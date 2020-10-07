7 Koltukta Premium Alternatif: Mercedes-Benz GLB

“Tasarımıyla göz doldururken ihtiyaca fazlasıyla cevap veriyor”

“Galaksi Mavisi” rengi ile dikkatleri üzerine çeken GLB 200, gerçek bir SUV hatlarına sahip keskin hatları ve köşeli yapısıyla oldukça heybetli. Model AMG ve Progressive tasarım konsepti ile satışa sunuluyor. Benim test aracım şık ve kaliteli dış tasarıma sahip, içeride ise konfor ve teknolojiyi ön planda tutan Progressive tasarımdı. Daha sportif bir görünüm ile sportif sürüş keyfini ön planda yaşamak isteyenler AMG tasarımı tercih edebilirler.

Progressive donanıma ait şık ve rahat gerçek deri koltuklar, kaliteyi bir üst basamağa taşımış. Mercedes’in sevdiğim teknolojik bakış açısıyla koltuğa dair ne varsa (elektirkli koltuk ayarları, koltuk ısıtması, havalandırması) sürücü ve yolcu koltuğunun kapı içinde toplanması konforlu ve pratik bir detay. Kullanılan malzeme kalitesi ve ahşap kaplamalar, sade, akılcı ve ergonomik teknolojik detayları ile GLB’nin iç kabini kullanıcısını özel hissettirmeye odaklı.

“Teknoloji ve konfor bir arada sunuluyor”

Mercedes’in A Serisi ve B Serisi modellerinden tanıdığımız sürücü göstergesi ve multimedya ekranının birleştiği dijital ekran GLB modelinde de bulunuyor. Teknolojinin estetik ve işlevselliğini bir arada bulacağınız bu ekranı kendi sürüş özelliklerinize göre kişiselleştirebilir, ön plana çıkmasını istediğiniz grafikleri tercih edebilirsiniz. Yine Mercedes’in bildiğimiz “Hey Mercedes” sesli komut özelliği ile basit birkaç komutu yoldan gözünüzü ayırmadan Mercedes’e söyleyebilirsiniz.

Heybetli görünümüyle GLB’yi park etmek sizi korkutmasın. Yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, son derece hassas ön ve arka park sensörleri ve isterseniz park asistan özelliği ile Mercedes GLB’yi park etmek de son derece pratik.

Hem sürücü hem yolcuların rahatı düşünülmüş

Manuel ayarlanabilir arka koltukları ile ihtiyacımıza uyum sağlarken 2 kişilik ek bir 3. koltuk sırası ile toplamda 7 kişilik yer bizi bekliyor.

Orta koltukların raylı sistem olması diz mesafesini rahatça ayarlamanızı sağlarken, bagaj ya da yolcu durumuna göre koltukları ayarlayabiliyoruz. Opsiyonel olarak sunulsa da en arkadaki yolcular için bile şarj alanlarının bulunması güzel bir detay.

Geniş yükleme alanıyla bagaj kullanımı oldukça pratik, tüm koltuklar açıkken 150 lt, en arka koltuklar yatırıldığında 500 lt bagaj hacmi bizi karşılıyor. Opsiyonel olarak sunulan eller serbest özelliği ile tek bir ayak hareketi ile bagajın açılıp kapanması ise diğer bir kolaylık. Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlar ise Mercedes aksesuar grubunu inceleyebilir, farklı hacimlerdeki portbagaj seçeneklerini de ek olarak değerlendirebilirler.

Unutmayın bu tarz modellerde birincil amaç yolcu kapasitesidir. Akabinde uzun yolculuklar için bagaj hacmi de gerekli olunca tavandaki raylara yerleştirilen portbagaj seçenekleri güzel bir alternatif oluyor.

Teknik özellikler ve Sürüş Konforu

163 beygir gücünde, 250 Nm torka sahip GLB200, 1.3 lt benzinli otomatik versiyonu ile yakıt konusunda da tasarruflu, karma yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 6,2 litre/100 km. 0-100 km/sa hızlanması 9.1 saniyede gerçekleşirken maksimum 207 km/sa hıza ulaşabiliyor.

4 farklı sürüş modunu i (sport, comfort, eco, individual) seçip GLB ile keyifle yol alabilirsiniz. Viraj dönüşleri dengeli yol tutuşu bir SUV’ye göre standartların üzerinde. İzolasyonu da başarılı olan modelin içinde rahatça müziğiniz açıp keyfini çıkarabilirsiniz.

Led farlarıyla yolu çok iyi aydınlatıyor, buna farklı renklerdeki iç ambiyans aydınlatma seçenekleri de eklenince GLB ile gece sürüşleri ayrı bir keyfe dönüşüyor.Özel süspansiyon sayesinde bozuk yol sarsıntılarını minimum seviyede hissediyorsunuz, size ve yolculara konforlu bir deneyim yaşatıyor.

Ülkemizde satışta olan 7 koltuk seçenlerine baktığımızda; Skoda Kodiac, Peugeot 5008 gibi modeller bulunuyor. Fiyatları ise GLB’nin baz fiyatından çok uzak değil. GLB 1.3 lt motoruyla daha geniş ve konforlu premium SUV’lere göre ise MTV ve satış fiyatı olarak daha makul bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Özetle, 7 koltuklu SUV arayanlar Mercedes GLB'ye göz atmadan karar vermeyin derim!