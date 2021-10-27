Yarpuz otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Yarpuz otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Yarpuz otunun yararlarını ve asıl kullanılacağını öğrenerek hastalıklara karşı değerlendirmek mümkün olmaktadır.

Yarpuz Otu Nedir?

Yarpuz otu halk arasında yabani nane olarak bilinen güzel bir kokuya sahip aromalı bitkiler arasında bulunmaktadır. Ege ve Akdeniz bölgesinde doğal ortamında her yerde yetişebilen bitki diğer bölgelerde de ilkbahar ve yaz aylarında kolaylıkla yetişebilmektedir. Diğer isimleri ise su nanesi, filiskün, pülüskün ve narpuz olarak tanınmaktadır.

Yarpuz Otu Ne İşe Yarar?

Yarpuz otunun birçok faydasının yanında hoş aroma bırakmasından dolayı nane kullanılan her yerde kullanılabilmektedir. Yarpuz otu özellikle mezeler içinde yoğurt kullanıldığında sıklıkla tercih edilmektedir. Yarpuz otunun geçmişte tarhana yapımında da şifa amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

Yarpuz otu bunlarla beraber özellikle şifalı çaylar yapmak için kullanılan kullanan bir bitkidir. Gül çayı ile beraber demlenildiği gibi içerisine tarçın veya diğer bitkilerin eklenerek içilmesi de yaygın olarak bilinmektedir.

Yarpuz Otu Nerede Yetişir Ve Nerede Bulunur?

Yarpuz otu Anadolu'daki birçok bölgede kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Özellikle dere ve su kenarlarında nemliliği yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla kendiliğinden bulunmaktadır. Üzerinde bulunan mor çiçekleri olgunlaştığını gösterirken dış görünüşünün tamamen naneye benzemesi de bulmakta kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca aktarlarda da kuru şekilde bulunmaktadır.

Yarpuz Otu Hangi Mevsimde Bulunur ve Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yarpuz otu doğal ortamda özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde her zaman bulunabilen bir bitkidir. Diğer bölgelerde ise özellikle ilkbaharda ve yaz aylarında kolaylıkla bulunabilmektedir. Yarpuz otu doğal ortamlarda kendiliğinden sıklıkla bulunabildiği için ve yarpuz otunun faydaları yeni olarak fark edildiği için yetiştiriciliğine gerek görülmemektedir. Doğal ortamdan kökünden alınarak ekilmesi ile bahçelerde de yetiştirmek mümkün olmaktadır.

Yarpuz Otu Nasıl Kullanılır? Yarpuz Otunun Kullanımı

Yarpuz otu yiyeceklerde kullanılabildiği gibi özellikle çay yapılarak içilmesi şifa açısından daha fazla yapılmaktadır. Tadının keskin ve kokusunun çay yapılırken ağır gelmemesi için içerisine diğer bitki veya tarçın ile limon eklenerek tadını hafifletmek mümkündür.

Yarpuz Otunun Faydaları Nelerdir? Neye Yarar ve Neye İyi Gelir?

Yarpuz otunun faydaları şunlardır;

Yarpuz otu antiseptik bir bitki olduğu için mikrop öldürücü ve enfeksiyon giderici özelliği bulunmaktadır.

İçerisinde bulunan mentol ile nefes açıcı ve burun rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Nezle ve gribal enfeksiyonlarda rahatlatıcı özelliktedir.

Ödem atıcı ve şişkinliğe karşı etkili olmaktadır.

Adet düzenleyici ve adet söktürücü etkisi bulunmaktadır.

Rahat uyku sağladığı gibi özellikle oda içerisinde bulundurulması rahatlamayı sağlamaktadır.

Yarpuz Otunun Zararları Var mıdır?

Yarpuz otu kullanımında hamilelerin ve emziren annelerin kullanması önerilmemektedir. Yarpuz otu içerisinde bulunan etkili maddelerden ötürü aşırı kullanımı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Böbrek rahatsızlığı olan kişilerin kullanması önerilmemektedir. Yarpuz otu kullanımında aşırı tüketim ve doz aşımı kişideki çeşitli hastalıkları tetikleyebilmektedir.

Yarpuz Otu Nerede Satılır?

Yarpuz otu doğal ortamlarda sıklıkla bulunabilmesine yanında doğru şekilde kurutulması çok önemli olmaktadır. Bitkinin zararlı kimyasal üretmemesi için kurtulma yöntemleri önemlidir. Bu nedenle bitkilerin kuru halde bulunabilmesine için aktarlara yönelmek gerekmektedir. Yaz aylarında taze şekilde tüketilebildiği gibi kış aylarında kuru halde aktarlardan temin etmek mümkün olmaktadır. Aktarlarda ve bitki satılan mağazalardan ulaşarak satın alınabilmektedir.​​​​​​