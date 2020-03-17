Güçlü ve Şık | Mercedes-Benz Yeni GLC

Premium marka deyince şüphesiz ilk akla gelen markalardan Merdeces’in bu kez makyajlanan GLC 220d 4Matic Off-Road donanımını test ettim.

“Göz alıcı ve sağlam dış görünüş”

Bal köpüğüne kaçan “Metalik Mojave Gri” rengi ve off-road donanıma özel krom detaylı dış tasarımıyla beni karşılarken çok göz alıcı durduğunu itiraf etmeliyim. Kendisiyle hemen tanışmak istedim.

“Geniş ve kaliteli iç hacim”

Yumuşak deri ve ahşap malzeme ile kaplı ön panel hem sade hem de sıcak bir görünüm kazanmış. Genelde ahşap tasarımları biraz yaşlı bulurum ama bu modelde kesinlikle böyle bir duruş sergilemiyor. Üstelik, yüzlerce renk tonundan birini seçeceğiniz ambiyans aydınlatmasıyla bu görünümü zevkinize göre şekillendirebilirsiniz.

Mercedes bir otomobile bindiğimizde sürücü ve yolcu odaklı düşünülmüş bir iç kabin tasarımının bizi beklediği koşulsuz bir gerçek. İhtiyacınız olan tüm düğmeler yerli yerinde. Özellikle, koltuk ısıtmasından elektrikli koltuk ayarlarına kadar tüm koltuk, merkezi kilit ve cam ayar düğmelerinin kapı içinde toplanmış olmasını akıllıca ve pratik buluyorum.

Geniş boyutlarına rağmen yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, 360 derece kamerası ile tepeden görünümü, son derece hassas sensörleri ve isterseniz devreye alacağınız aktif park özelliği ile Mercedes GLC’yi kolaylıkla park edebilirsiniz.

Yine Hey Mercedes! ile “klimayı aç-kapa”, “sunroof’u aç-kapa”, “radyo’yu aç-kapa”, “ambiyans aydınlatması” gibi bir çok basit komutu sesli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Teknolojinin bu tip nimetlerini hep sevmişimdir, hayatımızı çok daha kolay hale getiriyor.

Açık renkli deri koltukları, açık renk tavan ve açılır cam tavan özelliği ile Mercedes GLC’nin içi olduğundan çok daha ferah. Hem sürücü hem yolcular için son derece konforlu ve keyifli bir yolculuk sunuyor.

Mercedes GLC, 550 Litre hacmindeki ve akıllı çözümlerle düşünülmüş iki katlı bagajı ile aile kullanımları için de ideal. Arka koltukta, geniş bir boy ve diz mesafesi sizi beklerken, uzun yolculuklarda orta kolçağınızı indirip, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Yine arka kısımda iki tane şarj ünitesi ve klima özelliği bulunuyor.

Test aracımız Mercedes GLC220d, 194 beygir gücünde, 400 Nm torka sahip 2.0 L dizel otomatik ve karma yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5,2-5,4 litre/100 km.

0-100 km/sa hızlanması geniş ve ağır bir araç olduğunu düşünürsek hiç fena değil 7,9 saniyede gerçekleşiyor ve maksimum 215 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Mercedes deyince kalite ve konfor kadar benim aklıma gelen bir diğer özellikle de sürüş güvenliği oluyor. Mercedes GLC’de hız sabitleme, limitleme, aktif fren yardımcısı gibi teknolojik güvenlik donanımları mevcut. Ama şerit takip, kör nokta gibi özelliklere maalesef sahip değil.

Bir SUV sever olarak Mercedes GLC’yi keyifle kullandım ve pratik buldum. Yüksek oluşu, yan ve arka görüşünün açıklığı ile kontrolün sizde olduğunu hissediyorsunuz.

Farklı sürüş modu ile (sport, comfort, eco, individual) size uygun olanı seçip, sürüşünüzü üst seviyede yaşayabilirsiniz. Direksiyonunun hemen altında bulunan kulakçıkları ile vitesi manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Yerden yüksek bir model olmasına rağmen yol tutuşunu beğendim ve dönüşlerde kendimi güvende hissettim. Başarılı izolasyonu ile sport modunu açmadığınız sürece GLC’nin dizel versiyonuna bindiğinizi hissetmiyorsunuz bile. Bu durumda size müziğinizi açıp Burmester ses sisteminin keyifini çıkartmak kalıyor.

Özetle, Mercedes GLC220d, hem arazi hem şehir kullanımı için, ailenizle birlikte konforlu, güvenli ve kaliteli yolculuklar yapmak isteyenler için ideal. Daha detaylı bilgi almak isteyenler için YouTube kanalıma beklerim.

Sevgiler, Selamlar

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