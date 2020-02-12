Sportif Şıklık Mercedes A180 Sedan AMG!

“Sportif ve şık tasarımı ile göz alıcı”

Jüpiter kırmızı rengi ve AMG donanım tasarımıyla hem sportif hem şık bir tasarıma sahip A 180d Sedan ile keyifli bir kaç gün geçirdik.

Dış görünümü kadar kullanım rahatlığı ve teknolojisiyle şehir içi ve şehir dışında tam bir yol arkadaşı. Premium segmentin konforunu sonuna kadar yaşayacağınız otomobil sunduğu teknoloji ile sürücüsüyle adeta bütünleşiyor.

Günlük koşturma içinde hayatımızın biraz daha kolay ve hızlı hale gelmesini hepimiz istiyoruz değil mi? Mercedes de bunu çok iyi biliyor ve bizi anlıyor.

Seyir halindeyken birçok ihtiyacımızı sesli olarak yerine getiriyor! A180 ile alışmak çok kolay :)

Hava mı çok soğuk? “Hey Mercedes! Çok üşüdüm” demeniz, Onun klimayı açması için yeterli ya da kısaca “Klimayı 24 C’ye getir!” diyebilirsiniz.

Müzik mi dinlemek istediniz? “Hey Mercedes! Radyoyu aç” diyebilirsiniz. Mercedes’le hayatınız gerçekten kolaylaşıyor.

“Sezgisel Teknoloji”

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde sizi son derece kaliteli ve sade bir tasarım karşılıyor. Gereksiz hiçbir şey yok gerekli her şey yerli yerinde! Bütünleşik haldeki sürücü ve multimedya ekranını kullanması son derece kolay, sade ve anlaşılır.

Dokunmatik ekran hassas, hızlı ve işlevsel… Mercedes sadece komutlarınızı yerine getirmekle kalmıyor, kullanıcısını zamanla tanıyor. Sizin sürüş özelliklerinizi (sürüş modunuz, koltuk ayarlarınız, en sevdiğiniz şarkı, klima ayarları, hava durumu vb.) aklında tutuyor ve siz sürücü koltuğuna geçtiğinizde tüm dikkatini size veriyor. Bir otomobilden başka ne isteyebilirim?

AMG donanıma ait spor koltukların tasarımını çok beğendim. Elektrikli, hafızalı ve özel bel ayarlı olması konforumuzu arttırıyor. Bir de koltuk ısıtması olsaymış tam olurmuş.

Yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, son derece hassas ön ve arka park sensörleri ve isterseniz park asistan özelliği ile Mercedes A180d’yi park etmek de son derece pratik.

116 beygir gücünde, 260 Nm torka sahip A180, 1.5 L dizel otomatik versiyonu ile yakıt konusunda da tasarruflu, karma yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4.0 litre/100 km.

0-100 km/sa hızlanması 10.6 saniyede gerçekleşirken maksimum 206 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Sunduğu güvenlik donanımlarıyla kısa ve uzun yol sürüşlerinde de hayatımızı bir o kadar kolaylaştırıyor. Aktif şerit takip yardımcısı, aktif fren yardımcısı, hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi özellikler A 180d Sedan AMG donanımda bizi bekliyor.

AMG donanıma özel alçaltılmış konforlu süspansiyonu ile spor bir sedanda sürüş konforunu bize sunuyor. 4 farklı sürüş modu ile (sport, comfort, eco, individual) size uygun olanı seçip yolunuza devam edebilirsiniz. İsterseniz şık tasarımlı, direksiyonunun hemen altında bulunan kulakçıkları ile vitesi manuel olarak değiştirebilirsiniz.

A180d Sedan’ın kullanırken çok keyif aldım. Başarılı yol tutuşuyla viraj dönüşlerinde kendimi güvende hissettim. 1.5 dizel bir otomobile göre özellikle sport modunda kullandığımda şehir içinde hem atak hem de konforlu bir sürüş yaptım. Sedan otomobiller genelde bana büyük ve hantal gelir. Ama Mercedes A 180 Sedanı kullanırken HB spor bir modele biniyormuş gibi hissettim, diyebilirim.

Özetle, Mercedes A180d Sedan AMG, sedan bir otomobilde sportif şıklığı sonuna kadar yaşayabileceğiniz güzel bir model. Teknolojiyi, sürüş konforunu ve premium kaliteyi tasarruflu yakıt tüketimiyle yaşamak isteyenler, bir test edin derim. Pişman olmayacaksınız!

Sevgiler, selamlar

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