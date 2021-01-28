Yaşlanmaya Karşı Yeni Uygulama: Redermalizasyon Nedir?

Güneş koruyucusuna ek olarak hücresel düzeyde canlanmanın en yeni yolu siksinik asit ile mezoterapi uygulamasıdır. Bugüne kadar bize en büyük yardımcı hyaluranikasit uygulamaları iken artık süksinikasit ile birlikte tedaviler çok daha güçlü bir hale gelmektedir. Hyaluranikasit cilde yoğun nem sağlarken, süksinik asit ciltte 3 ana yaşlanma basamağına etki eder, cilt metobalizmasını düzenler, antioksidan sistemini destekleyerek, hücrelerin güçlenmesine yardımcı olur.

Süksinik asit ve hyaluranikasit ile tedavinin bir kısmını içeren redermalizasyon, cildinde matlık, kuruluk, ince kırışıklık olan, lekeleri bulunan kişilere uygulama yapılabilir. Uygulama öncesi mutlaka doktor muayenesi önemlidir.

3 ana yaşlanma mekanizmasına etki eder

Yaşlanmaya bağlı oluşan kırışıklık, nemsizlik, yüz ovali bozulması ve sarkma sorunları bu yöntem ile tedavi edilebilir, içeriğindeki süksinik asit ve hyaluronik asit ile fibroblast, elastin ve kolajen üretimini arttırır.

Redermalizasyonun ana yaşlanma mekanizmasına etki ederek yaşlanmaya bağlı baskılanan cilt metobalizmasını tekrar düzenler, cildin zamanla yetersiz kalan antioksidan sistemini destekleyerek, serbest radikal oluşumunu engeller.

Yaşlanmaya bağlı oluşan kırışıklık, sarkma, nemsiz, mat görünümü iyileştirir, sivilce izlerini hafifletir, kırışıklıkları açar, cilt lekelerini azaltır, hücrelerdeki biokimyasal ve fizyolojik süreçleri düzenler, cilt kalitesinin artması ve dokunun iyileşmesini sağlar.

Nasıl uygulanır?

Redermalizasyon cildin ihtiyacına göre 15 gün aralıklarla 2 veya 4 seans uygulanabilir. İşlem öncesi lokal anestezi kremleri ile cilt uyuşturulur, ardından cilt temizlendikten sonra 4 milimetrelik mini iğne uçlarıyla tüm yüz, gözaltı, boyun, dekolte, el üstlerine mezoterapi yöntemi uygulanır.

İşlem yaklaşık yarım saat sürer, hastanın cildinin ihtiyacına göre 2-4 seans uygulanabilir. Seans araları yaklaşık 15 gün olmalıdır. Redermalizasyon tedavisi cilt koruma tedavisi olup, 25-60 yaş arası kişilere uygulanabilir.