Yaza Hazırlıkta 'Vaser Liposuction' ve '360 Vücut Şekillendirme' Yöntemleri

Vaser liposuction

İnsanların vücut şekillendirme için başvurduğu yollardan biri vaser liposuctiondır. Bu işlem sayesinde yağlar uzaklaştırılırken vücut daha pürüzsüz hale gelir. Vaser liposuction tedavisinde yağ dokusunu şişirmek için yağ dokusuna belirli miktarda sıvı enjekte edilir. Özel bir kanül yardımı ile ses enerjisi verilerek şişmiş yağ dokusu eritilir. Ses enerjisi sayesinde eritilen yağ dokusu liposuction tekniği ile sıvılaştırılır ve dışarı atılır.

Vaser liposuction kimler için uygundur?

Vaser liposuction, farklı diyet ve egzersiz uygulamalarıyla ideal görünüme ulaşamayan kişilerin tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle egzersiz ve diyet sonrası bile vücudun kalça, karın, uyluk gibi bölgelerindeki yağ dokusunu çözemeyen kişiler için uygundur. Bu uygulama kişinin isteğine göre değiştirilebildiği gibi erkeklerde meme büyümesi sorununun tedavisi için de kullanılabilir. Doğumdan sonra göğüs, kalça ve bacaklardaki fazla yağları yakmak veya fazla yağ birikintilerini gidermek için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Vaser liposuction'a hazırlık süreci nasıldır?

Vaser liposuction yapılmadan önce birtakım ön işlemler yapılmalıdır. Kişileri bu sürece hazırlamak için toksik maddelerin vücutlarından atılması gerekir. Tercih edilen hasta profili BMI 30’un altında olan kişiler olmalıdır. Mümkünse sigaranın 1 ay önce bırakılması önerilir.

Toksinler olmadığı için, vücudun daha önce tüketilen yiyecekleri sindirmesi ve metabolik aktiviteyi yavaşlatması için yaklaşık 10 saat aç kalınması gerekir. Bu faktörlere dikkat edilerek ve bu aşamalardan geçtikten sonra kişi ameliyat olabilir. Ameliyat süresi hekime ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ameliyattan sonra hasta doktor kontrolünde birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilebilir ve taburcu olduktan sonraki birkaç gün içinde normal hayatına dönebilir.

360 vücut şekillendirme

Çeşitli nedenlerle kilo veren kişilerde sarkmış vücut hatlarını gidermek için yapılan estetik işlemlerden biridir. Vücut germe ameliyatı veya 360 derece vücut ameliyatı olarak da bilinir ve karnın ön ve arkasından fazla yağ ve derinin alınması, karın kaslarının dikişlerle güçlendirilmesi ve bu bölgelerin sıkılaştırılması işlemidir.

Profesyonel bir plastik cerrah tarafından yapılan bu işlem genellikle mide küçültme ameliyatı ve diyet uzmanları ile normalden fazla kilo vermiş kişiler için uygundur.

İşlem öncesi kişinin tıbbi durumu değerlendirilmelidir!

Kişinin işlemden önce tıbbi bir durumunun olup olmadığını belirlemek gerekir. Sigara içenler işlemden 1 ay önce sigarayı bırakmalıdır. 360 vücut şekillendirme işlemi cerrahi dikiş gerektiren bir operasyondur. Sigara içenlerde bu tür işlemler için dikiş yerinde doku kaybı olur ve cilt kesi izi daha belirgin kalabilir.

Bu operasyondan sonra deniz ve güneş tatili önerilmez. Ameliyat olmaya karar verenler, tedavi edilecek bölgeyi 3 hafta boyunca aşırı güneşe maruz kalmaktan korumalıdır. Ameliyattan önceki 10 gün boyunca kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.

Ameliyat bölgesi ilk birkaç gün şiş ve ağrılı olabilir. Ancak bu durum ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Drenler ortalama 1-4 gün kalır. Gizli dikiş olarak cilt altına uygulanan eriyen dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ameliyattan sonra giyilen korseler, ameliyatın türüne ve hastanın durumuna göre 4 - 6 hafta sonra çıkarılacaktır. İyileşme sırasında yüksek proteinli bir diyet yemek iyileşme sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.