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GeriKadın Sağlığı Yaz Aylarında Artıyor: Vajinit Nedir?
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Kadın Sağlığı
DHA

Yaz Aylarında Artıyor: Vajinit Nedir?

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Yaz Aylarında Artıyor: Vajinit Nedir?
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"Yaz aylarında, kadınlar tarafından çok sık yapılan epilasyon jinekolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu rahatsızlıkların başında da vajinitler geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül anlatıyor."

Yaz aylarında kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıkların başında vajinitler gelir. Bunun en büyük etkeni ise sıcak havayla birlikte terlemenin artması, genital bölgenin havasız kalması, deniz ve havuz mevsimi olması sebebiyle ağda, jilet ve epilasyon gibi estetik girişimlerin sıklaşmasıdır.

Sık idrara çıkma ve kasık ağrısına dikkat

Hastalar akıntı, yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasıklarda ağrı şikâyetleriyle başvuruyor. Enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre belirtilerde değişiklik olabiliyor. Tanı koymak için hastaya sorulan detaylı sorular doğrultusunda hastanın öyküsünü almak gerekir. Detaylı ön görüşmeyi takiben hastanın muayene ve ultrasonu yapıldıktan sonra gerekli tetkikler istenip neticeleri değerlendirilerek tanı koyuluyor. Tedavi bitiminde hasta mutlaka kontrole gitmeli. Tedavi bitimi, enfeksiyon geçmiş gibi gözükse de bu tip hastalığın tekrarlama ihtimali yüksektir. Bu sebeple hasta kontrollerini aksatmamalıdır.

Deniz ve havuz mevsiminde yaygın görülüyor

Vajinitlerin de türleri ve her tür için ayrı tedavileri var. En sık görülen mikotik vajinitlerde hastalar akıntı, yanma, kaşıntı, vajinada kızarıklık ve şişlik şikayetiyle başvurur. Bu tür, çoğunlukla akut gelişip hızlı seyreder. Deniz, havuz mevsiminde yaygındır. Bakteriyel vajinitlerin klinik belirtileri ise şiddetli bel kasık ağrısı, koyu kıvamlı akıntı olurken, kaşıntı çok belirgin değildir.

Yine eş tedavisi nüksü önlemede önemlidir. Paraziter vajinitler, bel ve kasıklarda ağrı, idrarda yanma, sızlama, çoğunlukla vulva ve vajinada kaşıntı ile birlikte seyreder. Eş tedavisi şarttır. Mikst vajinitler ise birden çok etkenin sebep olduğu vajinit türleridir. Tedavi planlanırken ona göre davranılmalı, eş tedavisi ihmal edilmemelidir.

Vajinismus nedir?Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, birçok kadını psikolojik açıdan rahatsız eden ve çiftler arasında soruna yol açan vajinismus hastalığı hakkında merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladı.
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