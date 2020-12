Önemli Bir Doğal Probiyotik Olarak Arı Ekmeği

Arı ekmeği nedir?

Arı ekmeği, doğal bir arı ürünüdür. Arılar bitkilerin tozlarını (tohumlarını) toplayıp kovana getirir, kendi enzimlerini katar ve petek gözlerinde depolar. Bu ürüne polen denir. Petek gözlerinde depolanan polen arıların enzimleri sayesinde zamanla fermente olur ve arı ekmeğine dönüşür. Yani arı ekmeği, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilmesi sonucu, besin içeriği açığa çıkmış fermente halidir.

Enzimlerle polenin dış zarının parçalanması bir fermentasyon işlemi olup, bu fermentasyonda yararlı bakteriler gelişmektedir. Arı ekmeği, bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal probiyotik bir gıdadır. İçeriğinde doğal olarak lipitler, antioksidanlar, aminoasitler, enzimler, A, D, E, K, C ve B grubu vitaminlerini ve magnezyum, demir, selenyum, çinko, potasyum, kalsiyum minerallerini bulundurur. Ayrıca yaklaşık %35 oranında doğal protein içerir.

Faydaları nelerdir?

Arı ekmeği, mide ve bağırsak sağlığı açısından değerli bir arı ürünüdür. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Arı ekmeğinin en önemli özelliklerinden biri de doğal bir probiyotik olmasıdır. Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyip, sağlığı olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Yani mide ve bağırsak sağlığımız için oldukça kıymetli dost bakterilerdir. Arı ekmeği de bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Probiyotik etkisi ile arı ekmeği

2006 yılında Christian Albrechts Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’nde yapılan çift, kör, randomize kontrollü bir çalışmada, düzenli probiyotik tüketiminin viral solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmaya 479 kişi katılmıştır. Katılımcılar 2 gruba ayrılmıştır. Bir grup probiyotik takviyesi alırken diğer grup hiç probiyotik almamıştır.

Çalışmanın sonucunda probiyotik takviyesi alan grubun solunum yolu enfeksiyonlarında görülen semptomlar da azalma olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, viral solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olarak probiyotik kullanımını önermişlerdir. Bu sebeple probiyotik özellik gösteren ve tamamen doğal bir arı ürünü olan arı ekmeğinden gün içerisinde 6-12 adet doğrudan ya da sevdiğiniz ılık veya soğuk gıdaların içerisine ilave ederek tüketilmesi önerilmiştir.







Arı ekmeği ayrıca karaciğeri koruyucu olarak da kullanılır. Doğurganlık arttırıcı etkileri de bilinmektedir.

2018 yılında Sultan Zainal Abidin Üniversitesi Gıda Endüstrisi Bölümü’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, arı ekmeğinin erkek üreme sistemi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmaya 2 grup katılmıştır. Birinci grup kontrol grubu olarak belirlenmiş ve 28 gün boyunca 1 ml damıtılmış su almışlardır. İkinci grup ise deney grubu olarak belirlenmiş ve 28 gün boyunca 0.5 g/kg arı ekmeği almışlardır. Çalışmada arı ekmeğinin, erkek üreme sisteminde, organ ağırlığı ve sperm parametresi üzerindeki etkilerine bakıldığında, sperm sayısı ve morfolojisinde olumlu etki gösterdiği belirtilmiştir. Araştırmacılar erkek üreme sistemi sağlığı açısından düzenli olarak arı ekmeği tüketimini önermişlerdir.



Arı ekmeğini nasıl kullanalım?

Her gün düzenli olarak yetişkinler için 1 tatlı kaşığı, çocuklar için 1 çay kaşığı tüketilmesi tavsiye edilir. Doğrudan ya da yoğurt, bal, pekmez, süt gibi gıdalara karıştırılabilir.

Kaynaklar:

- Zuluaga C, Serrato J, Quicazan M, “Chemical, Nutritional and Bioactive Characterization of Colombian Bee-Bread”, Chemıcal Engıneerıng Transactıons Vol. 43, 2015.

- Zakaria, Fatimah Hamizah, and Mohd Nizam Haron. "Effect of Bee Bread on Male Reproductive System of Sprague Dawley Rat." Journal Of Agrobiotechnology 9.1S (2018): 12-17.

- Kieliszek, Marek, et al. ""Pollen and bee bread as new health-oriented products: A review."" Trends in Food Science & Technology 71 (2018): 170-180.

- De Vrese, Michael, et al. ""Probiotic bacteria reduced duration and severity but not the incidence of common cold episodes in a double blind, randomized, controlled trial."" Vaccine 24.44-46 (2006): 6670-6674.