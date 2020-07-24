Tek Tuşla Otomatik Geri Giden Otomobil: “BMW 3 Serisi ”

“Sportif şıklığın BMW versiyonu”



Yeni BMW 3 Serisi’nin sağlam ve dinamik duruşunun bendeki karşılığı güven ve heyecan…

Gün ışığında yeşile çalan metalik mavi rengi, “luxury line” donanımın krom detaylarıyla bir araya gelince BMW 3 Serisi’ne bambaşka bir hava katmış.



BMW 320i’nin yeni ön yüz tasarımında ızgaraların biraz daha büyüdüğünü, krom çıtayla kaplanmış bu ızgaraların led farlarla birleşip ön yüzde şık bir bütünlük sağladığını görüyoruz.

Karartılmış arka camlar arka yolcuların konforunu arttırırken, elektrikli bagaj kapağı ise günlük yaşamda bize kolaylık sağlayan bir diğer özelliği.



“Sportif sürüş keyfini konforla bir arada isteyenler”



BMW sahibiyseniz ya da olmak istiyorsanız, muhtemelen otomobil kullanmaktan keyif alan birisiniz. Kullanıcılarına verdiği sürüş zevkiyle ön planda olan BMW, bu sefer yeni 3 Serisi ile sürüş kadar konforuyla da ön plana çıkıyor.

Kabine geçtiğinizde dışarıda olduğu gibi içeride de sizi “luxury line” donanımın sportiflikle bir araya gelmiş şık çizgileri karşılıyor. Malzeme kalitesi ise premium bir otomobilde olduğunuzu kesinlikle doğruluyor.

Yeni BMW 3 Serisi’nin kokpit tasarımı sade ve kullanıcı odaklı düşünülmüş olsa da özellikle kullanılan bazı tuş takımları ve detaylar markanın geçmişten gelen çizgilerini yansıtıyor. Bana kalırsa, ne kadar az tuş o kadar az kafa karışıklığı!

Elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar rahat ve yolda giderken özellikle viraj dönüşlerinde vücudunuzu gayet iyi sarıyor.

Gece kullanımlarında, farklı iç ambiyans renkleri tasarıma ayrı bir şıklık katıyor. Güzel havalar da ise sunroofu açıp seyahat etmenin ayrı bir keyif olduğunu eklemeliyim.



BMW 3 Serisi’nde bir diğer beğendiğim özellik, bolca şarj alanlarının oluşuydu. Malum teknoloji çağında yaşıyoruz. Test aracımın bagajında, arka kısmında ve ön panelinde bulunan güç üniteleri sizin ve ailenizin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak sayıda.

Arka kısımda yolcuları baş ve diz mesafesi olarak rahat bir alan bekliyor. Sadece ortadaki şaft tünelinin yüksek olması arkada 3 kişinin yolculuk etmesini biraz zorlaştırıyor. İdeali 2 kişilik. 480 litre hacimli elektrikli bagajı da bir ailenin beklentilerine cevap veriyor.

“Hayatı kolaylaştıran teknolojiler mutlu ediyor”

Premium bir otomobilden teknoloji anlamında en büyük beklentim yenilikleri hayata geçirirken kaliteli ve kullanıcıyı yormadan sağlamasıdır. Bu anlamda Yeni 3 Serisi ile gayet iyi anlaştık. Beğendiğim iki özelliğinden özellikle bahsetmek istiyorum: “Şerit takip asistanı ve geri sürüş asistanı”

Şerit Takip Asistanı

Her ne kadar şerit takip asistanı tepkisiyle ilk seferde beni biraz şaşırtsa da sonrasında gayet iyi anlaştık. Bu özellik, sinyal vermediğiniz, dikkatiniz dağıldığı ya da kör noktanızda kalan bir otomobili görmeden şerit değiştirmeye kalktığınızda sizi hafif sert bir şekilde şeridinize geri alıyor ve şeridinizi ortalıyor. Arzu edenler, bu özelliği tek bir tuşla devre dışı bırakabiliyor. Ama her kontak açılışında sistem otomatik olarak devreye giriyor. Özetle, “Güvenliğiniz önemli”, BMW’den söylemesi.

Geri Sürüş Asistanı

İşte bu özellik benim için BMW 3 Serisi’ni diğer modellerden ayıran en belirgin ve hayat kolaylaştırıcı özellik oldu. Teknolojinin nimetlerini seviyorum.





Birçoğumuz için dar sokaklarda tersten çıkmak pek keyifli bir sürüş olmasa gerek. İşte BMW “Geri sürüş asistanı” ile bizi bu dertten fazlasıyla kurtarıyor. Geldiğiniz son 50 metre yolu, otomatik şekilde sizin yerinize aynen geri çıkıyor. Bu esnada sadece fren kontrolü sizde oluyor. Gaz ve direksiyon tamamen BMW’nin kontrolünde. Sizde aynalar ve geri görüş kamerasından yolu takip edebiliyor, gerekli gördüğünüzde aracınızı yavaşlatıp durdurabiliyorsunuz. İşte bu kadar! Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, başarılı bir özellik.

BMW demek sürüş keyfi demek!

BMW kullanıyorsanız, size vereceği en büyük mutluluk kuşkusuz sürüş esnasında olmalıdır. 1.6 litre benzinli otomatik, 170 beygir gücünde 250 Nm torka sahip kullandığım test aracım sürüş anlamında beni fazlasıyla mutlu etti.

Kişiselleştirilebilir, sürüş modlarıyla size uygun olanını seçip sürüşünüzü daha keyifli hale getirebilirsiniz. Özellikle, müsait yollarda 0-100 km hıza sadece 7,7 saniyede ulaşan modelin, spor moduna geçip sürmek inanılmaz keyifli. Tabi, yeni BMW 3 Serisi’nin başarılı yalıtımının da bu keyifteki payı büyük.

Yola iyi ve dengeli tutunmasını, virajları seri, hızlı ve güvenli bir şekilde almasını söylemiyorum bile!

Gelelim yakıt tüketimine Yeni BMW 3 Serisi, 1.6 turbo benzinli motoru katalog verilerine göre şehir içinde 7,6 lt/100km, şehir dışında 5,2 lt/100km ve ortalama 6,1 lt/100km yakıyor. Tabi, asıl tüketim değerleri, sizin nasıl bir kullanıcı olduğunuza ve otomobilinizi hangi sürüş modunda sürdüğünüze bağlı olarak değişir.

Özetle, sportif sürüş keyfini premium seviyede yaşamak isterim ama konforumdan da ödün vermem diyorsanız, test ettiğim BMW 3 Serisi’nin “Luxury Line” tasarımlı, executive donanımlı versiyonunu bir test edin derim.

Haftaya görüşmek üzere!