SÄ±cak kemoterapi nedir?

SÄ±cak kemoterapi, Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k kanser hÃ¼crelerini Ã¶ldÃ¼rebilen ve kanser hastasÄ±nÄ±n tedavisine Ã§ok yardÄ±mcÄ± olan son zamanlarda sÄ±kÃ§a tercih ettiÄŸimiz bir tedavi ÅŸeklidir. Orijinal adÄ± "HIPEC-Hyperthermic Ä°ntraperitoneal Chemotherapy" olan bu tedavi yÃ¶ntemi; mide, barsak, yumurtalÄ±k, hedwiton kanserleri ve karÄ±n zarÄ± tutulumu kanserinde kullanabildiÄŸimiz bir yÃ¶ntem olup tÃ¼mÃ¶r Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra uygulanÄ±r.Â

YaÅŸam sÃ¼resini artÄ±rÄ±yor

Tedavinin klasik kemoterapiden farkÄ±; daha kÃ¼Ã§Ã¼k hÃ¼crelere daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmasÄ±. Bu yÃ¶nden tedavide Ã§ok fazla artÄ± saÄŸlayan bir yÃ¶ntem" diye konuÅŸtu. SÄ±cak kemoterapinin, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evre hastalar da dahil olmak Ã¼zere uygulandÄ±ÄŸÄ± hastalarda yaÅŸam sÃ¼resini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Op.Dr. Ã–zsan, "SÄ±cak kemoterapi hastanÄ±n yaÅŸam kalitesini ve sÃ¼resini artÄ±ran bir tedavi ÅŸeklidir. SÄ±cak kemoterapi sonrasÄ± hasta yaÅŸam sÃ¼relerinin 2 katÄ±na kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. Ancak her hasta bu tedaviyi alamaz. Hastalar, belirli tÄ±bbi kontrollerden geÃ§tikten sonra sÄ±cak kemoterapi tedavisi gÃ¶rebilirler. Bu sebeple alanÄ±nda uzman hekimler tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± en doÄŸru olanÄ±dÄ±r.Â

Mikroskobik kanser hÃ¼crelerini yok ediyor

Rahim ve kolon kanseri cerrahisinde uygulanan kanser tedavisine umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olan sÄ±cak kemoterapi kolorektal ve peritoneal kanser tÃ¼rlerinden standart kemoterapiye gÃ¶re Ã§ok daha etkilidir. SitoredÃ¼ktif cerrahi gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r tÃ¼m tÃ¼mÃ¶rler temizlendikten sonra 42 derecede Ä±sÄ±tÄ±lan kanser ilaÃ§larÄ±nÄ±n cihaz ve el yardÄ±mÄ±yla karÄ±n iÃ§ine uygulanmasÄ±dÄ±r. Mikroskobik kanser hÃ¼crelerini yok etmeyi hedefleyen konsantre bir tedavidir. Standart kemoterapi ile vÃ¼cudun maruz kaldÄ±ÄŸÄ± yan etkileri en aza indirir. Bu tedavi yÃ¶ntemi maksimum ve en etkili dozda ilaÃ§ uygulanmasÄ±na olanak saÄŸlar. Hipek uygulanmadan Ã¶nce hasta titizlikle deÄŸerlendirilip bu tedavi iÃ§in uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmelidir. HastanÄ±n yaÅŸÄ± genel saÄŸlÄ±k durumu ve kanserin evresi de deÄŸerlendirmedeki Ã¶nemli kriterler arasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

SÄ±cak kemoterapi her hastaya uygun mu?Â

SÄ±cak kemoterapi Ã§ok sayÄ±da kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nda uygulanmaktadÄ±r. Ä°lk tanÄ± konulduÄŸunda veya evde 4 olan, karÄ±n iÃ§inde sÄ±nÄ±rlÄ± veya tÃ¼mÃ¼yle Ã§Ä±karÄ±labileceÄŸi planlanan karÄ±n iÃ§i zarÄ± kanserleri, yumurtalÄ±k kanseri, kalÄ±n baÄŸÄ±rsak-rektum kanseri, apendiks kanserleri ve bazÄ± mide kanserlerinin tedavisinde uygulanabilmektedir.Â

SÄ±cak kemoterapinin diÄŸer kemoterapiden farkÄ± nedir?Â

Hastalara damar yoluyla verilen kemoterapi karÄ±n zarÄ±nÄ± geÃ§erek karÄ±n boÅŸluÄŸuna etki edecek seviyeye ulaÅŸmaz. SÄ±cak kemoterapi karÄ±n iÃ§ine uygulanmasÄ± sebebiyle yan etkileri daha az gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. SÄ±cak kemoterapi genellikle bir defa uygulanÄ±rken, kemoterapi kÃ¼rler halinde uygulanmaktadÄ±r.