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Mahmure
06.04.2020 - 15:48, Son Güncelleme:

İkonik Model Yeni Opel Corsa ile Sürüş Keyfi Dorukta!

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
İkonik Model Yeni Opel Corsa ile Sürüş Keyfi Dorukta!
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"Yeni Opel Corsa, dinamik sürüş keyfi, segmentinde ilk defa sunulan yenilikçi teknolojileri ve verimli motorları ile satışa sunuldu. Baz versiyonu ve üç farklı donanım seviyesi ile farklı kitlelere hitap etmeyi amaçlayan yeni Corsa ile ne şanslıyım ki Korona sebebiyle evlere kapanmadan önce tanışma fırsatı buldum."

“Ödüllü Opel Corsa”

Yeni Opel Corsa Türkiye’de satışa sunulmadan önce birçok ödüle de layık görüldü. Auto Bild okuyucuları tarafından küçük otomobil kategorisinde “Yılın Şirket Aracı” seçilen yeni Opel Corsa “Avrupa’da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili” AUTOBEST 2020 ödülünün ve son olarak Auto Bild ve Computer Bild’in  okuyucu oylarıyla “Connected Car Award” olarak adlandırılan “2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülü”nün sahibi oldu.

Sportif Ruhlu

Tasarımında olduğu kadar sürüş keyfinde de dinamik ve sportif olan Opel Corsa’yı rakiplerinden ayıran en temel özelliğinin sportif sürüş keyfi olduğunu düşünüyorum. Alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğuna geçtiğimde sıra dışı bir küçük otomobile bindiğimi hissettim. Atak yapısı, yol tutuşu ve sürüş kabiliyetiyle aynı zamanda sınıfının aerodinami şampiyonu yeni Opel Corsa’yı kullanmak çok keyifli.

“Teknolojileri ile sınıfına öncülük ediyor”

Yeni Opel Corsa, IntelliLux LED Matrix Far teknolojisi ile ilk defa B segmentine öncülük ediyor. Akıllı far teknolojisi sayesinde sistem yol ve çevre koşullarına bağlı olarak ışık kümesini ayarlıyor.

İkonik Model Yeni Opel Corsa ile Sürüş Keyfi Dorukta

“ Farklı donanımlarıyla herkese uygun bir Corsa var!”

Yeni Opel Corsa baz donanımı dışında sunduğu 3 farklı donanımıyla farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Edition donanım, güvenlik özellikleriyle ön plandayken, Elegance, şık ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ultimate donanım ise sportif ve teknolojik yapısıyla göz dolduruyor.

İkonik Model Yeni Opel Corsa ile Sürüş Keyfi Dorukta

1.2 Benzinli Otomatik Ultimate donanımlı ve Teknoloji Paketli test aracım, kırmızı gövde rengi ve siyah tavan seçeneği ile çok mu çok şık bir görünüme sahipti.

8 farklı renk seçeneği ile Yeni Corsa’nızın rengini zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

130 beygir gücündeki, 230 Nm torka sahip Opel Corsa’nın 0-100  km hızlanması 8,7 saniyede gerçekleşirken maksimum hızı ise 208 km/s. Karma yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 4,5 litre (l/100 km)

Isıtmalı ön koltukları, cam tavan özelliği, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve anahtarsız geri görüş özelliği yeni Corsa’da dikkatimi çeken ve tabi ki hoşuma giden diğer özellikler oldu.

İkonik Model Yeni Opel Corsa ile Sürüş Keyfi Dorukta

“ Güvenlik konusunda iddialı”

Yeni Opel Corsa’nın bir diğer dikkat çekici özelliği ise Edition donanımdan itibaren otomatik acil durum freni, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, şerit takip yardımcısı ve trafik işareti tanıma sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Kör nokta uyarı sistemi sadece Ultimate donanım seviyesinde bulunuyor.

Özetle, küçük sınıf HB bir otomobil olan Yeni Opel Corsa günümüz ihtiyaç ve beklentilerine fazlasıyla cevap veriyor. Rekabetin fazlasıyla yaşandığı B-HB sınıfında teknoloji ve güvenlik donanımlarını da dahil edince otomobil alırken sürüş keyfini ve sportif görünümü ön planda tutanlar için Opel Corsa güçlü bir alternatif olarak düşünülebilir. Sportif görünümü ve konforunu daha da güçlendirmek ve otomobilini kendine özel kılmak isteyenlerin Yeni Opel Corsa’nın  aksesuar seçeneklerine de bir göz atmasını tavsiye ederim.

Sevgiler,
Selamlar

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Ayça Çizer
Ayça Çizer
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