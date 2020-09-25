Yanlış Nemlendiriciyi Kullandığınızı Nasıl Anlarsınız?

Nemlendiriciler, cildinizi besleyerek koruyucu bir bariyer oluşturduğu gibi, kullandığınız yanlış bir ürün de olması gerekenin aksine cildinizi daha da savunmasız bırakabilir. İşte nemlendiricinizin aslında cildiniz için doğru olup olmadığını anlamanın kesin yolları…

Nemlendirici cildinizi yumuşak, pürüzsüz ve nemli hissettirmeli



Nemlendiriciler cildinizi yatıştırmalı ancak parlak bırakmamalıdır. Yağlı bir cildiniz varsa, yağ bazlı formüllerden uzak durmanız gerekebilir. Bunun yerine, gliserin, dimetikon ve niasinamid gibi bileşenlerden oluşan nemlendiriciler deneyin. Aynı şekilde kullandığınız ürün cildinizi parlatıyorsa hemen ondan kurtulun. Bu durumda yağ bazlı ürünler yerine yukarıda belirtilen bileşenlere ek olarak, içeriğinde komedojenik ve asenjenik olmayan nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Ayrıca salisilik asit ve retinol içerenler de olumlu etki bırakacaktır.



Nemlendiricinin cildinizi yumuşak ve pürüzsüz hale getirmesi beklenir. Kullandıktan sonra yüzünüz hala kuru ve pul pul ise, nem oranı yüksek seramidli markalar, su tutmaya yardımcı olan hylauronik asit gibi ürünleri seçmelisiniz. Buna rağmen cildiniz kızarıyor ve tahriş oluyorsa aşırı hassas olabilir, bu nedenle güçlü kokulu nemlendiricilerden uzak durmanız, bunun yerine hipoalerjenik türde olanları tercih etmeniz gerekir.

Cildiniz kötü tepki veriyorsa nemlendiricinizi değiştirin

Yanlış nemlendiriciyi kullandığınızın en büyük işaretlerinden biri beyaz döküntülerdir. Bunun sebebi, yüz bölgesine uyguladığınız bir vücut nemlendiricisi olabilir. Vücut losyonu tahriş edebileceğinden, her zaman yüzünüze özel ürünler kullanın.



Cilt bakımı rutininizi mevsimsel olarak değiştirmelisiniz. Örneğin, yaz aylarında daha hafif bir nemlendiriciyle birlikte, her zaman SPF gerektirir. Nemlendiricinizin buna uygun şekilde zenginleştirildiğinden emin olun. Buna ek olarak, aşırı kuru veya nemlendiriciler tarafından tahriş olmuş bir ciltte, makyajı çıkarmak için mineral yağ kullanılması etkilidir. Halihazırda hassas olan cildinizi daha fazla nemlendirmek için az miktarda vazelin ve mineral yağa başvurabilirsiniz. Biraz deneme yanılma gerektirebilir, ancak yüzünüz bunun için size teşekkür edecektir.