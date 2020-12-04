Yatak Odanızı Anında Aydınlatacak ve Güzelleştirecek 7 Öneri

1- Polar battaniye

Birbirinden farklı, şık tasarımları olan polar battaniyeler, yatak odanızı güzelleştirmenin iyi bir yoludur. Böylelikle fazladan yer kaplamamış olurlar ve aynı zamanda istediğinizde üzerinize alıp kitap okuyabilir ya da film keyfi yapabilirsiniz. Ayrıca bu battaniyeleri tüylü yastıklarla da kombinlemek odanızın lüks görünmesini sağlar.



2- Duvar kağıtları



Bir yatak odasını aydınlatmanın en iyi yolu, tamamen eşyaların havasını değiştiren, odanın ruhunu yansıtacak bir duvar kağıdı seçmekten geçer. Bu yaratıcı fikir için birbirinden canlı, sayısız duvar kağıdı modellerinden yararlanmak için daha fazla zaman kaybetmeyin!

3- Taze çiçekler



Her sabah çiçek kokusuyla güne başlamak gibisi yoktur. Başucunuzda renkli saksılara ya da vazolara yer açarak, odanızın havasını tazeleyebilirsiniz.



4- Duvar saati

Yatak odanızı ferah bir görünüme ulaştırmak ve modernize etmek istiyorsanız, zevkinize göre gösterişli bir duvar saati kullanmayı deneyin. Saat ve çerçeveler gibi küçük değişimler büyük fark yaratabilir.



5- Şifonyer



Şifonyerler, odanızı sadece kadınsı ve lüks göstermekle kalmaz, aynı zamanda makyaj yaparken de her şeyin elinizin altında olmasını sağlar. Daha iyi bir kullanım için aynalı ve ışıklı olanları seçin ve makyajınızı yaparken bir yıldız gibi ışıldayın.



6- Sarkıt avizeler



Muhteşem bir sarkıt lamba, herhangi bir yatak odasını anında güzelleştirir ve aydınlatabilir. Odaya girer girmez göze çarpan bu dekorasyon harikası, geceyi renklendirmenin da iyi bir yoludur.



7- Açık dolap/eşek askılık

Ceketleri, hırkaları, kabanları asmak için bir eşek askılık edinebilirsiniz. Eşek askılıklar odanıza farklı bir hava katarken aynı zamanda gardırobunuzun içini de ferahlatacaktır.