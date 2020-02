Alfa Erkeğin Dünyasında Yazılı Olmayan Beş Davranış Biçimi

İşte bu sorular uzun zamandır yanıtlanması gerekenler listemde en başta yer alıyor ve sanıyorum ki zamanı geldi. Alfa erkek tabiri bizim ülkemizde birbirinden çok farklı durumlarda kullanılıyor ve henüz standartları oluşmuş değil ancak global ölçekte yazılı olmayan davranış biçimleri ile alfa erkekler bir adım öne çıkarlar. Aralarında sanki sessizce yapılmış bir anlaşma varmış gibi benzer olaylar karşısında benzer davranışları sergileyerek dışarıdan bu durumları izleyen bir insanın onları hemen tanımasına neden olurlar.

Alfa erkek olgusunu bana kalırsa bizim ülkemizde en iyi tanımlayan yerel tabir 'eski toprak' olacaktır. "Neden?" derseniz yanlış çeviri ile 'maço erkek' tanımı kesinlikle alfa erkek ile örtüşmez; bunun sebebi alfanın maço hareketler yapmaya gerek duymaması ve onun yerine zekasını büyük bir güç olarak kullanmasıdır.

Maço erkek tabiri ülkemizde kimi zaman mafyavari anlamda kullanıldığı için gerçek manada alfa erkek tanımına uymaz. Alfa erkek, her şart ve durumda nasıl davranılacağını bilen çünkü hayat deneyimi ile pişmiş ve kendini yetiştirmiş adamdır. İlişkilerde ve evlilikte bu çağın kuralları yerine eskiden iş yapan ve bir zamanların yazılı olmayan yerleşmiş kurallarını benimser. Kendini bu çağa göre güncellemek zorunda hissetmez çünkü doğası gereği neyse odur ve bu halinden de oldukça memnundur.

Alfa erkeği iş hayatında veya sosyal yaşamda hemen tanımak ve diğer erkeklerden ayırt etmek oldukça kolaydır; ben size bu yazımda beş madde halinde özetle öne çıkan özelliklerini aktarıyorum:

1- Ne demek şimdi bu?

Bizim ülkemizde bireyselleşme süreci çağın gerisinde seyrediyor. Batı toplumlarını genelde bu konuda eleştiririz ve çok bireysel olduklarını dolayısıyla oralarda insanların çok yalnız ve anti sosyal yaşadıklarını söyleriz. Oysa bu bakış açısı pek gerçekçi sayılmaz çünkü batı toplumlarında insanlar toplumsal yaşama alışabilmek ve en önemlisi kendi ayakları üzerinde durmak için genç yaşta yani on sekiz yaşlarında üniversite öncesi evi terk ederler ve kendi paralarını kazanmak zorunda kalırlar.

Bu durum, onların ailelerinin duyarsız veya acımasız olmasından kaynaklanmaz, aynen National Geographic belgesellerinde olduğu gibi, dünyaya gelen yavru leopar yürümeyi öğrenmesi için annesi tarafından doğaya bırakılır çünkü kendisi yaşayarak ve deneyimleyerek var olma mücadelesini vermek zorundadır. Ben bu durumu şuna benzetiyorum, yüzmeyi öğrenmesi için suya bırakılan ve bir süre çırpınıp hayatta kalmak için su üstünde kalmayı öğrenen çocukları düşünelim, suyun üstünde kalmak dışında bir çaresi yoktur. Bu örneklerin ardından şu bilgiyi vermeliyim; hayatımda tonla alfa erkek tanıdım ancak bunların arasında ana kuzusu veya hımbıl diye tarif ettiğimiz ailesinin lafından çıkamayan tek bir alfa tanımadım.

Alfa erkek, çeşitli sebeplerle hayata erken atılmış ve hayatın acımasızlıklarını bizzat yaşamış adamların arasından yetişiyor. Baba parası yiyen bir adam asla alfa erkek değildir ya da annesi onaylamadı diye evleneceği kadından vazgeçen bir adam asla alfa erkek değildir; örneğin bir alfa, kız arkadaşını annesine tanıştırır ve “Ben bu kadını hayatıma aldım” der. Nokta. Kendi kararlarını alır ve uygular, sorumluluğu alır çünkü o güne kadar hayatında nice sorumluluk almış ve kimi zaman düşmüş kimi zaman kalkmıştır. Her duruma alışıktır.

2- Savaşçıdır

Buna akılda kalıcı bir örnek verelim: Godfather serisinin ilk filminde Corleone ailesine savaş açılır ve ailenin danışmanı (Consiglieri) ısrarla uzlaşma yapmaları yönünde kardeşler Sonny ve Michael üzerinde baskı kurar. Michael yani Al Pacino ona döner ve şöyle der: “Sen biz savaş zamanı adamı değilsin.” Aslında bu tanımlama bir Alfa ile Beta erkek arasındaki farkı tek bir cümlede özetliyor. Size bu durumu kısaca açıklamama izin verin; erkekler arasında sizlere binlerce sınıflandırma yapabilirim zira on senedir kadın erkek ilişkileri üzerine çalışıyorum ve binlerce vaka ile karşılaştım; ancak erkekler arasında ana sınıflandırma ikiye ayrılır:

Savaş zamanı adamları ve barış zamanı adamları. Alfa erkek kesinlikle savaşçıdır, bu geçimsiz veya kavgacı anlamında değil, alfa erkekler ile ilişki yaşayan bazı kadınların tabiriyle: “Onun yanında her durumda veya zorlukta kendimi güvende hissettim, hep bir yolunu bulup işleri çözeceğini hissettiriyordu…” İşte beta erkek bu hissi asla vermez, tam aksine kadın tarafından yönlendirilmek ve karar aşamasında yardım almak ister çünkü muazzam derecede kararsızdır.

Bunun en büyük sebebi ise hayatında erken yaşta alması gereken kararlar olmamıştır çünkü onun yerine karar alan bir annesi veya babası olmuştur her zaman. Ona sorumluluk verilmediği ve dolaylı yoldan her işine karışıldığı için kendi karakterini oturtacak fırsatı olmamıştır yani deneyimsizdir yani erkek dünyasındaki tabiriyle “savaş zamanı adamı” değildir.

3- Soğukkanlıdır

Buna en güzel örnek dünyada alfa erkeği en iyi özetleyen karakter olan James Bond. Modası asla geçmiyor çünkü sübliminal olarak her davranışı, sözü, beden dili ve karar alma mekanizması alfa erkeği ortaya koyuyor. Bond filmlerinde olaylar elbette sıra dışı ve abartılı bir aksiyon var ancak yine de simgesel olarak Bond karakteri panik yapmıyor ve her durumu yönetmesini biliyor. Özellikle son filmlerde Daniel Craig ustaca senaryolarda çalışıyor çünkü daha gerçekçi olması anlamında Bond bazı yerlerde yenilgiye uğruyor, işler planladığı gibi gitmiyor, her zaman kazanamazsın mesajı açıkça veriliyor fakat yine de panik yok. Tek bir an bile. Biz buna erkek dünyasında “duruma hakim olmak” diyoruz; “eğer sen duruma hakim olamazsan, durum sana tamamen hakim olur ve bunu asla istemezsin…”

Bir erkeğin içgüdülerinde ve genetik haritasında “Hakim olmak” tanımı önemlidir zira korumacı içgüdüsü nedeniyle hakim olamadığını hissettiği durumlarda erkek tedirgin olmaya başlar ve gerilir. Korumacı hislere sahip olmayan bir erkek asla alfa değildir ve bu tip erkeklerin yanında kadın kendini güvende hissetmez çünkü birisi duruma hakim olmak zorundadır, ya erkek ya da kendisi. İşte yine bu durumu özetleyen bir kare Godfather serisinin ilk filminde yer alıyor. Bu film mafya filmi diye bilinir ancak filmi hala dünyanın en çok talep edilen filmi yapan mafya sahneleri falan değildir, bilakis bu sahneler filmin içinde çok az sayıda yer alır, filmi efsane yapan burada verdiğimiz örneklerde olduğu gibi hayat ve insan ilişkileri üzerine analizler ve aforizmalardır.

Şimdi örneğimize dönelim, Marlon Brando oğlu Michael Corleone’yi karşısına alır ve şöyle der: “Kadınlar ve çocuklar rahat yaşayabilirler ancak bir erkek asla tedbirsiz olamaz, her an tedbirli olmak zorundadır…” Etrafındaki duruma hakim olmak ve gerektiğinde hızlı aksiyon almaktan bahsediyor. Bir ilişkide kararları her zaman kendisi alan kadınlarla sıklıkla çalıştım ve onlardan hep şunu duymuşumdur: “Adil Beycim, ben kendimi bir erkekle birlikteymiş gibi hissetmiyorum…”

4- Pervasızdır

Aynen öyle. Bir eylemde bulunmadan önce gerekli analizleri ve hesaplamaları yapar ve sonucuna çok fazla takılmadan eyleme geçer. Bir kadına yaklaşacağı zaman o kadının onu reddetme ihtimali alfanın tam anlamıyla “umurunda bile olmaz.” Bunu tek bir an olsun düşünmez. Pervasızdır. Eyleme geçtiğinde niyetini çok açık ve net bir şekilde ifade eder, onun istediğinin aslında ne olduğunu anlamaya çalışmazsınız çünkü ne istediğini ve hangi koşullar altında istediğini o kadar net bir şekilde söyler ki insanı şaşırtır. Burada sırtlandan farkı şudur; sırtlan ısrar eder, oysa bir alfa ASLA ısrar etmez. Tek bir defa sorar ve çekilir. Alfa erkeğin psikolojisinde şu var; ortalıkta bu kadar az sayıda alfa varken, benim ısrar etmem anlamsız olacaktır.

5- Önceliği kendisidir

Hayatında en ön sıraya kendi hedeflerini ve planlarını koyar. İşte bu yüzden birçok kadın “Ben neden alfa bulamıyorum?” diye sorar çünkü alfa erkek açıkça söylemek gerekirse ilişkide kadına çok ilgi gösteren, bütün gün arayan soran ve sürekli romantik hareketler yapan bir erkek modeli değildir. Kendi hayatının yoğun temposu içerisinde ona eşlik edecek ve hayatın zorluklarını paylaşacak bir kadın arar. Bu konuda İngiliz aktör Tom Hardy’nin bir röportajdaki sözleri akla geliyor: “İlk evliliğimde sevgi vardı ancak benden beklenen ilgi yoktu, hayatımı yoluna koymaya çalışırken ilgi gösterecek vaktim yoktu ve sevgim ona yetmedi. İkinci evliliğimde sevgi var ama ilgi de var, çünkü karım benim pozisyonumdaki bir adama göstermesi gereken ilgiyi gösteriyor, beni ayakta tutuyor. Sanırım ben benden bir şeyler beklenmesini sevmiyorum ama bana eşlik edilmesini seviyorum…”

Görüldüğü gibi Alfa Erkek konusu oldukça tartışmalı bir konu zira bir kadının ilgi görmeyi beklerken bir erkeğe ilgi göstermek ve ona destek olmak gibi tercihlerde bulunması nadiren olan şeylerdir. Alfa erkeğin hayatına birisini alırken son derece seçici davranması ve ilişkiyi yönlendiren taraf olmak istemesi de yine bazı kadınlar için son derece itici özellikleridir. Bir ipte iki cambaz oynamaz, dominant davranışlara sahip bir kadının alfa erkek ile uyuşması mümkün değildir çünkü alfa erkek dominant ve karar alıcı pozisyondaki kişidir.

Siz rahmetli Hulusi Kentmen’in ailedeki kararları almadığı bir Türk Filmi izlediniz mi?

Muazzam derecede girişken ve becerikli rollerde rahmetli Adile Naşit bile kararları rahmetli Münir Özkul’a bırakırken “Sen karar ver Bey” diye hitap eder.

Alfa erkek, eski tip ailelerin adamıdır.

Seviliyorsunuz.

Görüşmek üzere...

