İyi Bir Propolis Özütü Nasıl Olmalıdır?

Bağışıklık sistemini geliştirdiği ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğu bir çok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Ancak propolis kovandan çıktığı ham hali ile balmumu ile karışıktır ve insan vücudu sindiremez. Doğru tüketimi özüt (ekstrakt) yani damla halindendedir. Propolisin özütlenmesi yani ham halden damla haline getirilmesi işlemi çok önemlidir. Zira bu işlem doğru yapılmaz ise propolisin faydasından bahsetmek mümkün değildir. Propolisin özütlenmesi işlemi, mutlaka uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özel ekipmanlar ile yapılmalı ve doğru çözücüler kullanılmalıdır.

Sadece su veya bitkisel yağlar ile özütlenmesi mümkün değildir. Su ile beraber çözücü olarak mutlaka etanol, glikol, gliserol gibi gıdadan elde edilme ve antioksidan maddeleri taşıyan işlem yardımcıları da kullanılmalıdır. Çünkü sadece bu maddelerin varlığı ile propolisin etken maddeleri özüte geçer. Bu nedenle sadece su bazlı veya bitkisel yağ bazlı iddiası ile satılan ürünlerde propolisin insan sağlığına etki edecek düzeyde bulunmadığı, yapılan araştırmalarda gösterilmiştir.

Ayrıca özütleme sırasında ham propoliste bulunan balmumu tamamen ayrıştırılmalıdır. Özütleme işleminde, propolisin içerisindeki fenolik ve flavonoid bileşenlerin maksimum düzeyde elde edilmesi önemlidir. Aksi takdirde propolisin faydasından bahsetmek söz konusu değildir.

Peki iyi bir propolis özütü nasıl olmalı?

Öncelikle Anadolu propolisi Dünya'da fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir. Genellikle poplar (kavakgiller familyası) tipi olan, Anadolu Propolisi’nin rengi kahverengidir. Özütlendiğinde de rengi açık kahveden koyu kahveye kadar değişir. Suya karışır özellikte olan Anadolu Propolisi Özütü, suya damlatıldığında da suyun rengini sarı yapar. Ayrıca hiç şeker içermediği için tadı acımtıraktır. Kokusu kendine has ve keskindir.

%30 oranında Saf Anadolu propolisi içeren bir özütün her ml.sinde en az 250 mg toplam antioksidan kapasite bulunur. Ayrıca fenolik profilinde mutlaka KAFE (Kafeik asit fenetil ester), Kafeik asit, Pinosembrin, Krisin, Galanjin, Apigenin, Resveratrol, Ferulik asit ve Kuarsetin de olmalı ve bunların toplamı her ml.sinde en az 50 mg seviyesinde bulunmalıdır. Doğru hazırlanmış bir propolis özütünde en az 15 farklı fenolik madde bulunur.