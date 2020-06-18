Yaz Aylarında Yaşanan Cilt Sorunları ve Çözümleri

Yaz aylarında yaşanan çeşitli cilt sorunları

Cildimiz her mevsim farklı hava koşullarının etkisi altında kalmakta, değişen hava koşullarına uygun olarak da farklı tepkiler gösterebilmektedir.

Yaz mevsiminde arı, sinek ve böcek ısırıkları çok sık gözlenebilmekte ve yaygın alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Güneş ışınlarına savunmasız ve uzun süreli maruziyet, özellikle açık renk deri rengine sahip kişilerde her yaş grubunda ciddi güneş yanıklarına neden olabilmektedir. Özellikle çocukların güneşten korunmaları çok daha önemli olup, kısa vadede güneş yanıkları nedeni olsa da, uzun vadede deri kanseri gelişim riskini anlamlı ölçüde artırmaktadır.

Güneşe uzun süreli maruziyet deri kanseri nedeni

Güneş yanıkları sonrası vücuda uygulanan diş macunu, yoğurt ve kuru buz gibi yanlış uygulamalar güneş yanıklarını tedavi etmez. Aksine bu uygulamalar vücutta çözümü güç olan sorunlara neden olur. Bu tür uygulamalar alerjik tepkilere, yanıklarda derinleşmeye, güneş hasarında daha da artışa ve kalıcı lekeler oluşmasına neden olur. Uzun süre güneş etkisi altında kalmanın, yıllar içerisinde birikici etki ile erken yaşlanma, kırışıklık, gözenek belirginliği, lekelenmeler, kılcal damarlarda artış ve deri kanseri oluşumuna neden olur.

“Yağlanma eğilimli, yağlı veya sivilceli ciltlerde, yağ dengesini sağlayan ürünler tercih edilmelidir”

Kişilerin, her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cilt tipine uygun bir cilt bakımı uygulaması gerekir. Özellikle yağlanma eğilimli, yağlı veya sivilceli ciltlerde, uygun ürün ile günlük cilt temizliğinin yanında, tonik ve maske kullanımları ile cildin yağ dengesi sağlanmalıdır. Bu kişilerin makyaj yapmaktan kaçınması, özellikle yoğun kapatıcı, fondöten, pudra, renkli nemlendiriciler olan ve BB krem olarak adlandırılan ürünlerden uzak durması gerekmektedir. Bu tür ürünler gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, yağ butoncukları ve sivilcelere neden olabilmektedir. Günlük kullanım için mümkün olduğunca yağsız içerikli nemlendirici ve güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir.

“Güneş ışınlarının yoğun ve dik olduğu saatlerde kapalı alanları tercih edin”

Güneş koruyucu ürünler yaş grubuna, cilt tipine, eşlik eden deri problemlerine ve hamilelik durumuna bağlı olarak dermatolog tarafından önerilmelidir. Güneş koruyucu ürün üzerindeki SPF değeri, UVB'ye karşı koruyuculuğu göstermektedir. Ayrıca ürün üzerinde UVA koruyuculuğunun da belirtilmiş olması çok önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun ve dik olduğu saatlerde mümkün olduğunca kapalı alanların tercih edilmesi, dışarıya çıkarken ise geniş çeperli şapka ve filtreli gözlük takılması, ayrıca cilt tipine uygun bir güneş koruyucu kullanması gerekir.

“Güneş koruyucu kremleri dermatolog önerisi ile eczanelerden tedarik edin”

Güneş koruyucu ürünleri mutlaka dermatolog önerisi ile eczaneden tedarik edin. Altı aydan büyük çocukların da kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Bronz tenin daha sağlıklı ve güzel bir görüntüsü olduğu düşünülmesine rağmen aslında sağlıklı bronzlaşma diye bir şeyin yoktur. Bronzlaşmanın, derinin güneşe karşı gösterdiği savunmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca daha hızlı ve kolay bronzlaşmak için yapılan kakao yağı, havuç yağı, bebek yağı gibi yanlış uygulamalar, derinin güneş hasarını daha da artırmaktadır. Yaz dönemi havuz ve denize girip çıktıktan sonra mutlaka duş almalı ve kuruluğu önlemek için bol nemlendirici uygulanmalıdır.

Yaz mevsiminde saç, tırnak ve ayak sağlığına dikkat

Her mevsimde olduğu gibi özellikle yaz aylarında da saç şekillendirme yöntemleri ile boya, jöle, köpük ve sprey gibi kimyasal içerikli saç şekillendirme ürünlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Hem güneş hem de deniz ve havuz suyunun etkisi ile saçlarda kuruluk, matlaşma ve saç uçlarında kırılmalar oluşabilir, bu nedenle deniz veya havuzda geçirilen süre kısa tutulmalı, çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı, dermatolog tarafından önerilen nemlendirici etkili şampuanlar, saç bakım maskeleri ve güneş koruyucu krem (UV koruyuculu) ile saç spreyleri kullanılmalı.

Tırnak güçlendirici ve dış etkenlerden koruyucu özellikteki balsamların kullanımı önerilmekte ayrıca, manikür ve pedikür uygulamaları sırasında tek kullanımlık veya kişiye özel setlerin kullanılması gerekmektedir.