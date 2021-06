Psikiyatrik ve Nörolojik Hastalıklar için Doğal Gıda Takviyesi: Propolis

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis, içerdiği fenolik, flavonoidler sayesinde antioksidan, antiviral, antimikrobiyal, yara iyileştirici, kalp koruyucu ve bağışıklık destekleyici etkiler göstermektedir. Propolis damlanın çocuklar için günde en az 10 damla, yetişkinler için günde en az 20 damla tüketimi önerilir. Hastalık ve halsizlik durumlarında bu miktarı 4 katına çıkartmaları önerilmektedir.

Psikiyatrik ve Nörolojik Hastalıklarda Propolis

Kafeik asit fenetil ester (KAFE) ve pinosembrin, propolisin içerisinde bulunan ve vücuda faydaları araştırılan iki fenolik bileşendir. Bilimsel çalışmalar, bu iki bileşenin inflamatuar mekanizmaları engelleme ve antioksidan aktivite gösterme yoluyla serebral iskemi (inme), nöroinflamasyon, konvülsiyon (istemsiz kas kasılmaları) ve kognitif bozukluğa (algısal bozukluklar) gibi nörolojik bozuklukların yanı sıra anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarda faydalı olabileceğini göstermektedir.

Oksidatif stres ve inflamasyon, nörolojik hastalıklarda sinir hasarına ve kognitif bozukluğa (algısal bozukluklar) sebep olur. Propolis, antioksidan ve antienflamatuvar özelliğiyle tedavi destekleyici özellik göstermektedir. Araştırmalar, ciddi boyutta beyin hasarına sebep olan hipoksik iskemide KAFE desteğinin beyin hasarına karşı koruyucu etki gösterdiğini bildirmektedir. Ayrıca çalışmalar, KAFE ve pinosembrinin bilişsel aktiviteyi güçlendirmede destekleyici etki gösterdiğini belirtmektedir. Propolisin, antidepresan ilaçların da etki mekanizması olan, Monoamin Oksidazın (MAO) baskılanması yoluyla depresyonu önleyici özellik gösterdiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, nörolojik bozuklukların tedavisine destek olarak propolis kullanımını önermektedirler.

Bilimsel Çalışmalarda Propolisin Nörolojik Hastalıklara Etkisi

Nöroinflamasyon, intraserebral kanama (ICH) ilerlemesine sebep olur. Ancak şu anda bu yanıtı azaltmak ve beyni, intraserebral kanama kaynaklı hasara karşı korumak için hiçbir ilaç mevcut değildir. Son bilimsel çalışmalara göre, propolisin içeriğinde bulunan pinosembrinin nöroinflamasyon ve inme tedavisinde destekleyici olarak kullanımının klinik olarak araştırıldığı bilinmektedir.

2016’da ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan in vivo koşullardaki bilimsel çalışmada, intraserebral (beyin dokusunda) kanama görülen ratlar üzerinde propolisin önemli bir bileşeni olan pinosembrin desteğinin etkileri incelenmiştir. Araştırma, 270 rat üzerinde 2 hafta boyunca yürütülmüştür. Ratlar, damar yoluyla 5 mg/kg pinosembrin desteği alan grup ve kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrılmıştır. Çalışma sonuçlarında, pinosembrinin beyin hasarını ve inflamasyona sebep olan sitokinlerin miktarını azalttığı görülmüştür.

