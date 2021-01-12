Sporcu Rehabilitasyonu Nedir?

Spor tesislerinin sayı ve kalite olarak artması, kullanılan ekipmanların standartının yükselmesi ve antrenörlerin gelişimi ile sporcularımızın uluslararası yarışmalarda daha fazla boy göstermesi ve istiklal marşımızı okutması da bizler için gurur kaynağı oluyor.

Sporda yaşanan olumlu gelişmelerin yanında olumsuz gelişmeler de yaşanmıyor değil. Müsabaka ya da antrenmanlarda alınan darbeler , aşırı kullanıma bağlı oluşan yaralanmalar, ekipman yetersizliği ya da zeminin uygun olmaması spor sakatlıklarına davetiye çıkarıyor.

Sportif rehabilitasyon; yaralanma öncesi koruyucu amaçlı veya yaralanma sonrası tedavi amaçlı yapılan uygulamalardır. Sporcunun yaralanma sonrası oluşan ağrı, ödem, kuvvet ve fonksiyon kaybının giderilmesi ve tekrardan hazır bir şekilde sahaya çıkabilmesi için fizik tedavi uygulamaları ve branşına özel antrenman programlarını kapsar. Aynı zaman da yaralanma öncesi yapılan testler ve sakatlık risk analizleri ile sportif başarıyı artırma ve sakatlıktan koruma amaçlı koruyucu programlarda yine sportif rehabilitasyonun bir parçasıdır.

Sporcu sağlığı riske atılmayacak kadar önemlidir. Sportif rehabilitasyon bu alanda çalışan doktor, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, antrenör ve masörden oluşan sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.

Sportif rehabilitasyon profesyonel sporcular öncelikli olmak üzere amatör sporcular veya hobi amaçlı spor yapan kişiler için de uygulanabilir. Amaç aynı olsa bile bütün sporculara uygulanan tedavi ve antrenman programı aynı olmaz. Herkes aynı sporu yapmıyor, yapsa bile oynadığı pozisyon , yaralanma şekli ve vücut yapısı farklı olduğundan kişiye özel programlar uygulanmalıdır.