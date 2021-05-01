Yasemin Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Yasemin Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Yetiştirilmesi çiçeği ve bakımı son derece kolay olan bir çiçek olma özelliği taşımaktadır. Güneşli ve sıcak havaları seven bir çiçek türü olmasına karşın ev ve ofis ortamlarında kolaylıkla yetiştirilmesi mümkün olmaktadır.

Yasemin Çiçeği Nedir?

Yasemin çiçeği, zeytingiller familyasından bir bitkidir. Yasemin çiçeği dünya üzerindeki çoğu insan tarafından Jasminum adıyla bilinen bir bitki türüdür. Yasemin çiçeğinin ana vatanı Himalayalar'dır. Hem yetiştirilmesi hem de bakımı oldukça kolay olan bir çiçek türüdür. Daha çok güneşli ve sıcak havaları sever ve oldukça yoğun bir kokuya sahiptir. Hassas bir bitki olmadığından dolayı saksı ve balkonlarda rahatlıkla yetiştirilebilir bir niteliğe sahiptir.

Yasemin Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Yasemin çiçeğinin bakımında su miktarı önemli bir konudur. Bu çiçekler suyu çok sevdikleri için özellikle yaz aylarında suya olan ihtiyaçları artar. Özellikle de temmuz ve ağustos aylarında daha sık olarak sulanmaları gerekir.

Gün ışığının fazla alan bir yere konulduğunda çok daha hızlı çiçek açar. Bahar ve yaz dönemlerinde aşırı olmamak koşuluyla nemli bir toprakta tutulabilir. Fakat kış ayı gelmeden önce toprağının mutlaka değiştirilmesi gerekir.

Yasemin çiçeğinin dalları çok fazla uzadığı zaman ucundan göz kararı kesim yapılabilir. Belli başlı dönemlerde bitlenme sorunu yaşayabilen bitkilerdir. Bu sebeple elma sirkesi veya süt kullanmak bitkinin bitlerden korunması için yeterli olacaktır.

Yasemin Çiçeği Nasıl Ekilir?

Yasemin çiçeğinin olgunlaşan tohumları, seçilen bitkiden toplanır ve şiddetli donların başlamasından önce, Kasım ayının sonunda ve Aralık aynın başında, tohumlar toprağa sığ bir derinliğe gömülerek ekilir. Kar ilkbahar döneminde eridiğinde ve toprak neme doyduğu zamanda, tohumlar çimlenmeye başlayarak yakın bir süreçte yeşil sürgünler ortaya çıkarırlar.

Yasemin Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Yasemin çiçeğinin çoğaltılabilmesi için yaz aylarının sonuna doğru çeliklerin üretimi gerçekleştirilir. Çelik, bitki veya yasemin bitkisini köklendirmek amacıyla alınan parça olarak tanımlanır. Çelik alma işlemi sırasında keskin bir makas kullanmak gerekir. Çoğaltma işlemini gerçekleştirmek amacı doğrultusunda bitkinin tepe kısmından 10 - 15 cm uzunluğunda bir çelik kesilir ve bu çelik su içine bırakılıp 4 hafta köklenmesi için beklenir. İstenirse aspirin köklendirme hormonu da kullanabilir ve bu sayede köklenme işlemi hızlandırılabilir.

Yasemin Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Yasemin çiçeğinin tohumları etli iki loplu olup siyah renktedir.

YaseminÇiçeği Nasıl Sulanır?

Yasemin çiçeği, sıcak yaz aylarında haftada en az iki defa, kış aylarında ise haftada 1 defa olacak şekilde ve bitkinin saksı üstten olacak şekilde sulanmalıdır.

Evde Yasemin Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yasemin çiçeği toprak seçmemesi bakımından çok kolay yetiştirilebilir bir bitkidir. Bu sebeple evde rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilir nitelikteki bir çiçek türüdür.

Yasemin Çiçeği Anlamı

Yasemin çiçeği çoğunlukla güzelliği ve zarafeti, asaleti ve çekici olmayı temsil eder. Yasemin çiçeği kadın cinsiyetini temsil ettiğinden dolayı dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de insan ismi olarak kullanılır. Kırmızı renkli olan yasemin çiçekleri, aşkı temsil eder. Sarı renkli olan yasemin çiçekleri ise hem bolluk ve bereketi ve mutluluğun sembolü olma özelliği taşır.

Yasemin Çiçeği Latincesi

Zeytingiller familyasından olan Yasemin çiçeğinin Latincesi Oleaceae olarak bilinir.

Yasemin Çiçeği Özellikleri

- Yasemin çiçeği çoğunlukla Akdeniz ikliminde yetişen bitki türlerindendir,

- Soğuk ve serin iklimlerin hüküm sürdüğü bölgelerde de yetiştirilmesi mümkün olan bir çiçektir,

- Çoğunlukla sarı ve beyaz renklere sahip olup pembe ve mor gibi canlı renkleri olanları da bulunur,

- Yoğun bir kokuya sahip olduğu için parfüm ve yağ yapımında kullanılan bitki türleri arasında yerini alır,

- Toprak seçmeyen bir bitki olması sebebiyle hemen hemen her tip toprakta rahatlıkla kolaylıkla yetişebilir.

Yasemin Çiçeği Faydaları

- Rahatlatıcı bir kokuya sahip olduğu için kaygı ve stresi azaltıcı etkisi vardır,

- Yasemin çiçeği çayı insan sağlığına çeşitli faydalar sağlar,

- Asabiyet sorunları yaşayan veya depresyon belirtileri taşıyan kişilerin daha huzurlu ve dingin hissetmelerine önemli etki sunar,

- Yasemin çiçeği çayı uyku sorunlarına iyi gelir,

- Yasemin çiçeği çayının grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir,

- Boğaz ve baş ağrısına iyi gelir,

- Yasemin çiçeğinden elde edilen yağlar ciltteki lekeleri giderici etkiye sahiptir,

- Yasemin çiçeği yağı, yaşlanma belirtilerinden biri olan kırışıklıkları gideri etkiye sahiptir,

- Yasemin çiçeği yağının cilt sağlığının korunmasına faydası vardır,

Yasemin Çiçeği Hikayesi

Günlerden bir gün güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir prenses güneş tanrısına âşık olur. Prenses sonunda tüm cesaretini toplamayı başararak aşkını ifade eder. Ancak güneş tanrısı güzel prensesten hiç mi hiç etkilenmemiştir. Sonuç olarak prensesin aşkını reddetmiştir. Bu olaya çok fazla üzülen prenses, üzüntüsünden kendisini öldürür.

Ölü bedeni yakılan prensesin külleri toprağın üzerine saçılır. Prensesinin toprağa saçılan külünün yerine yasemin çiçekleri ortaya çıkar. Prenses aşkının reddedilmesinden dolayı o kadar üzüntü duymuştur ki canını acıtan güneş tanrısına duyduğu aşkından dolayı, gündüzleri açmayı reddedip, şafak vaktine kadar dilediği gibi açar ve çevresine mis kokusunu yayar. Bu aşk hikâyesi doğrultusunda, yasemin çiçekleri, geceleri şafak vaktine kadar çiçek açar ve yoğun olarak kokusunu etrafa yayar.