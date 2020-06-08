Yaz Aylarında Beslenme Düzeni Nasıl Olmalı?
"Sıcak yaz günlerinde nasıl beslenmeliyiz? Hafif ve besleyici öğünleri nasıl oluşturabiliriz? Yaz aylarında beslenme düzenimizi nasıl oluşturmalıyız? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaz ayları için önemli önerilerde bulundu, öğün olarak tercih edilebilecek örnek menüler verdi. "
Yaz ayları için beslenme önerileri:
- Sıcak, baharatlı, kızarmış ve aşırı tuzlu yiyecekleri tüketmeyin.
- Çok fazla kırmızı et yemeyin.
- Sebzeli sandviçler, soğuk çorbalar, az yağlı süt ürünleri , meyve salataları, ızgara balık, salata vb. tercih edin.
- Hafif, besleyici ve yağsız öğünler tüketin.
- Kurutulmuş meyve yerine taze meyve alımını arttırın.
- Bal, pekmez gibi şekerli besinleri tüketmekten kaçının.
- Tatlı için taze meyve, dondurma ve sorbeleri tercih edebilirsiniz.
- Porsiyon kontrolüne dikkat edin.
- Bol yeşillik tüketin.
- Hazır salata soslarından kaçının.
- Karbonhidrat alımını azaltıp, protein alımını arttırın.
- Yemeklerin yanına aldığınız makarna, patates kurubaklagilli salatalar vb. 1 su bardağını (tenis topu boyutu veya kadın yumruğu kadar) geçmesin. Tabi ki karbonhidrat içeren bir besin almak yerine örneğin bir ıspanak sotelemek daha akıllıca bir tercih olacaktır.
- Yemek yemeği bitirdiğinizde masadan kalkın ve biraz hareket edin.
- Kepekli makarna veya esmer pirincin içine pişmiş sebzeler ekleyin. Hem daha hafif hem de daha lezzetli ve besleyici olacaktır.
- Makarnada tercihinizi domates soslu spaghetti, deniz mahsüllü linguine ve pennelerden yana kullanın. Tortellini ve ravioli gibi kremalı olanlardan sakının.
- Sandviçlerinizde salatalık, soğan, marul, renkli biberler vb. kullanın. Domates ve salatalık %90 su içerir. Salatalık terle kaybolan potasyumu yerine koyar, askorbik ve kafeik asit içermelerinden ötürü sıvı kaybını engelleyip, vücudun su dengesini sağlarlar. Yemeklerin yanında salata yok ise domates/salatalık/biber vb. bulundurun.
Öğün olarak tercih edilebilecekler:
- Kepekli lavaş arasına tavuk göğüs eti +marul/domates/biber vb.+ ¼ bardak rendelenmiş az yağlı peynir
- 1 bardak az yağlı yoğurt +1/4 bardak granola + 2 yemek kaşığı kıyılmış ceviz +1/2 bardak berrie meyvelerinden
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile pişmiş 2 yumurtalı ıspanak ve mantar ilaveli +1-2 dilim tahıllı ekmek
- Kereviz/salatalık/havuç vb. 1 bardak çiğ sebze +2 yemek kaşığı humus + 3-4 adet tahıllı kraker
- 2 parmak kalınlığında peynir + 1 su bardağı meyve + 1-2 adet tahıllı galeta
- 1 kase soğuk çorba + ton balıklı salata
- 6-7 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği + 3-4 kaşık yağsız yoğurt + 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya galeta
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