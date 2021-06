Doğal bir Bağışıklık Desteği Olarak Anadolu Propolisi

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antienflamatuvar, antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, içerdiği fenolik, flavonoidler, amino asitler, yağ asitleri, vitaminler ve mineraller sayesinde antioksidan, antiviral, antimikrobiyal, yara iyileştirici, kalp koruyucu ve bağışıklık destekleyici etkiler gösterdiği bildirilmiştir.

Doğal Bağışıklık Desteği Olarak Anadolu Propolisi Kullanımı

Anadolu propolisinde, Kafeik asit fenetil ester, Kafeik asit, Kumarik asit, Kuarsetin, Ferülik asit, Sinnamik asit, Ramnetin, Pinosembrin, Resveratrol, Apigenin, Krisin, Luteolin, Hesperidin, Hidroksibenzoik asit, Epikateşin olmak üzere en az 15 farklı fenolik bileşen bulunur.

İnsan vücudunda her gün hücre atıkları oluşur ve bu atıkların vücutta birikmesi birçok kronik hastalığı da beraberinde getirir. Bu yüzden her gün vücudumuza yeteri kadar antioksidan desteği almamız gerekir. Anadolu propolisi yüksek antioksidan bileşen içeriği ile hastalıkların gelişiminde görülen inflamasyonun baskılanmasında rol alır. Bu sayede bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlar.

Bilimsel Çalışmalarda Propolisin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

2020 yılında Shahid Beheshti Üniversitesi’nde yapılan randomize kontrollü çalışmada, kemoterapi tedavisi alan meme kanseri hastası kadınlarda propolis desteğinin etkisi araştırılmıştır. 3 ay süren çalışmada, deney ve kontrol grubu iki gruba ayrılan hastaların vücutlarındaki antioksidan ve oksidatif stres durumları incelenmiştir. Deney grubuna günde 2 kez 250 mg propolis verilmiştir. Kontrol grubu propolis desteği almamıştır. Çalışma sonucunda, propolis desteğinin meme kanseri hastalarında destek almayan hastalara kıyasla antioksidan dengesinde ve oksidatif stres belirteçlerinde iyileşme sağlandığı görülmüştür.

