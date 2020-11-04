Yay Burcunu 2021 Yılında Neler Bekliyor? Yay Burcu 2021 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl sizler için oldukça heyecanlı olacak. Çünkü ay düğümleri tüm yıl sizin burcunuzda hareket edecek. Bu durum fırsatları iyi değerlendirirseniz iyi sonuçları elde edebileceğinizi işaret etmektedir. Kendinize güveninizin tam olduğu ve kendinizi yeniden keşfettiğiniz bir yıl. Hayatınızdan memnun olacaksınız ve bu yılı hiç unutamayacaksınız.

Önceki yıldan daha verimli, daha umut dolu ve iyi olaylarla iyi bakış açılarıyla donatılmış bir yıl. Kendinizi geliştirmeye çok fazla vakit harcayacaksınız ve en iyi olduğunuz konularda ilerleme katedeceksiniz. Kim olmak istediğinizi ve kendinizi nerede gördüğünüzü iyi irdeledikten, hedefinizi gözden geçirdikten sonra değişime ayak uydurarak, yeni bir kişiliğe bürüneceksiniz.

Bu yıl idealinizdeki kişiye dönüşebilirsiniz. Önemli ve sizi dönüştürecek birçok olay yaşayacaksınız. Bu olaylara daha sonra teşekkür edeceksiniz sizi oluşturdukları kişi için. Çok daha şey öğrenmiş ve olgunlaşmış şekilde 2020’yi geride bırakıyorsunuz. Aslında 2015’ten beri çok şey öğrendiniz ama 2020'de de çok yol aldınız. 2022 yılının başına kadar sizin burcunuzda ilerleyecek ay düğümleri de ruhunuzun yolculuğunun yönünü, hayat amacınızı keşfetmenizi sağlayacak. Yaşayacağınız tutulmalar da önemli ve unutulmaz olaylarla bu yılın hafızanıza kazınmasına sebep olacak.

İnançlarınıza körü körüne bağlanmamak, eleştiriye katlanabilmek, farklı dünyaları keşfetmek, her türlü insan tipini deneyimlemek, psikolojik ve manevi yolculuklar, farkındalıklar, yeni eğitimler, herkese akıl vermemek gibi meseleleri tam anlamıyla öğreneceksiniz. Bu değişimler herkese zor olurken sizlere çok kolay gelecek. Çünkü bunların en pozitif yönde olması için sizler Satürn döngüsü yaşadınız. 2015-2017 yıllarında hayatınızda bir çok olayın zorluğunu yaşadınız. Şimdi o dönemlerde verdiğiniz emeklerin ve çabaların sürprizlerine hazırlıklı olun.

Yay burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

26 Mayıs’ta burcunuzda bir Ay tutulması gerçekleşecek. İlişkiler anlamında çok sürpriz olaylar yaşanacak. Bu önemli tutulma aslında hayatınızın her alanını etkileyecek. Başta zihinsel olarak, iç dünyanızı etkileyecek olsa da evliyseniz eşiniz ya da partnerinizle alakalı ya da ortaklık kurduğunuz işlerle alakalı çok önemli ve güzel gelişmeler; kendinizi iyi hissettirecek olayların varlığını öğrenebilirsiniz. Bu dönemde yeni aşklar için arayışa geçebilirsiniz.

Başlayacağınız ilişkiler belki yolunda gitmeyebilir ama başladığınıza pişman olmazsınız. Çünkü iyi vakit geçirmiş olacaksınız ve çok şey öğrenmiş olacaksınız. Bu yıl hayatınız öğrenmelerle dolup taşacak. Beklenmediği beklemeye hazır olun. Satürn ve Jüpiter’den de alacağınız uyumlu açı sayesinde bazı durumlar sizin bir şey yapmanıza bile gerek kalmadan yoluna girebilir. Aşık olmak ve hayattan zevk almak belki de hiçbir yıl bu kadar güzel olmamış olabilir.

Yay burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

2021’de sizi çok yoğun, oldukça başarılı ve eğlenceli bir kariyer hayatı bekliyor. Bu yıl kariyer hayatınız dahil her anlamda karşılaştığınız engelleri sevgi yoluyla çözmeyi deneyin. İş yerinde veya eğitim hayatında oldukça ciddi bir saygı kazanacaksınız. Kariyer hayatınızın gidişatı sizi çok mutlu edecek. Yüksek öğretim için çok avantajlı zamanlara giriyorsunuz. Yurt dışı bağlantıları ile ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Ancak koyduğunuz hedefin peşinden gidin. Hevesinizi yitirip başka yollara yönelirseniz, kafanız karışabilir ve bu sebepten dolayı yön kaybı yaşayabilirsiniz. Koyduğunuz amaç uğruna gerçekten çabalayarak çalışırsanız başarılı olacaksınız.

Yay burcu için 2021 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayı içerisinde öne çıkanlar

Mali konularda atlatılması kolay ama sabır gerektiren sıkıntılar yaşanabilir. Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül’e dikkat! Bu aylarda finansal olarak zor olaylar yaşayabilirsiniz. Sizin yönetici gezegeniniz olan Jüpiter’in destekleyici açılarıyla bu dönemi atlatacaksınız. Ekim ayı finansal olarak daha rahatlayacağınız bir dönem olacak ama miras ile alakalı konular ortaya çıkabilir. Bu yıl bu meselelerle haşır neşir olabilirsiniz.

Harcamalarınıza yılın bu dönemlerine gelmeden dikkat etmeye başlayın, gereksiz harcamalar yapmayın. Bir düzene girdiğinizde belirli olarak planlayacağınız durumlar arasına mutlaka ekonomik durumunuzu da koymalısınız. Ancak bu yıl bu konularda güzel şeyler de olmayacak değil. Mesela daha önceden eski yıllarda biriktirdiğiniz paralar, ya da hayata geçirmeyi planladığınız düşünceler sayesinde veya geçmiş yıllardaki yoğun çalışmalarınız sayesinde olumlu olaylar yaşayacağınız zamanlar olacak. Geçmişte yaşananlar için teşekkür edeceğiniz bir duruma geleceksiniz. Yeter ki krizleri iyi yönetin.

Yay burcu için 2021 Aralık ayı içerisinde öne çıkanlar

13 Aralık sonrası düzene girme zamanı geliyor. Mars, Yay burcuna giriş yapar yapmaz, düzene gireceksiniz. 13 Aralık sonrası egzersiz, sağlıklı yaşam, dengeli ve düzenli beslenme gibi bazı alışkanlıklar edinebilirsiniz. Formda kalmaya, kilonuzu korumaya vs. dikkat edebilirsiniz. Evinizi ya da iş hayatınızı her şeyi bu dönemde tamamen yoluna koymuş olacaksınız. Spor yaparak o yoğun enerjinizi atabilirsiniz. Günlük düzeninize yeni aşamalar getirmek, yeni şeyler öğrenmek, doğa da geziler yapmak, keşfe çıkmak iyi gelecektir. Ancak risk almamaya özen gösterin. Macera demek risk demek değildir.

Yay burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

İstikrarlı olun. İstikrarlı olursanız her şey daha kolay olacak. Bu yıl gezegenler sizin lehinize çalışacak diyebiliriz. Sadece bazı konularda ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama onlar da çözümü olan ve yönetebileceğiniz konular olacak. Karşılaştığınız engellerin sizi yıldırmamasına dikkat edin. Nisan ayının sonunda olacak olan Güneş-Uranüs karesi ile ani çıkışlar yapabilir ya da sizler çevreniz tarafından ani çıkışlar ile karşılaşabilirsiniz.

Kendinizi çıkmazda gibi hissedebilirsiniz. Ancak istikrarlı bir şekilde yolunuzda ilerler ve moralinizi yüksek tutmak için çaba sarf ederseniz bu duygu durumunun içinden kolayca çıkabilirsiniz. Kolay vazgeçmeyin. Bu duyguyu önden yaşayacağınızı öngörüp o dönemlerde kendinize yüklenecek işler içine girmemeye özen gösterin.

4 Aralık’ta burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızda çok önemli olaylar olacak. Etrafınızdaki insanların ihtiyaçlarını, dünyevi tüm meseleleri fark edeceğiniz; kendi içinizde büyüyeceğiniz bir yıl ve bunların hepsi bu tutulma ile gerçekleşmiş ardından da tamamlanmış olacak. Kendinize güvenin. Yeniden başlamaktan korkmayın.

Hayatınızın yönünü değiştirmekten korkmayın. Bunların hepsi hayatın içinde olabilecek durumlar, göğüsleyin ve devam edin. Bolca iyilik yapın çünkü bunların hepsinin size hızlıca geri dönüşü olduğunu göreceksiniz. Bu sene karşılaştığınız tüm zorluklara farklı açıdan bakmaya çalışın. Yeni bir siz inşa ediliyor. Bu güneş tutulması sonrası şehir değişikliği, evlilik ya da önemli bir iş açma kararı içinde olabilirsiniz. Allah ömür kısmet ederse onu da 2022 yılı yorumlarında konuşuyor oluruz. Mutlu seneler diliyorum.