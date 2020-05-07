Anneler İçin En Uygun 3 SUV

Anne olunca bir otomobilden beklentilerimiz de haliyle değişiyor. Eskiden belki hızına, performansına, dış görünümüne odaklıyken anne olunca daha çok güvenliği, geniş bagaj hacmi, arka yaşam alanı, saklama alanları, sürüş ve kullanım teknolojileri de ön plana çıkıyor. Hele ki arabada küçük çocuğun olması sürücü koltuğundaki anneleri trafikte bazen çok zor durumlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu nedenle, kullandığımız otomobilin teknolojisiyle hayatımızı kolaylaştırması çok mu çok büyük önem taşıyor.

Teknoloji sadece sürüşte değil, arka yaşam alanı için de bir o kadar önemli. Klima, havalandırma, şarj alanı, priz gibi birçok önemli detayı barındırıyor. Belki birçok kullanıcı için çok da önemli olmayan bu detayları, “biz anneler” çok iyi anlar değil mi? Bir annenin yorgunluğunu trafikte seyir halindeyken masaj yapan bir koltuk alsa güzel olmaz mı? Kışın, ısıtmalı koltuklar önde anneyi arkada çocukları ısıtsa peki? Bu teknolojiler kimi zaman uzun yolculuklarda annenin sütünü sağması gerektiğinde, kimi zaman çocuğun tabletinin şarj olması gerektiğinde yanı başımızda olmalı.

Ailemizin güvenliği, konforu, aracın teknolojisi derken bu demek değil ki tarzımızdan ödün verelimJ Yalnız başımıza, çocuğumuzla ya da ailecek çıkacağımız yolculuklarda keyifle kullanacağımız ama sahip olmaktan da bir o kadar mutlu olacağımız favorim olan 3 SUV modelini paylaşıyorum, hazır mıyız?

- Volvo XC90

Geniş bir aile misiniz? Özellikle, ikiden fazla çocuklu aileler için bakıcı ve gerektiğinde aile büyüklerinin de devreye girmesiyle bir otomobilden beklentilerimiz de artıyor. Geniş bagaj hacmi ve rahat oturma alanı, saklama alanları ihtiyacı ortaya çıkıyor. O zaman ailenizi güvenle ve rahatça taşıyabileceğiniz Volvo XC90’nın 7 koltuklu versiyonunu bir inceleyin derim.

Güvenlik, Konfor, Teknoloji 5 yıldız

Volvo deyince çoğumuzun aklına ilk gelen kelime “güvenlik”tir. Çarpışma önleyici ani fren özelliği, üç noktalı emniyet kemeri gibi güvenlik konusundaki birçok teknolojiyi otomotiv dünyasına kazandıran markadır. Heybetli görünümüyle güven veren XC90 hem arka koltuktaki yolcular hem de sürücü için hayatı kolaylaştıran modellerden. Arka yolcular için koltuk ısıtmasından klimaya kadar konforu üst seviyede hissedebileceğiniz birçok özellik sunuyor. 7 koltuklu seçeneklerinde bagaj haliyle 368lt düşse de koltuklar raylı olduğundan öne doğru kaydırılabilir ve gerektiğinde arkadaki iki koltuk yatırılabilir. Özetle, bagaj hacmimiz ihtiyacımıza göre arttırılabilir.

Sürüşü kolaylaştıran ve güvenliğimizi arttıran yol asistanları da bir o kadar gelişmiş. Yarı otonom sürüş olanağı sağlayan, kör nokta, şerit takip, adaptif hız sabitleyici gibi birçok gelişmiş güvenlik donanımına sahip bir model XC90.

Özetle, XC90 anneleri hem sürücü koltuğunda hem yolcu koltuğunda çok mu çok mutlu edecek hayal bir model.

- Citroen C5 Aircross

Otomobile binerken konforunuza çok mu düşkünsünüz? Geniş bir bagaja mı ihtiyacınız var? Sempatik görünümüyle Citroen C5 Aircross özellikle minimum 2 çocuklu aileler için ideal bir SUV.

Geniş iç hacim, üst seviye konfor

580lt bagaj hacmine sahip Citreon C5 AirCross’un bagaj hacmi raylı ve birbirinden bağımsız olarak katlanabilen 3 bölmeli arka koltukları sayesinde oldukça kullanıcı dostu. Üstelik koltuk kalitesi ve rahatlığı da bir o kadar başarılı. 3 bölmeli arka koltuğu ve düz zemini sayesinde 3 yolcu arkaya rahatlıkla oturabilir. Modelin diğer bir güçlü özelliği de özel süspansiyon sisteminden geliyor. Öyle ki “uçan halı etkisi” diye tanımladıkları sistemleriyle yolculuklar minimum sarsıntı ile gerçekleşiyor. Bizzat deneyimledim. Cam tavanıyla zaten ferah olan iç mekanı arka yolcular için daha da keyifli hale getiriyor. Kullanım kolaylığı olarak da çok rahat olan modelin gelişmiş güvenlik sistemleri ise hayat kolaylaştırıcı(Yine, kör nokta, şerit takip, ani fren gibi birçok güvenlik donanımına sahip). Şarj alanları konusunda da yeterince cömert olan modeli tam ister tek ister çocuğunuzla kullanın her şekilde sizi mutlu edeceğini düşünüyorum.

- Peugeot 2008

“Biz çekirdek aileyiz çok da kalabalık değiliz” diyorsanız, Peugeot 2008 size yeter de artar bileJ Tarz demişken, dış görünümü ile fark yaratan renk seçenekleri ile kişiselleştirebileceğiniz stil sahibi küçük bir SUV, kendisi.

Segmentinin ötesinde konfor, teknoloji ve iç mekan genişliği

Küçük sınıf SUV olmasına rağmen boyutlarıyla bir üst sınıfa da göz kırpan bir model 410 lt bagaj hacmi ve rahat arka yaşam alanıyla sınıfının çok ötesinde bulunuyor. Açılır cam tavanı ise bu ortamı çok daha ferah kılıyor. Diğer yandan Peugeot 2008’in teknolojisiyle de sizi mutlu edecek bir model. Kablosuz şarj alanından, dijital göstergesi ve güvenlik asistanlarına kadar pek çok güzel özellik barındırıyor.

Özetle, biz anneleri mutlu etmek aslında çok kolay… Doğru yol arkadaşımızı bulduğumuz takdirde çocuğumuzla yoğun trafikte kalmak bile neşemizi bozamaz. Çünkü, yol arkadaşımız konforumuzu sağlar, dikkatimiz dağılırsa güvenlik sistemleriyle bizi uyarır, ihtiyaçlarımıza cevap veriri. Youtube kanalımda bizzat deneyimleyip anlattığım bu üç SUV’nin videolarına Ayça’nın Arabaları 'nı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu vesile ile tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum.

Selamlar, sevgiler,

*Modeller anlatılırken en donanımlı versiyonları dikkate alınmıştır.

*Kadın gözüyle otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek için Ayça’nın Arabaları web sitesine tıklayabilirsiniz.