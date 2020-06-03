Otomobilimizin Hijyenini Nasıl Sağlarız?

Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, Corona sürecinde otomobilimizde dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını şöyle sıralıyor:

COVID-19 ile enfekte olan biri öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü içeren damlacıklar üretiyor ve bu damlacıkların o kişinin etrafındaki bir yüzeye ulaşabiliyor. Başka birisi elleriyle yüzeye ve sonra yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla vücuda girebiliyor. Bu nedenle ellerimizi yıkamak son derece önemli. Bunun için sabun ve sıcak su kullanmak, sabun yoksa en az yüzde 70 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmaktan gerekli.

Virüsün yüzeylerde ne kadar yaşadığı henüz kesin olarak bilinmiyor

COVID-19’un bulunduğu bir yüzeyden bulaşma riskinin zaman içinde azalıyor. Virüsün herhangi bir yüzeyde ne kadar yaşayabileceği henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, virüsün ömrünün bulunduğu yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebiliyor.

Ayrıca aynı aileden gelen virüslerle ilgili yapılan araştırmalar, virüsün yüzeylerden bulaşma riskinin 72 saat sonra önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

Aracınızın içini temizlerken asla çamaşır suyu kullanmayın

Otomobillerin içini temizlerken çamaşır suyu veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmaktan kaçınmalıyız. Ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici gibi bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı ürünlerden kaçınılmalıdır. Daha çok otomobil temizliği için önerilen ürünleri kullanmak yeterli olacaktır.

Otomobilinizin hangi alanları daha riskli ve dikkat edilmeli?

Otomobilde en çok temas edilen alanları temiz tutmak önemli. Direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğmeler veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tutacağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi alanları sıkça temizlemeliyiz.

Emniyet kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyor olabilir.

Otomobilinizi aileniz dışında kimseyle paylaşmayın

Otomobilinize birlikte yaşadıklarınız dışında kimseyi almayın. Kirlenmiş bir yüzeye dokunduğunuzda elinizdeki eldivenlerin kirleneceğini ve daha sonra elinize ve yüzünüze temas ederse virüsün bulaşma ihtimalini gözden kaçırmayın.

Aracınızı sık sık temizleyin ve araçta el dezenfektanı bulundurun

Otomobilinizi sık sık temizleyin. Arabada mutlaka bir el dezenfektanı, kolonya gibi malzemeler bulundurulması öneriliyor.

Özetle, bu dönemde Koronavirüs’ten korunmanın yolu sosyal sosyal mesafeyi her zaman korumaktan, ellerinizi sık sık 20 saniyeden az olmamakla birlikte yıkayarak, sağlık otoritelerini önerdiği tüm tedbirlere uymaktan geçiyor.

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