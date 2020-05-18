Pandemi Sürecinde Otomobil Bakımı

Biz evlerdeyken otomobillerimizde park halinde bizleri bekledi. Çoğumuz uzun süre otomobil kullanmadık.

Ama tünelin sonu yakında görünüyor. Sosyal mesafemize koruyup hijyenimize ekstra dikkat ederek de olsa dışarı çıkacağımız günler yaklaşıyor. Haliyle bu süreçte en büyük yoldaşımız otomobillerimiz olacak.

Peki, otomobillerimiz pandemi sürecine ve yola çıkmaya hazır mı? Onları bu sürece nasıl hazırlamalıyız? Hadi hep birlikte bir göz atalım:

Park halindeki araçlarımız kuşların arkadaşı oldu!

Arabalar açık havada park halinde kalınca havaların da ısınmasının etkisiyle kuş pisliğine fazlasıyla maruz kaldılar, değil mi? Özellikle, sahil kenarına yakınsanız, martılar ah o martılar! Kedilerle yarışıyorlar. Geçenlerde arabamızın yanına gittiğimde tanıyamadım. Resmen yeni bir örtü oluşmuştu üzerinde.

Yoğun güneş ışığı altında yumuşayıp genleşen boya soğuduğunda sıkılaşıyor ve kuş pisliği gibi kirler yüzeye iyice yapışır. Uzun süre arabanın üzerinde kalan kuş pislikleri de aracımızın dış yüzeyinin aşınmasına ve yüzeyde kalıcı deformasyona yol açıyor.

Nasıl temizlenir?

Otomobilinizde düzenli olarak sünger, ılık su ve pH nötr bir şampuan ya da beyaz sabun ile yıkamak ve zararsız görünümlü maddeleri boyadan hemen çıkarmaktır. Sokağa çıkabildiğiniz günlerde mümkünse gün aşırı aracınızı kontrol edip kuş pisliğinden arındırmanızı tavsiye ederim.

Boyalı yüzeyleri yılda bir veya iki kez cilalamak da yeni son boya katının en zorlu saldırılara dayanmasına ve daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur.

Lastiklerinizin bakımını mutlaka yapın!

Aracımız ile yol arasındaki tek temas noktamız olan lastiklerin bakımı yola çıkmadan gözden geçirmemiz gereken belki de en kritik konu.

Uzun süredir kullanmadığınız arabanızın lastiklerini aşağıdaki maddeleri dikkate alarak gözden geçirmenizi öneririm:





Uzun süre hareket etmeyen araçların lastik basınç kaybı olabilir bu nedenle öncelikle lastik basınçlarını kontrol etmeliyiz. Bu kontrolleri düzenli olarak ve lastikler soğukken yapmalıyız. Basınç değerleri ise araç üreticisinin verdiği rakamlara uygun olmalı. Bu değerler, aracınızın kataloğunda ya da sürücü kapısını açtığınızda görülebilir bir yerde bulunur.

Hareket etmeyen araçlarda, lastiklerin belli bir bölgesinin uzun süre aynı yüke maruz kalması nedeniyle lastiklerde şekil bozuklukları meydana gelebilir. Bu da araç kullanılmaya başlandığında balans sorunları yaratacaktır. Bunu engellemek için ayda en az bir kere araçları çalıştırıp hareket ettirmek gerekiyor.

Güvenli sürüş için kontrol edilmesi gereken diğer bir unsur ise “Diş Derinliği”. Yasal olarak diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gerekiyor. Bu değerin altına inmiş lastikler kullanılmamalı ve en kısa sürede değiştirilmeli.

Lastiklerin mevsime uygunluğu bir diğer önemli konu. Hala kış lastiği takılı olan yaz lastikleri ile değiştirilmesi gerekiyor.

Aküye dikkat !

Uzun süre çalıştırılmadan bekleyen otomobillerin aküsü boşabilir. Aküsü boşalan araç çalışmaz hatta kapıları bile açılmaz.

Bunu önlemek için otomobilinizi haftada minimum 1 kere 15-20 dakika süreyle çalıştırmalısınız.

Aracınızın aküsü boşalmışsa ve akü aktarımı yapılamıyorsa mutlaka servis destek hizmetini arayarak yardım isteyin.

Otomobilinizi dezenfekte ettirin!

Gelelim bir diğer önemli konuya aracımızın hijyeninin sağlanması.

Pandemi ile yaşamayı öğrenirken toplu taşıma yerine mümkün olduğunca izole şekilde araçlarımızda seyahat etmeyi de öğreneceğiz. Hal böyle olunca kendi hijyenimiz kadar otomobillimizin de hijyenini sağlamak zorundayız.

Öncelikle otomobilimizi 15 günde bir dezenfekte ve ozonlama işlemi yaptırmalıyız. Bu işlemi kendimiz değil, profesyonel oto yıkama bakım merkezlerinde yaptırabiliyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat süren işlem aracımızı her türlü virüs, mikroptan arındıran ve bir koruma kalkanı oluşturan detaylı bir işlem.

Özel dezenfeksiyon dışında neler yapmalıyz?

Araca binerken eldiven takın. Takamıyorsanız araca binerken ve indikten sonra elinize mutlaka antibakteriyel jel sürün.

Otomobilinizde yedek maske, eldiven, kolonya, antibakteriyel jel gibi hijyen sağlayıcı malzemeler bulundurun. Hem kendiniz, hem aileniz bazen de otomobilinize alacağınız misafirleriniz için gerekebilir.

Klima bakımı ve temizliği mutlaka yapılmalı. Klimayı açtığınızda bir süre 3-5 dk. aracın havalanması için camlarını açık bırakın.

Elle temas eden alanları düzenli olarak dezenfekte maddelerle silebilirsiniz.

Arabanızın saklama alanlarını çöp kutusuna çevirmeyin. Kendimden biliyorum:) Bu süreçte daha özenli davranmalıyız. Araçta bir poşet bulundurmalı günlük olarak çöpleri atmalıyız.

Özetle, yeni normal yaşama geçerken otomobilinizle ilgili tavsiyelerim bunlar.

*Sorularınız olursa ayca@aycaninarabalari.com mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.

*Güncel otomobil haberleri için Ayça’nın Arabaları web sitesini ziyaret edebilir.

*Otomobil incelemeleri için ise YouTube Ayça’nın Arabaları kanalıma beklerim.

Umarım, Bu dönemi sağlıklı ve güzel günlerde atlatırız. Yaz kapıda hatta geldi bile dışarıya çıkmayı, normal hayatımızı özlediğimiz şu günlerde biraz daha sabretmeliyiz. Sosyal mesafemizi korumaya özen göstermeli, kendimizin ve aracımızın hijyenini ekstra sağlamalıyız. Yeri gelmişken “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mız da kutlu olsun!

Görüşmek üzere,

Sevgiler