Mercedes-Benz EQC ile Tamamen Elektrikli SUV Deneyimi

EQ Ready uygulamasıyla Mercedes, kendimizi test etmenizi ve elektrikli araçlara ne kadar hazır olup olmadığımızı görmemizi önermiş. Ne kadar faydalı ve zarif bir düşünce değil mi? Merak edenler bir baksınlar.

Yepyeni bir sürüş deneyimi yeni alışkanlıklar

EQC’nin tasarımı, kalitesi ve teknolojisi bir Mercedes otomobilinden beklediğiniz gibi… Hatta standart donanımında diğer modellere göre fazlası var eksiği yok. Mercedes-Benz, tam elektromobilite olarak tanımladığı bu yepyeni teknolojisi ile sıfır emisyon, sessiz sürüş ve yepyeni sürüş keyfi sunuyor.



EQC, 408 beygir güzüyle sportif hızlanmaya sahip, 0-100 km/sa hıza ilse sadece 5,1 saniyede gerçekleşiyor. Bataryadan kaynaklı ağırlığına rağmen oldukça çevik ve 760 Nm torkuyla oldukça güçlü bir SUV. Tümüyle elektrikle çalışması onu geleceğe dönük ve çevre dostu bir model yapıyor.

Gerek dış gerek iç tasarımında kullanılan detaylar geleceğe vurgu yapıyor. Elektrikle çalışan bir otomobile yakışır biçimde teknolojik donanıma sahip. Multimedya ve dijital sürüş ekranından, güvenlik donanımlarına, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj yapan koltuklarından, üst düzey ses sistemine kadar her detay düşünülmüş.

Aracınıza bindiğinizde başarılı kabin izolasyonuna elektrikli motorun sessizliği eklenince değmeyin keyfime… EQC’yi benim gibi şehir gürültüsünden bunalmış, sessizlik arayanların özellikle seveceklerini düşünüyorum. Yorgun bir günün ardından aracınıza bindiğinizde, koltuk masajını açıp şöyle bir dinlendiğinizi düşünün… Bunlar güzel ve ayrıcalıklı özellikler.

EQC’yi şarj etme deneyimi ve sunduğu menzil

Eğer oturduğunuz ya da çalıştığınız yer şarj etmeye müsait konumdaysa elekromobiliteye geçiş konusunda bir sıfır öndesiniz. Toprak prizden EQC’yi direk şarj etmek fazlasıyla uzun zaman alıyor. Ama EQC’yi satın aldığınızda yanında verilen Wallbox (son teknoloji elektrikli araç şarj sistemlerinden biridir. Toprak prize göre otomobili daha hızlı şarj eder) ile aracınızın bataryasını %80 oranında 9 saat gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz. Tabi bu süre şebeke elektrik hızına (gündüz-gece) ve hava koşullarına göre biraz değişiklik gösterebilir. Bu arada ekleyelim 2021 yılı içerisinde Wallbox’dan gelen akım hızı yükselecekmiş, haliyle bu süre daha da kısalacak gözüküyor.

İtiraf etmeliyim bu konforlu ve performanslı SUV’nin beni en korkutan tarafı şarj konusuydu. Kadıköy gibi merkezi bir yerde oturunca, otopark bile sorun olurken evde şarj etmek benim için imkansızdı.

Benim gibi evde şarj etme imkanı olmayanlar için ise artık özellikle büyük şehirlerde sayıları hızla artan şarj noktaları mevcut. Mercedes’in de anlaşmalı olduğu şarj noktaları var. Bu noktalara EQC’nin multimedya ekranından ya da telefonunuza indireceğiniz bir uygulama ile kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.







Hatta bu şarj noktalarının hangisinin hızlı şarj noktası olduğuna kadar görebiliyorsunuz. Bana otomobille 5dk mesafe olan hızlı şarj noktasını bu şekilde bulup bizzat deneyimledim. Katalog verilerine göre (%10-%80) 40 dakikada çıktığı belirtilen batarya doluluk oranı (%10’dan %92’ye) yaklaşık bir saat gibi bir zamanda çıktı. Hiç de fena değil.

Önemli olan bu süre zarfında nerede olduğunuz ve zamanınızı nasıl kullandığınız. AVM ve Akaryakıt istasyonlarında olan bu şarj noktalarında aracınızı şarj ederken başında beklemek yerine birçok işinizi bu sürede halledebilirsiniz, en azından ben öyle yaptım. Çünkü, aracınızın şarj işlemini başlattıktan sonra kilitleyip güvenle yanından ayrılabilirsiniz.

Gelelim menzil konusuna, bu konuda oldukça göreceli. Yine katalog verilerine göre 414 km menzil sunan modelin gerçek hayatta bu verilerini görmek pek mümkün değil. Bu değerler sizin sürüş şekliniz, tercih ettiğiniz sürüş modu (sport, comfort, individual, eco…), araç içinde kullandığınız klima, koltuk ısıtma, masaj vs., iklim koşulları ve yol şartlarına göre değişiyor.

Bataryası %92 dolu iken EQC’nin sunduğu menzil, comfort modunda, dur-kalk trafik yolunda, hatırı sayılır serinlikte yağmurlu bir günde ve klima hafiften çalışırken 3oo km seviyesindeydi.

Özetle, dünyaca elektrikli mobiliteye doğru hızla ilerliyoruz. Yakın zamanda otomobil markalarının tamamının ürün gamında elektrikli otomobiller çoğunlukla yer alacak. Eminim çok yakın zamanda şarj süreleri kısalırken, menziller artacak. Ben bu konuyu biraz cep telefonunun gelişimine benzetiyorum.

Ama o zamana kadar ve var olan seçenekleri değerlendirecek olursak Mercedes-Benz EQC, inovatif ürünler kullanmaya yatkın, konforuna düşkün ve teknolojiyi sevenler için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Mercedes, bu yeni teknolojiyi deneyimleme isteği ve cesareti gösteren müşterilerini ise yalnız bırakmıyor. 6 yıl/ 90.000 km’ye kadar 6 adet rutin bakım, 1 adet Mercedes-Benz Home Wallbox, 8 yıl 160.000 km’ye kadar batarya garantisi (kapasitesi %70’in altına düşerse değişim) gibi birçok hizmeti EQC satın alan müşterilerine beraberinde sunuyor.

Bir başka otomobil testinde görüşmek üzere...