Arı Sütü ve Bağırsak Sağlığı

Arı sütü, işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladığı, kovanda yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesinde kullanılan doğal bir arı ürünüdür. Arı sütü, bileşiminde doğal olarak B grubu vitaminlerini; çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri ve kendine özgü biyoaktif bileşenleri barındırır. İçerdiği royalisin, jellein ve aspimin isimli proteinler, ilaca dirençli bakteri türleri üzerinde güçlü antimikrobiyal etki gösterir. Son araştırmalar, arı sütünün özel karbonhidrat içeriğinin vücutta oksidatif stresi artıran serbest radikallerin temizlenmesi ve kan şekeri düzenlenmesinde etkili rol aldığını göstermektedir. Arı sütündeki özel bir bileşen olan trans-10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) anti-aging, nöroprotektif, antimikrobiyal, antioksidan, anti-inflamatuar ve epigenetik etki gösteren güçlü bir biyoaktif maddedir.

Bağırsak florasında 1000 kadar bakteri türü bulunur ve bu bakteri türleri vücutta farklı roller oynar. Birçoğu sağlık için son derece önemliyken, bazıları hastalığa neden olabilir. Bu sebeple yararlı bakteriler ve zararlı bakteriler olarak isimlendirilirler. Arı sütü, güçlü antioksidan kapasitesi ile bağırsak florasındaki bakterilerin yoğunluğunu etkileyebilecek bir besindir. Bundan dolayı, arı sütünün serum bağışıklık belirteçleri ve bağırsak florasına etkisini inceleyen çalışmalar devam etmektedir.

Bilimsel Çalışmalarda Arı Sütünün Bağırsak Sağlığına Etkisi

2021 yılında Journal of Food Biochemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışmada, arı sütünün bağırsak sağlığı üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışamaya katılan ratlara farklı dozlarda arı sütü desteği verilmiştir. Çalışma 30 gün sürerken, ratların antioksidan aktiviteleri ve bağırsak floraları incelenmiştir. Çalışma sonucunda ratların anti-inflamatuar bir sitokin olan serum interlökin 10 seviyeleri, karaciğer ve böbrek antioksidan aktiviteleri artmıştır. Arı sütü takviyesinin zararlı bakteriler olan Proteobacteria filumunun miktarını azaltırken, faydalı olan Lachnospiraceae NK4A136 ve Bacteroides miktarlarını arttırdığı görülmüştür. Analizler, arı sütü desteğinin bağırsak sağlığının fonksiyonel işleyişini destekleyebilecek bir besin olduğunu doğrulamaktadır. Araştırmacılar, arı sütünün antioksidan kapasiteyi artırabilen ve bağırsak sağlığını düzenleyen bir bileşen olduğunu bildirmiştir.

Kaynak: Chi, Xuepeng, et al. "Royal jelly enhanced the antioxidant activities and modulated the gut microbiota in healthy mice." Journal of Food Biochemistry (2021): e13701.