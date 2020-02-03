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GeriEtkinlik Rehberi Yaşam Akademisi Söyleşileri Şubat Ayında Devam Ediyor
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Etkinlik Rehberi

Yaşam Akademisi Söyleşileri Şubat Ayında Devam Ediyor

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Yaşam Akademisi Söyleşileri Şubat Ayında Devam Ediyor

"Yaşam Akademisi, alanında uzman iki konuğu ile şubat ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor."

Yoga, meditasyon, içsel farkındalık, sağlık ve stres yönetimi konularda uzman M. Mert Güler, Şubat ayının ilk konuğu olacak. Güler, ‘Gülümse ki Gülümset’ başlıklı söyleşisi ile 13 Şubat Perşembe günü saat 14.00’da Akbatı misafirleri ile buluşacak.

Konsantrasyon ve farkındalık üzerine Uzakdoğu temelli çalışmalar yapan Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı ise 27 Şubat Perşembe günü saat 14.00’da misafirlerle buluşacak. Çakmakçı, ‘Yaşama Sanatı’ başlıklı söyleşisinde bireylerin mutluluk arayışını ve çözüm önerilerini anlatacak. Aynı zamanda Çakmakçı, mutluluk, yaşamsal enerjinin artırılması, stres ve gerilimin etkilerinden arınma yöntemlerine de değinecek.

 

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