Yanlış Bilinen 7 Sağlık Efsanesi

Yumurta kalbe zararlıdır!



Günde 1 yumurta yemek kalp rahatsızlığı riskinizi artırmaz. Evet, yumurtanın sarısında kolesterol bulunur; ama çoğumuz için herhangi bir gıdada bulunan miktar kadardır. Dahası yumurta kalp hastalıkları riskini düşürebilecek besin maddelerinden biri olan Omega 3 içerir.

Günde 8 bardak su için!



Bardak saymaya gerek yok. Araştırmalar, susuz kaldığı anda bir bardak su içen kişilerin sağlıklarını koruyabileceklerini göstermektedir. Suyun yanı sıra çorba, meyve ve sebze gibi sıvıdan yana zengin gıdalar, meyve suyu, çay ve kahve gibi içecekler su ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. Burada en önemli nokta tuvalete çok az gitmeniz, idrarınız koyu sarı renkte olmasıdır. Bu belirtiler vücudunuzun susuz kaldığının en önemli göstergeleridir.



Parmak çıtlatmak kemik erimesi veya artrite neden olabilir.



Parmak çıtlatma sırasında çıkan ses etrafınızdaki insanları rahatsız edebilir; ancak bunun kemik veya eklemlerinize bir zararı yoktur. Bu ses parmağınızı çıtlatırken kemik ve eklemleriniz arasında oluşan gaz kabarcıklarından kaynaklanır. Bunu yapmayı seviyorsanız devam edebilirsiniz. Çalışmalar artritte herhangi bir rolü olmadığını gösteriyor.



Deodorant kullanımı meme kanserine neden olur!



Bazı bilim insanları, roll-on ve deodorantlarda bulunan kimyasalların koltuk altından emilmesinin mümkün olduğunu, bu kimyasalların tümörleri daha olası hale getireceğini düşünüyorlar. Ancak Ulusal Kanser Enstitüsü, meme kanserine herhangi bir ürünün neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını açıklamıştır.



Düzenli multivitamin kullanmak gerekir!



Bir multivitaminin diyetinizde olmayan besin maddelerini telafi edebileceğini duymuşsunuzdur.Araştırmacılar bu noktada hemfikir değillerdir. Fakat hekiminiz vitamin almanızı söylüyorsa yapın. Özellikle hamileyseniz hekiminizin önereceği folik asit ve vitaminleri kullanmanız hem sizin hem bebeğinizin sağlığı için gereklidir.Yine de, vitamin almanın en iyi yolunun, meyve, sebze, tahıl ve sağlıklı yağlarla dolu bir beslenme

programından geçtiğini unutmayın.



En kirli alanlar klozetlerdir!



Aslına bakılırsa klozetler banyo kapıları, kapı kollarına göre çok daha masum olabilir. Özellikle kapı kolları E.koli (Escherichia coli), Norovirüs (mide gribi) gibi bakterilerle kaplı olma eğilimi olan zeminlerdir. Kapı veya kulplara kağıt mendille dokunmak daha doğru bir hareket olacaktır.



Soğuk hava, soğuk algınlığına neden olur!



Anneniz ne kadar söylemiş olursa olsun, soğuk havada uzun zaman harcamak sizi hasta etmez. Sanılanın aksine mikrop ve bakteriler sıcak havayı daha çok severler.