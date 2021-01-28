Yay Burcu Hangi Ay? Yay Burcu Tarihleri Ve Günleri

Gezegenlerin ve yıldızların diziliminin dünyamız ve insanlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu dizilimleri yorumlayan disiplin ise astroloji olmaktadır. Yay burcu da astroloji disiplini içerisinde yer alan burçlardan birisi olmaktadır. Birçok insanın kişiliğini etkileyen Yay burcu diğer bir yandan insanlara yönlerini çizmelerinde yardımcı olmaktadır.



Yay Burcu Hangi Ay?



İnsanların doğdukları tarihler burçlarını belirlerken doğdukları saatler ise yükselen burçlarını belirlemektedir. Diğer bir yandan doğum tarihi, saati ve lokasyonu birleştiğinde ise insanların doğum haritaları net bir şekilde hazırlanabilmektedir.



Yay burcunda doğan kişilerin doğum tarihleri ise 22 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında olmaktadır. Bu tarihler arasında doğan kişilerin burçları Yay olmaktadır.



Yay Burcu Tarihleri ve Günleri



Yay burcunda doğan kişilere özel olan tarihler arasında ilk sırayı elbette ki yükselenleri almaktadır. Yükselen burçların belirlenmesi için ise doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir. Yay burcunun yükselenleri şu şekilde olmaktadır:



22 Kasım ile 2 Aralık tarihinde doğup Yay burcu olanların yükselenleri:

23:00 ile 00:00 saatleri arasında doğanlar Başak burcu,

20:30 ile 23:00 saatleri arasında doğanlar Aslan burcu,

18:30 ile 20:00 saatleri arasında doğanlar Yengeç burcu,

16:30 ile 18:00 saatleri arasında doğanlar İkizler burcu,

15:30 ile 16:00 saatleri arasında doğanlar Boğa burcu,

14:30 ile 15:00 saatleri arasında doğanlar Koç burcu,

13:30 ile 14:00 saatleri arasında doğanlar Balık burcu,

12:30 ile 13:00 saatleri arasında doğanlar Kova burcu,

10:30 ile 12:00 saatleri arasında doğanlar Oğlak burcu,

08:00 ile 10:00 saatleri arasında doğanlar Yay burcu,

05:00 ile 07:30 saatleri arasında doğanlar Akrep burcu,

02:00 ile 04:30 saatleri arasında doğanlar Terazi burcu,

00:00 ile 01:30 saatleri arasında doğanlar Başak burcu,

3 Aralık ile 12 Aralık arasında doğan Yay burçlarının yükselenleri şu şekilde olmaktadır:

00:00 ile 00:30 Başak

01:00 ile 03:30 Terazi,

04:00 ile 06:30 Akrep,

07:00 ile 09:00 Yay,

09:30 ile 11:00 Oğlak,

11:30 ile 12:00 Kova,

12:30 ile 13:00 Balık,

13:30 ile 14:00 Koç

14:30 ile 15:00 Boğa,

15:30 ile 17:00 İkizler,

17:30 ile 19:00 Yengeç,

19:30 ile 21:30 Aslan,

22:00 ile 23:30 Başak