlandırıcı, ikincil çarpışma freni ve çarpışma önleme yardımcısı Yeni Kuga’da standart olarak sunuluyor.

Kablosuz şarj ünitesi, ön- arka park sensörleri, e-call özellikli gömülü modem SIM Kart, anahtarsız giriş, sürüş modları, anahtarsız giriş yine en baz donanım olan Style ile birlikte geliyor.

Titanium donanım seviyesinde sunulan geri görüş kamerası ile park etmek zaten kolayken, aktif park özelliği sayesinde tek tuşla direksiyon ya da gaz, frene müdahale etmeden sizin yerinize park eden asistanınız da mevcut.

Teknolojik özellikler derken sürüş konforumuzu arttıran ve kolaylık sağlayan head up display gösterge panelini de atlamayalım. Levha okuma özellikli, anlık hızınız gibi gerekli bir takım detayları özet olarak gösteren bu ekranı Focus’u test ederken de beğenmiştim.

“Güçlü yol tutuş ve ekonomik yakıt tüketimi”

Yeni Kuga’nın sürücü koltuğuna geçtiğinizde yüksek ama yola iyi tutunan bir araç kullanmanın keyfini sonuna kadar hissedeceksiniz. Viraj dönüşleri, yumuşak vites geçişleri özellikle asfalt yollarda size keyifli bir sürüş sağlıyor. Özellikle, spor modunu seçtiğinizde keyfiniz daha da artıyor.

Bağımsız süspansiyona sahip modelde arka koltuktaki yolcuların konforunun da yerinde olduğunu söyleyebilirim.

120 beygir gücünde, 300Nm torka sahip test aracımın maksium hızı 177 km/sa iken, 0-100 km hızlanması ise 12 saniyede gerçekleşiyor.

1.5 litre ecoblue, dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı yeni Kuga’nın karma yakıt tüketimi ise katalog verilerine göre 4,4-4,7 civarı iken benim kullandığım araçta ise 5,6 litre seviyelerindeydi. Arazi şartlarında, dur-kalklarda ve klimanın sürekli çalıştığını düşünürsek bu ortalama hiç de fena değil.

Özetle, yeni Kuga’yı birçok yönüyle beğendiğimi C segmenti SUV’leri arasına iddialı bir şekilde döndüğünü eklemeliyim.

Ailecek keyifle bineceğiniz, teknolojisi ve işlevselliği ile sizi mutlu edecek bir SUV arıyorsanız Yeni Ford Kuga’yı da atlamayın. Bir test sürüşü mutlaka yapın, derim.

Haftaya görüşmek üzere