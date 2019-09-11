Yay Burcu Çocuğu

Yay burcu çocukları genel olarak küçükken de burçlarının tüm özelliklerini gösterirler. Spor ve okul aktivitelerinde oldukça başarılılardır. Kolay uyum sağlar, çevre edinmeye küçük yaşlarda başlarlar. Ders çalışmakta sıkıntı çekerler. Okuldaki başarı durumları berbat denilebilecek kadar kötüdür.

Bu tip çocuklar yani özellikle Yay burcu çocukları sanata ve yeteneklerini daha iyi sergileyebileceği bir hobiye yönlendirilmelidir. Hayal güçlerini serbest bırakmaları onları gelecekte daha başarılı bir bireye dönüştürecektir.