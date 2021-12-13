Yaprak sarma kaç kalori? 1 adet yaprak sarma besin değerleri ve kalorisi...

Yaprak sarma, asma yaprağının zeytinyağlı ya da etli olarak sarılıp tüketilmesidir. Oldukça lezzetli olan bu yemek, hemen her yörede yapılmaktadır.

Yaprak Sarma Kaç Kalori?

Yaprak sarmanın kalorisi, içeriğine göre değişmektedir. Zeytinyağlı yaprak sarma 1 porsiyon ortalama 120 kaloridir. Etli olarak sarılan 1 porsiyon yaprak sarma ise ortalama 140 kalori içermektedir.

1 Adet Yaprak Sarma Besin Değerleri ve Kalorisi

Yaprak sarma sevilen bir yiyecek türüdür. 1 adet yaprak sarması zeytinyağlı ise 35 kalori, etli ise 52 kalori içermektedir. Ayrıca 17 gr karbonhidrat, 6 g protein, 5 g şeker, 2.2 gr yağ ve 270 mg potasyum içermektedir. 95 mg magnezyum, 9 mg sodyum ve 2.3 mg demir de bulunmaktadır.