Yaşlanma Etkilerine Meydan Okuyun: Hangi Bölgeye Hangi Estetik Yapılır?

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz gençleştirme estetikleri, hastaya daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlayan cerrahi operasyonlardır. Bu genç görünümü elde etmek için yüzdeki cerrahi teknikler ya da iple germe estetiği gibi yöntemlerle oluşan sarkıklar kaldırılır ve gevşeklikler sıkılaştırılır. Yüz germe operasyonlarında hastanın kulaklarının arka kısmından saç çizgisine kadar ince kesiler açılarak operasyon gerçekleştirilir. Yüz germe estetikleri deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile ameliyatsız bir şekilde çözümlenebilir.

Çene ve boyun şekillendirme estetikleri

Çene şekillendirme estetikleri; çeneye şekil verme ve hastaların boyun bölgesindeki fazla deri ve sarkmaları giderilmesine yardımcı olmak için uygulanır. Çene şekillendirme estetiklerinde cerrahi ve cerrahi olmayan teknikler uygulanabilir. Boyun şekillendirme estetiğinde germe teknikleri kullanılabilir. Kesiler çene çizgisine açılabilir. Çene şekillendirmede ise botoks ve dolgu enjeksiyonlarından faydalanılabilir. Bu prosedürler, hastanın yüzünün alt kısımlarında bulunan yaşlanma belirtilerinin giderilmesine de yardımcı olabilir.

Kaş kaldırma estetikleri

Kaş kaldırma prosedürleri; kaşları sarkık, düşük ve asimetrik olan hastalar içindir. Kaşlar kaldırılarak görünümü eski haline getirilebilir. Ayrıca tüm alın bölgesinin görünümü iyileştirilebilir. Alnın ve kaşın yumuşak dokusu ve derisi kaldırılarak daha genç bir görünüm kazandırılabilir. Kaşların daha düşük pozisyonda olması kişiyi yorgun, kızgın veya üzgün gösterebilir. Kaş kaldırma estetiği daha genç ve enerjik görünmek mümkün. Kaş estetiği endoskopik teknikle cerrahi ip askılama ile minimal invaziv ya da botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Göz kapağı estetikleri

Blefaroplasti olarak da adlandırılan göz kapağı germe işlemleri, alt ve üst göz kapaklarındaki sarkmayı azaltabilir. Üst göz kapaklarındaki fazla deriyi de çıkarabilirler. Sarkık veya düşük göz kapaklarınız varsa, göz kapağı estetikleri genç bir görünüm kazanmaya yardımcı olabilir. Prosedür yaklaşık 2 saat sürebilir. Göz kapağı kıvrımına küçük kesiler açılır. Ardından fazla deri alınır. Son olarak, kesiler dikilerek operasyon bitirilir.

Dudak dolgusu estetikleri

Dolgun ve şekilli dudaklar yüze genç görünüm kazandıran en önemli ögelerdir. Dudak dolgusu ile dudaklar şekillendirilebilir. Dudaklara hacim kazandırmak için dolgu işlemi, dudak çevresindeki kırışıklıkları engellemek için de botoks enjeksiyonu uygulanır. Tüm ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için 4 ile 8 ay içinde tekrarlanması gerekir.