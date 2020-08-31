 Şehrin Havalı ve Sportif Modeli Yeni Ford Puma

Etkileyici ve havalı tasarım

Yeni Ford Puma stil sahibi ve premium bir dış tasarımla bizi karşılıyor. Yukarı doğru uzanan bombeli far yapısı, öndeki bal peteği ızgarası ile kendine özgü ve sempatik bir görünüme sahip.

Yatay formlu iki parça stop lamba tasarımı ise sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor.

Katalogda farklı renk seçenekleri bulunan Yeni Puma’ya en çok en çok yakışan renklerin siyah ve beyaz olduğunu düşünüyorum. Siyah ve beyazın asilliğini premium çizgilere sahip Yeni Puma çok mu çok iyi taşıyor.

İç tasarımda ise ergonomi, konfor ve yenilikçi bir yaklaşım bizi bekliyor. Bir sürücünün otomobilinden beklediği birçok özellik Yeni Puma’da mevcut bulunuyor. İçeriyi olduğundan daha ferah kılan Panaromik cam tavanın açılabilir olması güzel havalarda keyfinizi ikiye katlıyor.

Bunula birlikte, cam tavanın perdesinin biraz daha kalın olmasını tercih ederdim. Özellikle güneşli havalarda perde kapalı bile olsa araca bindiğinizde tavandan yayılan bir sıcaklık olduğunu hissediyorsunuz.

Yeni Puma’nın arka kısımda ise biraz daha kısıtlı bir yaşam alanı sizi bekliyor. 175 cm üzerindeki yolcular için diz ve baş mesafesi olarak çok rahat olmayan bu alanda havalandırma ve şarj etme özellikleri de maalesef bulunmuyor. Arka ve ön koltukların donanıma bağlı olarak da sökülebilir ve yıkanabilir olması, ilk günkü gibi temiz ve yeni kalmasına yardımcı oluyor.

Sınıfının en geniş bagaj hacmi ve akıllı çözümü MegaBox

Yeni Puma 456 litrelik bagaj hacmi ile sınıfının lideri ama bagaj ile ilgili söylenecekler bununla bitmiyor. Bagaj kapağının altında bulunan Ford MegaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı kullanıcılarını bekliyor. Bu ek depolama alanı, 80 litrelik bir ek bagaj alanı sağlıyor. Bu alanla birlikte bagaja 115 cm uzunluğunda mesela bitkinizi eğilmeden, bükülmeden koymak mümkün oluyor.

Yıkanabilir malzeme ile kaplı Megabox’ın en sıra dışı özelliği ise zemininde bulunan açılabilir kapağı. Bu sayede dökülmesi muhtemel eşyalarınızı, spor ya da doğa maceranız sonrasında kirlilerinizi ve daha birçok eşyanızı bu özel zeminde taşıyabilir, zemini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Hatta evcil hayvanınızı bile burada yıkayabilirsiniz. Megabox’ı kullanma şekli biraz da sizin hayal gücünüze kalmış!

Style ve ST-Line donanımlarıyla satışa sunuluyor

Yeni Puma 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunuluyor.

‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri bulunuyor.

‘ST-Line’ donanımda ise benim test ettiğim 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik ve 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği bulunuyor.

ST-Line tasarım detaylarında parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar yer alıyor.

İlk defa Yeni Kuga’da kullanılan 12.3” renkli dijital gösterge paneli oldukça şık, yalın ve yüksek çözünürlüklü. Görmek istediğiniz bilgileri seçip ekranınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Beş farklı sürüş modu bulunan Yeni Puma’da seçtiğiniz sürüş modu dijital ekrana özel renk seçeneği ile yansıyor.

İleri seviyedeki güvenlik asistanları ile tam bir yol arkadaşı

125 Beygir gücünde, 200 Nm torka sahip test aracım maksimum 190 km/sa hıza ulaşırken 0-100 saniye hızlanması 10.2 saniyede gerçekleşiyor.

Akıcı ve performanslı sürüşü ile Yeni Puma tam bir yol arkadaşı. Gerek şehir içi trafikte gerek otobanda sürüşü keyifli. Yalıtımı başarılı 120-130 km/sa hızlara kadar sessiz bir kabin sizi bekliyor. Müziğinizi rahatça açabilir, telefon konuşmalarınızı yapabilirsiniz.

Süspansiyon sistemi beklediğimden biraz sert gelse de bozuk yollarda, tümsek ve çukurlardan geçerken yaşayacağınız sarsıntıları çok iyi minimize ediyor. Yerden çok yüksek olmaması da bu konuda ayrı bir avantaj sağlıyor.

Alışkın olduğunuz Ford sürüş keyfini Yeni Puma’da da sonuna kadar hissedebilirsiniz. Viraj dönüşlerindeki başarılı yol tutuşu, sizi kavrayan spor koltuklarıyla sürüş keyfinizi katlarken sizi güvende hissettiriyor.

Güven demişken Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Ford Puma’nın etrafı 12 ultrasonik sensör, üç radar ve iki kamera ile denetleniyor.

Yeni Puma, Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, E-Call ve Şerit Takip Sistemi gibi donanımlar hem otoyol ve dur-kalk trafikte daha az stresli ve güvenli bir sürüş sağlıyor.

180 derece açılı geri görüş kamerası, aracın arkasından geçen yayaları, bisikletlileri veya diğer araçları daha erken görme olanağı sunuyor. Çapraz Trafik Uyarısı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) sadece kör noktadaki araçlar konusunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda geri manevra esnasında arkadan geçmek üzere olan araçlar konusunda da sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde sistem otomatik olarak fren yapabiliyor.

Aktif Fren özelliğine sahip Çarpışma Önleme Sistemi yola yakın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor. Olası Çarpışma sonrası devreye giren İkincil Çarpışma Freni teknolojisi ilk çarpışma sonrasında frenleri etkinleştirerek olası bir ikinci çarpışmayı önlüyor. Acil Durum Manevra Destek sistemi radar ve kameraları kullanarak şehir içi ve otoyol hızlarında daha yavaş giden veya durmak üzere olan araçları algılıyor ve sürücünün engel aşma manevrasını desteklemek üzere direksiyon desteğini ayarlıyor.

Özetle, tasarımıyla göz dolduran Ford Puma, hayat kolaylaştıran teknolojileri, Magabox tasarımlı bagajı ve sunduğu sürüş keyfi ile B SUV segmentini epey hareketlendirecek gibi gözüküyor.

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Haftaya görüşmek üzere,