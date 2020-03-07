Sıra Dışı Olmayı Sevenlere DS3 Crossback!

“La Première: sınırlı sayıda özel versiyon”

Heykel tıraşın elinden çıkmışçasına ince bir işlikle ve titizlikle çalışılmış DS modelleri gerçekten cezbedici. Modern ve zarif görüntüsüyle dikkatleri üzerine çıkıyor. “La première” ise DS3 Crossback’in sınırlı sayıda üretilen özel versiyonu. Özellikle gece görüntüsüyle adeta ışıldayan bir mücevher gibi büyüleyici ve göz kamaştırıcı duran DS Matrix Led Vision farları, teknolojisiyle de bir o kadar işlevsel.

DS3 Crossback’in dış tasarımında bir dikkat çeken nokta da gizli kapı kolları. Sadece ihtiyaç duyduğunuzda beliren gizli kapı kolları, bu zarif tasarımla bütünleşiyor.

Siyah, beyaz tavan ve farklı gövde renkleri ile DS3 Crossback’i zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Benim favorim siyah tavan ve milenyum mavi gövde rengi kombini. Dinamik jant tasarımı ve özel arka karartılmış cam tasarımı ile etkileyici dış görünümünü tamamlıyor.

Dış tasarımı kadar iç tasarımı da bir o kadar şık ve kaliteli. İnci görünümüne sahip özel dikişleri ve yumuşak malzemesiyle sıra dışı bir ön iç tasarım bizi karşılıyor Nappa deri ve saat kayışı şeklinde tasarlanmış koltuklar çok rahat ve ergonomik. Ön koltuklar elektrikli ve ısıtmalı. Konfora da bir o kadar önem veren marka iç tasarımın rahatlığı, başarılı izolasyonu ile uzun ya da kısa yolculuklarda sürücü ve yolcunun rahatını düşünüyor. İzolasyon iyi olunca da size sessiz bir otomobilde Hifi Focal Electra ses sisteminin keyfini çıkarmak kalıyor.

“Teknoloji ve sürüş güvenliği ön planda ”

Dijital multimedya ekranı ve sürüş göstergesi kullanıcı odaklı. Rahat bir şekilde uyum sağlıyor, ihtiyacınız olan tüm detaylara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Hassasiyeti ve kullanımı kadar yine tasarımı da kendine özel. Tasarımı, teknoloji ve konforuyla farklı bir otomobile sahip olduğunuzu sonuna kadar hissediyorsunuz.

Anahtarsız giriş özelliği, geri görüş kamerası ve tepeden kuşbakışı görünümü ile hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler sunarken, Led vision teknolojisi, aktif fren teknolojisi, trafik levhalarını okuma sistemi, aktif kör nokta yardımcısı, aktif şerit takip sistemi gibi özellikleriyle güvenliğimizi de ön planda tutuyor. Ayrıca, Euro Ncap’dan beş yıldıza da sahip.

Test otomobilim, La première özel versiyon 1.2 litre benzinli motora sahip, otomatik şanzımanlı versiyondu. 155 beygir gücünde ve 240 N/M torku var. Maksimum 208 km/sa hıza ulaşabileceğiniz, 0-100 km hızlanması 8.9 sn’de gerçekleşen bu güzel otomobilin karma yakıt tüketimi ise 5.5 litre.

Üç faklı sürüş (ekonomik, konfor ve spor) modu olan DS3 Crossback’i keyfinize ve ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

Özetle, DS3 Crossback avant-garde tasarımıyla ve sunduğu teknolojisiyle, çoğunluktan sıyrılabilen özel bir otomobil sahibi olmak istiyorsanız, Paris modasını otomobile taşıyan DS3 Crossback’i test etmenizi öneririm.

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Sevgiler,

Selamlar

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