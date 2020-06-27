Kendi Küçük İçi Büyük: Hyundai i10

Sevimli ve sportif görünüm

Derli toplu ve küçük ebatlara sahip Hyundai i10’un tasarım dilini sempatik sportif olarak tanımlayabilirim. Modele baktığınızda sizi sevimli ve dinamik bir ön tasarım bizi bekliyor. Çekik far tasarımı uzak doğu kimliğini vurgularken, bal peteği şeklindeki gündüz led lambaları ise bu görünüme karakteristik ve hoş bir hava katıyor.

i10’un arka kısmı da bir o kadar şık ve göze hitap ediyor. Test ettiğim model siyah tavanı ve kırmızı gövde rengiyle oldukça dikkat çekiciydi. 8 dış renk ve siyah/kırmızı tavan seçenekleriyle zevkinize göre 17 renk kombinasyonu yapabiliyor ve otomobilinizi tarzınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Modelde 14” çelik jantlar bulunduğunu da ekleyelim.

İçeride size bir sürpriz var

Sürücü koltuğuna geçtiğimde gerçekten şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Dışarıdan bu kadar minik gözüken bir otomobilin içeride böyle ferah bir iç hacimle beni karşılayacağını açıkçası beklemiyordum. Öyle ki bu hissi sadece ben değil ön yolcu koltuğunda oturan 1.78 boyundaki misafirim de dile getirdi.







Tabi, ön kısım tamam ama arka kısım nasıl peki diye soracaksınız? Arka kısımda yine benim sürücü ayarlarıma göre bulunan ön koltuğun arkasındaki koltuğa geçtiğimde hiç fena değildi. Diz mesafesi ve baş mesafesi benim boylarımdaki (1.73) bir yolcu için oldukça rahat diyebilirim. Arkadaki bir diğer detay ise üç emniyet kemerinin oluşuydu. Yani Hyundai 3 yetişkin olmasa da 3 tane çocuk yolcunun arkada seyahat edebileceğini düşünmüş.

Bu arada şaşırdığım diğer bir özelliği ise 252 L bagaj hacmi oldu. Bu hacim bir üst segmentteki bazı modellerle yarışır, büyüklükte diyebilirim. Bağımsız olarak yatırılan arka koltuklar sayesinde bagaj kapasitenizi genişletebilir, rahatça alışverişlerinizi yapabilirsiniz.







Modern ve tarz sahibi ön panel

Hyundai i10’un ferah ön kısmında sportif ve teknolojik bir ön panel beni karşıladı. Özellikle, açık tonlarda tasarlanmış 3B bal peteği deseninin konsolda ve kapı içlerinde kullanılması görünüme hoşluk katmış, otomobili daha tarz sahibi kılmış. Saklama alanı olarak torpido üzerindeki alanın bile değerlendirilmiş olması bu tarz küçük sınıf araçlar için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. 8” boyutundaki multimedya ekranını kullanmak ise çok pratik. Telefonumu bağlayıp müziğimi açmam 2 dakikamı almadı.

Park etmek ne kolay

i10 ile park etmek ne zevkli. Benim gibi merkezi yerde oturanlar park etmenin zorluğunu iyi bilir. Dakikalarca park yeri aramak bir sorun, bulduğunuz boşluğa otomobilin sığıp sığmayacağı ayrı sorun. i10 gibi bir aracınız varsa tabi işiniz çok daha rahat. Normalde girebilir miyim diye cesaret edemeyeceğim dar yerlere i10 ile kolaylıkla park ettim. Şehir otomobili kullanmanın en önemli detaylarından biri park etme kolaylığı bence. Bu arada i10’un geri görüş kamerası ve arka park sensörü ile park etme kolaylığını bir ileri seviyeye taşıdığını da ekleyelim.







Sürüş keyfi ve teknik detayları

Hyundai i10 farklı donanım ve motor seçenekleriyle üretiliyor. Benim kullandığım test otomobili 1.2 litre 84 PS Motor, 5 ileri AMT (Otomatikleştirilmiş Şanzıman), çift renk seçenekli, Elite donanım idi. Şehirli bir otomobil olan i10’u şehir içinde trafikte kullanmak oldukça pratik ve rahat. 84 beygirlik gücü ile özellikle araçta yolcu varsa yokuş çıkmak her ne kadar biraz zorlasa da ihtiyaca fazlasıyla cevap veren bir model.

118 Nm torka sahip aracın, maksimum hızlanması 171 km/sa iken 0-100 km’ye 15,8 saniyede ulaşıyor. Katalog verilerine göre karma yakıt tüketimi ise 4,9 litre seviyelerinde. Bu verinin günlük kullanım ile örtüştüğünü ayrıca eklemeliyim.

AMT şanzıman vites geçişlerini fazlasıyla hissettiriyor, bu konuda hassasiyeti olanlar için belirtelim. Ama bu durumun beni pek etkilemediğinin altını da çizeyim. Şehir içinde fazla hız yapmadığım, dur kalk trafikte ağırlıklı kullandığım düşünülürse çok da hissedilir bir durum değil.

Hyundai i10’da bir de yol güvenlik asistanları olsaymış tam olurmuş diyeceğim. Aslında bu özellikler yurt dışı paketlerinde mevcut. Bizde olmamasının sebebi ise bu tarz özelliklerde eklendiğinde karşımıza çıkan fiyat tablosu oluyor. Haliyle fiyatlar yükselince de kullanıcı bir üst segmente kayabiliyor. Maalesef ülkemizde araba sahibi olmak çok pahalı ve zor. Yurt dışında “cheap car” diye satışa sunulan modellere bile ödediğimiz fiyatlar çok fazla.

Özetle, Hyundai i10, küçük boyutları sayesinde şehir içinde rahatlıkla kullanıp park edebileceğiniz, uzun yollarda da sizi mutsuz etmeyecek, bagaj hacmi ve iç mekan ferahlığı ile şaşırtacak şirin mi şirin bir yol arkadaşı. Tabiri caize tam bir “Bıdık” kendisi. İlk otomobilinizi ya da eve ikinci bir otomobil alacaksanız siz de bir test sürüşüne çıkın derim.

Otomotiv dünyasına dair güncel bilgiler için beklerim:

*Sorularınız olursa ayca@aycaninarabalari.com mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.

*Güncel otomobil haberleri için Ayça’nın Arabaları web sitesini ziyaret edebilir.

*Otomobil incelemeleri için ise YouTube Ayça’nın Arabaları kanalıma beklerim.

Haftaya görüşmek üzere...