Yaz Aylarında Maske Kullanımı Nasıl Olmalı?

Yaz aylarında sıcak, nem ve terin etkisiyle maske kullanımına bağlı cilt problemleri daha fazla ortaya çıkabiliyor. Maskenin temas ettiği yerlerde egzama hastalığı çıkabiliyor, kızarıklık, kabuklanma, kuruluk olabileceğini, ayrıca terlemenin de eşlik etmesiyle kulak arkasında tahriş ve çatlaklar oluşabiliyor, sivilceye eğilim artabiliyor.

Maske nemlendiğinde değiştirilmesi gerekiyor

Maskeliyken aşırı sıcak ortamlarda bulunulmaması, gün içerisinde maskenin nemlendiği an muhakkak değiştirilmesi ve aynı maskeyle gün boyu dolaşılmaması gerekiyor. Eğer hastada maskeye bağlı temas egzaması varsa bu kişiler pamuklu kumaşlardan diktikleri maskeleri giyip üzerine cerrahi maskeleri takabilirler. Bu da cerrahi maskenin deriye temasını engelleyerek şikayetlerin rahatlamasını, geçmesini sağlayabilir. Eve geldiğimiz zaman maskeyi çıkardıktan sonra cildinize uygun bir temizleyiciyle yüzünüzü yıkamanız, yine yıkama sonrası cilt tipine uygun bir nemlendiriciyle yüz cildini nemlendirme yapmamız gerekiyor. Ciltte ton rengindeki değişiklikleri önlemek amacıyla dışarı çıkarken muhakkak maske dışında kalan alanlara güneş koruyucu sürmemiz gerekiyor.

Koronavirüs sürecinde alkol bazlı dezenfektanlar kullanılıyor. Bu maddelerin yüz kısmında kullanılmamasına dikkat etmek gerekiyor. Dezenfektanların aşırı kullanılması deride irritasyonlara neden olabiliyor. Bu da el egzamasını arttırabiliyor. Uzmanlar yüze dezenfektan kullanmayı önermiyor ve eller için de her dezenfektan kullandıktan sonra sık sık muhakkak yağ bazlı nemlendiricilerle deriyi nemlendirmeyi öneriyorlar.

Uzun süre maske takmak zorunda olanlara öneriler

Temas eden basınç yerlerine özellikle kulak arkası ve diğer kısımlara gazlı bezler konulabilir, teması azaltmak için. Bunun dışında lastikli maskeler değil de ipli, bağlanabilir maskeler kullanmanın da kulak arkasındaki tahrişi önlemede faydası olur.

Maske olmazsa olmazımız

Maske kullanımı bazı cilt problemlerine neden olabiliyor ama bunları belirli önlemler alarak ortadan kaldırabiliriz, en aza indirebiliriz. 'Bunlar oluyor diye maske takmayalım' diye bir şeyi önerilmiyor, kesinlikle maske takılacak. En önemlisi nemli maskeyle dolaşmamak, çok sıcak ortamlarda bulunmamaya çalışmak, eve geldiğimizde cildimizi temizlemek ve nemlendirmek, birçok maskeye bağlı cilt problemlerini önlemede bize yardımcı olacaktır.