Yaz Ayları Bu Ameliyatlara Engel Değil!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Pandemi sürecinde çalışan kesimin iş yoğunluğunun azalması, yaz ayları dolayısıyla izin dönemlerinin bu üç aylık sürece denk gelmesi ve öğrenci grubunun tatilde olması; bu dönemi acil olmayan, planlanmış bir ameliyatın uygulanması için ideal dönem haline getiriyor. Burada önemli olan; bu ameliyatları içerisinde bulunduğumuz koronavirüs süreci bakımından, gerekli tedbirleri almış güvendiğiniz bir sağlık kuruluşunda yaptırmanız olacaktır.

Geniz eti/bademcik ameliyatlarında yaz ayları avantaj sağlar

Birkaç istisnai durum dışında neredeyse tüm KBB ameliyatlarının uygulanmasında yaz-kış ayrımının olmadığı söylenebilir. Örneğin; KBB’nin en önemli hasta gruplarından olan geniz eti ve bademcik problemi olan çocuk hasta grubunu ele alalım. Bu çocuklara ameliyattan sonra istedikleri kadar dondurma, soğuk su, soğuk ayran tüketmeleri öneriliyor. Yaz döneminde yapılacak bir ameliyat; hem hastaların okuldan geri kalmalarını engelleyecek, çalışan ebeveynleri varsa onların iş hayatını aksatmayacak hem de bu hastalarımıza ameliyattan sonra önerdiğimiz bu soğuk beslenme diyetine, uyumlarını kolaylaştıracaktır.

Deniz suyu burun için faydalı

Bir diğer önemli ameliyat burun tıkanıklığı ve horlama nedeniyle yapılan 'burun deviasyon' ameliyatlarıdır. Yanlış bilinenin aksine; yaz döneminde yapılacak bir ameliyat burun kanaması riskini arttırmaz. Buna ek olarak, ameliyat sonrası tamponları çıkarmanın ardından hastalara önerilen; burun içinin kabuklanma olmaması için deniz suyu ile yıkanması gibi uygulamalar, yapılacak olası bir deniz tatiliyle beraber, ilaç tedavisine gerek kalmadan kendiliğinden yapılmış olacaktır. Elbette bu tatil döneminde de, koronavirüs bakımından gerekli önlemler eksiksiz şekilde uygulanmalıdır.

Bu ameliyatları ertelemeyin!

Kulak, burun eti, sinüzit, baş-boyun bölgesinde kitle, ben çıkarılması gibi ameliyatların da yine yaz-kış ayrımı yoktur ve her mevsimde, her hava koşulunda benzer riskler altında yapılmaktadır. Bir kanser vakasının ise yaz-kış demeden, tanı konur konulmaz mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söylemeye gerek yoktur sanıyoruz!

Burun ameliyatından sonra güneşten korunma şart

KBB ameliyatları arasında, yazın uygulaması daha az tercih edilen tek istisnai duru; estetik burun ameliyatlarıdır. Tabii ki bunlar da yapılmaz değildir. Yalnızca estetik burun ameliyatı sonrası; hastaların bir süre güneş gözlüğü takmasını istemediği için ve kimi hastalarda güneşe çıkmanın burunda çillenmeye neden olmasından ötürü nispeten güneşin etkinliğinin azaldığı dönemler daha uygun bulunur. Ancak eğer hasta koruyucu güneş kremlerini dikkatlice kullanır ve direkt güneş altında vakit geçirmemeye özen gösterirse bu ameliyatlar da yaz döneminde uygulanabilir.