Yay Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Yay Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar,

Hiç görmediğiniz yol ayrımlarıyla geçirdiğiniz 2021 yılının ardından kendinize “artık zamanı geldi” diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Birçok fikir, birçok insan, birçok işle ilgili aklınızdan geçenlerle meşgul olabilirsiniz. Yıl boyunca içinizden geçenlerin günlük hayatınıza olan etkilerini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu hayattan ne beklediniz, neyin çaba gösterdiniz ve karşılığında ne aldınız? Planlarınızı bu sorular üzerinden şekillendiriyorsunuz. İyi yöndeki şaşkınlıklarla geçirmek isteyeceğiniz bu yılın sizin için her dönemden daha farklı olması, en büyük ve gerçekçi dileğiniz olabilir.



Sadece sahnenizi değil, perdenizi de değiştiriyorsunuz.

Olaylara ve insanlara iyimser bir yerden bakmanın, sizi suistimal ettiğini düşündüğünüzde geri planda dönen her şey size ışık tutacaktır. Nerede stratejik nerede girişken olmanız gerektiğinin ayrımına varıyorsunuz. Sorumluluklarınız ve kendinize ayıracağınız zamanlarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Beklenmedik çalışma ortamları ve konuları, işbirlikleri gündeminize gelebilir. Eğer bu planlar, sizin daha önce düşündüklerinize uygun değilse bundan rahatsızlık duymak yerine bunun size katkılarını düşünmelisiniz. Öğrenmeniz gereken bir şey olduğunda bundan kaçmazsınız. Ama bazen o kadar da hevesli kalamazsınız. 2022’de bu hevesiniz, yerini yoğun bir tempoya bırakabilir.

Önemli iş değişiklikleri, projeler söz konusu olabilir. Yaşantınıza bir denge kurmak isterken, bir tarafın daha ağır basacağını ve bunun da büyük emeklerle mümkün olacağını söyleyebiliriz. Sonucu boşuna olmayan, hak ettiğinizi karşılayan işlerin içinde olmak sizin şevkinizi arttıracaktır. Ama konforunuzu, mental ve fiziksel sağlığınızı iyi yönde etkileyen sonuçlar görmek için aceleci olmayın. Hayatınıza bir düzen getiriyorsunuz. Bu düzeni desteklemek için bedeninize de iyi davranmanız gereken bir yıldasınız. Eylemsiz değil ama biraz akışında bırakmayı deneyen biri olmaya çalışın. Sadece üzerinize düşeni yapmak, size beklediğinizden daha fazlasını sunabilir.



Aile kavramının altını dolduruyorsunuz.

Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Balık burcuna geçtikten sonraki süreçte aile temasıyla sıkça ilgilenmenizi sağlayabilir. Nerede ve nasıl bir ailede yaşamak istediğiniz, onlar için yapacağınız fedakarlık, sizin alacaklı olduğunuz konular bu yılın önemli gündemleri arasında yer alıyor. Alım-satım ile ilgili konularınız söz konusu olabilir, kendiniz ya da aileniz için önemli fırsatlar doğabilir, ilişkilerinizi ve koşullarınızı iyileştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tebdil-i mekandaki ferahlığa erişiyor, şifalanıyorsunuz. Yılın özellikle ilk yarısı bu anlamda oldukça hareketli geçebilir. Fiziksel açıdan daha ferah ve büyük bir eve sahip olabilirsiniz. Kendinize ait bir alan bulmak, bunu gönlünüzce paylaşmak ve donatmak için çok heyecanlı hissedebilirsiniz. Tüm bunlar, bu durumu destekleyecek önemli iş değişikliklerini de beraberinde getirebilir. Kendinizi ispatlıyorsunuz. Belki çok çalışacak ve yorulacaksınız. Ama ödüllerini de aynı oranda alacağınızı düşününce, karşınıza çıkan bir ya da birden çok iş fırsatı, sizin için emek veren insanlar bu yılı sizin adınıza bereketli bir hale getirecektir.



Fikirleriniz ve ilişkileriniz karşı karşıya değil, aynı safta olsun.

Karşıt burcunuz İkizler, yılın önemli bir kısmında Mars’ı ağırlayacak. Bu da, yoğun bir insan trafiği olarak hayatınıza etki edecek. Hayatınıza birilerini almak, onların fikirlerinden faydalanmak, kendi fikirlerinizi onlara anlatmakla ilgili oldukça hareketli günlerin sizi beklediğini söyleyebiliriz. Her türlü imzaya, anlaşmaya, duygusal ve ticari ilişkiye arkadaşlığa açıksınız. Kolay anlama, çok fazla konuda bilgi sahibi olmak gibi durumlar fazlaca günyüzüne çıkabilir. İlginizi çeken bir insan ya da bir iş olduğunda buna yönelmeniz zor olmayacaktır. Ancak birçok insan tanıyıp, birçok ilişkinin tam ortasında kalacağınız için bu her zaman iyi yönde çalışmayacaktır. Kendinizi olumsuz tecrübeler için de hazırlamalısınız. Sözlerinizin bir silaha dönüşüp dönüşmemesi otokontrolünüzle doğru orantılıdır. Elinizi kaldırmadan, dilinizle bir kavgaya karışmak için birçok sebebiniz var gibi görünse de siz buna aldırış eden olmamalısınız. Eğer bu beceriyi, çok yönlülüğü, bilgi birikimini doğru yöne çevirebilirseniz kuracağınız tüm ilişkiler hayatınıza önemli katkılarda bulanabilir.



2022 Yay

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, Akrep ve Yay

Yılın en başarılı ayları: Mayıs, Temmuz, kasım

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ağustos, Ekim



Yay burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması

Ocak: finansal dengede kalmakta zorlanacaksınız. Yatırım yaparken korkularınızla baş edemiyorsunuz. Hayata dair maddi güven arıyorsunuz.Aşk hayatınızda beklenilmeyen süprizler ya da evlilik hayatınızda bazı baskıcı yönler sizi yorabilir.

Şubat: seyahat programı hazırlıyorsunuz. Yalnız kalmak ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Şubat ayı ikinci yarısı duygusal yoğunluğa sahip olacaksınız. Aşk hayatınızda büyük süprizlere hazır olun.

Mart : Bu ay yenileniyorsunuz. Yorgun olduğunuz konularda duygusal destek alarak harekete geçecek güce sahip olacaksınız. Tamamlanma ve yenilenme sizleri derinden etkileyerek hayata bakışınızı sil baştan değiştiriyor.

Nisan: Görünürlüğünüz artıyor. Fiziksel enerjiniz yükseliyor. Aktifliğiniz ve yüksek performansınız herkesi şaşırtacaktır. Bağışıklığınızı ve hormonal dengenizi kontrol ettirmek için rutin kontrollerinizi aksatmayacaksınız.

Mayıs: Ruhsal olarak sizi yoracaktır. Değişmeyen davranışlarınız yüzünüze çarpılacaktır. Artık kabulleniş aşamasına doğru geçiş yapıyorsunuz. Sınırlarınızı ortadan kaldırıyorsunuz.

Haziran: Kişisel farkındalıkla başlıyorsunuz. Sorumluluklarınızın gerektirdiklerini kabullenerek hayata artık olgunlukla bakacaksınız.

Temmuz: Kimliğinize baskı alacaksınız. Sosyal çevreniz ve akrabalarınız maddi olarak sizlerden faydalanmak isteyebilir, iyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler. Güven konusunda yeniden değerlendirme yapmalısınız.

Ağustos: Eğitim hayatınızı tamamlıyorsunuz. Yoğun ve yorucu geçen eğitim hayatınızdan sonra iş başvurularınızda kısa sürede cevaplar alarak çalışma hayatına hızlı bir giriş yapacaksınız.

Eylül: Ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlık kontrolleri ve manevi ihtiyaçları için sizlerden destek arayacaklar.

Ekim: Döngüsel tamamlanma ayıdır. Ruhsal ve fiziksel bilinçaltını sorunlarınızı yenerek yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz.

Kasım: Verimli olmanın gerçekte ne anlama geldiğininin anlamına sahip olacaksınız. Karşınıza çıkan hayat sınavları ile baş etmek zor olacaktır. Düzenli olacaksınız.

Aralık: yeni bir ilişki ile başlıyorsunuz. İletişiminiz ile duygularınızı ifade edeceksiniz. Kendinize olan güveninizi kaybetmemek için hislerinizi paylaşmalısınız.