Kanserde Besin Takviyesi Olarak Propolisin Kullanımı

Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis binlerce yıldır da hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Faydaları Nelerdir?



Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Solunum yolları hastalıklarından kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Propolisin Antitümör Özelliği



Bilimsel kaynaklarda özellikle antitümör etkisi ile ilgili 30.000’in üzerinde akademik yayın bulunmaktadır. Bu yayınlarda propolisin, insan vücudunda sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermeden, kanserli dokunun inhibe olmasına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Araştırmacılar; akciğer, karaciğer, baş boyun, meme, rahim, tiroid, pankreas, mide ve bağırsak gibi çeşitli kanser türlerinde düzenli olarak, propolis özütü kullanımını önermektedirler.

Bilimsel Yayınlar Ne Diyor?



2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri hücrelerinde, in vitro koşullarda, hücre kültürü yöntemi kullanılarak, propolisin kanser hücreleri üzerine sitotoksik ve apoptotik (kanseri yok edici) etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada; farklı bölgelere (Arjantin, Çin, Türkiye)’ye ait propolis özütleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de üretilen Anadolu Propolisi’nin kanser hücrelerini yok edici (apoptotik) etki gösterdiği ve diğer propolis türlerinden daha güçlü antikanserojen etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu durum Anadolu Coğrafyası’nın endemik bitki zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar, özellikle meme kanseri hastalarında tedaviyi destekleyici olarak Anadolu Propolisi özütünün kullanımını önermiştir.

Propolisi Nasıl Kullanalım?



Bilimsel kaynaklarda, kanser hastalarının saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan günde 80-100 damla tüketmeleri önerilmektedir.

Kaynaklar:



