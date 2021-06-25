Yaz Ayları Varis Tedavisi İçin Uygun Mu?

Özellikle yaz mevsiminde havaların ısınmayla beraber artmaya başlayan varis ağrısı şikayetleri, sıcak hava ve ağrılarla birlikte şişlik, kanama ve ağrıları da beraberinde getirebilir. Sıcak havalarda varis ağrılarının artmasının sebebi ise sıvı alımının yetersiz kalmasıdır. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyerek pıhtı atma sorununa yol açabilir.

Yaz aylarında varisler tedavi edilebilir!

Sıcak havalarda varisler kendini belli eder ve bu sayede tedavilerinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Varis ağrıları mevsim fark etmeksizin fark edildiği anda tedaviye başlanmalıdır. Tedavi edilmeyen varis şikayetleri ilerleyerek daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde varis tedavilerinde birçok çeşit mevcuttur. Kişilerin sağlık durumlarına ve varislerin ilerleme seviyesine göre tedavi yöntemleri tercih edilir.

Tedavisi nasıl ilerlemektedir?

Tedavi sürecinde ise öncelikle alanında uzman kalp ve damar hekimine başvurulması gerekir. Uzman hekim varis sorunun altında yatan sağlık sorununu tespit etmelidir. Tanı konulduktan sonra kişiye uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Günümüzde varis tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntemler, büyük damar kaçaklarının kapatılmasında; endovenöz lazer, radyofrekans, lazer ve doku yapıştırıcısı (glue) yöntemleridir. Kılcal varis tedavisinde ise yaz ayları için skleroterapi ve cilde uygulanan radyofrekans tedavileri tercih edilebilir. Radyofrekans tedavisinin etkisi varislerin şiddetine ve genişliğine göre kişiden kişiye değişmektedir.

Varis ile ilgili merak edilen sorular

Varis ile ilgili sıklıkla merak edilen sorular varis çorabı ve yaz mevsiminde varis tedavisidir. Varis çorabı bilinenin aksine tedavi edici değil tedaviyi destekleyici bir yöntemdir. Kullanım amacı ile varislerin ilerlemesini önlemek ve ağrı şikayetlerinin azaltılmasıdır. Varis çorapları bacaktaki bağ dokusunu destekler bu sayede ödemi azaltarak kan dolaşımını hızlandırır.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise varis çoraplarının uzman hekim tavsiyesi ile kullanılmasıdır. Çorap giyilmeden önce varis masajı yapılmalı ve kişinin sorununa uygun varis çorabı tercih edilmelidir.