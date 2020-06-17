Otomobil Satışında Yeni Bir Hizmet Deneyimledim

Arabalara binmesi, dolaşması, test etmesi güzel de özellikle ikinci el alım-satım işleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O kısım bana her zaman biraz sıkıntılı ve yorucu gelmiştir. Şimdiye kadar toplam dört defa araba satmış biri olarak bu konuda oldukça tecrübeli olduğumu söyleyebilirim. Reklamcı gözüyle fotoğrafları çekip satış metnini hazırlamak bir iş, gelen telefon trafiğini yönetip, bitmez tükenmez soruları cevaplamak ayrı iş… Ciddi olduğunu iddia eden alıcılarla buluşma safhasını hiç anlatmıyorum. Finalde ise, son anda bir kazık yeme endişesiyle hem alıcı hem satıcı için giderek artan bir gerilim…

Algıda seçicilik derler ya, bu tecrübeleri yaşamış biri olarak VavaCars’ın reklamları bende profesyonel ilginin ötesinde kişisel bir merak da uyandırmıştı açıkçası. Duymayanlar için söyleyeyim VavaCars “ aracınızı satmanın en hızlı ve güvenilir yolu” sloganı ile geçtiğimiz yıl Türkiye’de hizmet vermeye başlayan bir firma. Slogan güzel de, ne kadar doğru ne kadar yanlış görmek için denemek lazım. Bu düşüncelerle ofislerine gittim, tüm süreci baştan sona bizzat yaşadım.

Bakalım yaşadığım deneyimi siz nasıl bulacaksınız?

Ön hazırlık

Elbette öyle “ben geldim” diyerek kapıdan içeri dalmıyorsunuz. Her şey randevuyla yapılıyor. Ayrıca her aracı da satamıyorsunuz. Web sitesinde satın alabilecekleri araçların kriterlerine yer vermişler. Önce web sitesinde aracınızla ilgili bazı bilgileri girerek ön teklifinizi alıyorsunuz. Eğer bu ön teklifi makul bulursanız, aracınızı ekspertiz değerlendirmesine sokarak son teklifi almak üzere bir randevu oluşturuyorsunuz. Bu ön hazırlık oldukça kolay ve benim toplamda sadece üç dakikamı aldı. Sonrasında size verilen gün ve saatte aracınızla beraber seçtiğiniz ofise gidiyorsunuz.

Bu aşamada size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötü haber: VavaCars bu hizmeti şimdilik sadece İstanbul sınırları içinde veriyor.

İyi haber İstanbul’da hizmet verdikleri 9 nokta oldukça kolay ulaşılabilir merkezi yerlerde. Kanyon AVM’de bile ofisleri var. Ben Kadıköy’e en yakın olan Libadiye’deki yerlerine gittim. Yakın zamanda da farklı şehirlerde de ofis açmayı planladıklarını öğrendim.

Hızlı ve tarafsız ekspertiz

Burada aracımın ekspertizi yapıldı. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın, tarafsız bir değerlendirme olsun diye ekspertiz bağımsız bir firma TÜV-SÜD D-Expert aracılığı ile yapılıyor. Ekspertiz yapılırken internete bağlanıp bir yandan işlerimi hallettim, bir yandan çay, kahve eşliğinde satıştan sorumlu arkadaştan süreçler hakkında bilgi aldım.

Ekspertiz işlemi yaklaşık 35 dakikada tamamlandı, 5-10 dakika sonrada aracımın son fiyat teklifi geldi. Genelde tersine alışık olduğumuz için son fiyatın ön tekliften daha fazla olması beni gerçekten şaşırttı. Çok mu şanslıydım yoksa denk mi geldi bilmiyorum ama aracın durumuna ve o anki piyasa koşullarına göre mümkün olabiliyormuş. Gene de bu durum sizi yanıltmasın, aracın bilgilerini girerken bir yanlışlık yaptıysanız veya ekspertiz sırasında bir hasar tespit edilirse son teklif beklediğinizden düşük gelebilir.

Kolay ve güvenilir

Eğer fiyatta anlaşırsanız satış işlemleri başlıyor. İtiraf edeyim bu bölümü gerçekten sevdim. Çünkü siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tüm noter işlemleri adınıza takip ediliyor, size sadece son aşamada imza atmak kalıyor. Paranızda akabinde hesabınıza yatırılıyor. Özetle fiyatta anlaşılırsa arabanızı maksimum 3 saat içinde satıp paranızı almış oluyorsunuz. VavaCars’ın Petrol Ofisi grup şirketi olması size güven veren ve içinizi rahatlatan bir durum. Param yatar mı yatmaz mı gibi bir endişe duymadan huzurla ve hızlı bir şekilde işlemleri tamamlıyorsunuz.

Son olarak, çok yoğunsanız veya herhangi bir sebepten ötürü evden çıkıp VavaCars ekspertiz noktalarına gidemiyorsanız “Adresinizde VavaCars” hizmetini de deneyebilirsiniz. Bu hizmet kapsamında bağımsız ekspertiz uzmanları aracınızı adresinizde değerlendiriyor ve VavaCars son teklifi kapınızda veriyor.

Özetle yaşadığım deneyim benim açımdan geçmiş tecrübelerimle kıyaslanamayacak kadar iyiydi. Hız ve güven konusunda sözlerini tuttuklarını söyleyebilirim. Fiyat konusu bence biraz kişiye ve beklentilerine göre değişir. Sonuçta aceleniz yoksa, yazının başında açıkladığım bana zor gelen bir çok konuyla ilgilenmekten yüksünmem diyorsanız daha iyi fiyat teklifler almanız olası… Ama 3 saatte arabamı satıp paramı cebime koyayım, bir de kafam rahat olsun hiçbir şeyle uğraşmayayım derseniz VavaCars’ı bir deneyin derim.

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