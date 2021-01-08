Yastık Olmadan Uyumaya Başlarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Çok İlginç Etkiler...

İşte yastık olmadan uyumanın sağlayabileceği bazı yararlar...

1. Sırt ağrısını önler

Birçok yastık, doğal olmayan bir uyku pozisyonuna neden olabilir ve sağladıkları destek uzun sürmez. Yastığın kendisi sırtınızın ağrımasına neden olmasa da, altta yatan semptomların çoğunu kötüleştirebilir . Yastıksız uyuduğunuzda vücudunuz doğal pozisyonundadır ve bu da omurganızın dinlenmesine yardımcı olur.

2. Boyun ağrısıyla başa çıkmanıza yardımcı olur



Çoğu yastık doğru pozisyonda uyuya yardımcı olamaz ve hatta uyku duruşlarını daha da kötüleştirebilir. Boynunuzu herhangi bir şekilde uzun süre bükmek sizi rahatsız eder. Çok sert veya çok yumuşak yastıklar boyun ağrısına neden olabilir .

3. Baş ağrısıyla savaşır



Baş ağrısı ile uyanıyorsanız veya sersemlemiş hissediyorsanız, yastığınız suçlu olabilir! Fazla yüksek olan yastıklar başınızın ve boynunuzun öne doğru dönmesine neden olur ve boyun kaslarına daha fazla gerginlik kazandırır. Bu, sabah yataktan kalktığınızda baş ağrısı çekmenize sebebiyet verir.

4. Stresi azaltabilir



Yastığınız geceleri sizi rahatsız ediyorsa, sık sık sağa sola dönüp durursunuz. Ne kadar çok uyku bozukluğunuz olursa, vücudunuzun uyku sırasında meydana gelen birçok önemli işlev için o kadar az zamanı olur. Sürekli uyku yoksunluğu, ruh halinizi ve düşünme becerilerinizi etkileyebilir, vücudunuzun gün içinde daha fazla stres hormonu salmasına neden olur.

5. Yüzdeki sivilceleri önler



Yastığınızdan kurtulduğunuz için cildiniz size teşekkür edecek. Yüzünüz normalde gece boyunca çoğu zaman yastığınıza bastırılır. Muhtemelen yastık kılıfınızı her gün yıkamıyorsunuz ve üzerinde kir, yağ ve ev tozu biriktiriyor. Bütün bunlar, sivilcelere, iltihaplanmalara ve erken kırışıklıklara yol açabiliyor.

6. Saçınız için iyi olabilir



Sabahları kuru ve karışık saçlarla uyanıyorsanız, sebebi yastığınız olabilir. Geceleri sağa sola dönerken saçlarınız yastık kılıfınıza sürtünerek kırılmasına neden oluyor. Yastık kılıfları ayrıca yağları saçınızdan emerek kuru ve kırılgan hale getirebilir.