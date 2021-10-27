Yanaklarından Kilo Veremeyenlere Çözüm: Hollywood Yanağı

Günümüzde sadece kadınlar değil erkekler de kendine özgü ve çekici yüz hatlarına sahip olmak istiyor. Bazı kişiler ideal yüz ve yanak yapılarına sahip olsalar bile yanak bölgesindeki fazla yağ nedeniyle kilolu görünebilirler.

Çekici yüz hatlarına Hollywood yanağı ile sahip olun

Hollywood yanağı ameliyatının temel amacı yanaklardaki fazla yağları alıp yüzün daha çekici görünmesini sağlamaktır. Bu çok popüler bir yöntemdir. Genellikle erkekler ve kadınlar tarafından tercih edilir. Erkeklerin kemik ve yağ yapıları farklı olduğundan, erkeklerin yağ alımı tedavi sırasında genellikle kadınlara göre daha düşüktür. Hollywood yanağı ameliyatı için uygun olan kişiler; yanaklarında fazla yağlanma, bulanık yüz hatları ve daha kalın yüz hatlarına sahip kişilerdir.

Hollywood yanağı işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Hollywood yanağı işleminde elmacık kemikleri belirgindir ve yüz hatları orantılıdır. Yanaklardaki fazla yağlar alınarak kişi daha canlı ve genç bir görünüme kavuşabilir. Operasyon, kişisel tercihe bağlı olarak lokal veya genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir. Yanağın iç kısmından yaklaşık 1 cm içeriden bir kesi ile yanaktan yağ alınmasını içerir. Mevcut fazla yağın yaklaşık %40'ı alınır. Ameliyat, açılan kesi üzerine küçük dikişler ile gerçekleştirilir. Uygulama yaklaşık 1 saat sürer ve ağrısızdır.

Sonuçlar operasyondan sonra 3 hafta içinde görülebilir. Ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ödem ve şişlik görülmesi oldukça doğaldır. Bu semptomlar normaldir ve soğuk kompresler cildi sakinleştirebilir. İyileşme sürecini daha sağlıklı ve kolay bir şekilde tamamlamak için ilk gün katı gıdaların tüketilmemesi önerilir. Üçüncü gün ve sonrasında hafif katı gıdalara geçebilirsiniz. Ağız ve diş temizliği ilk hafta ağız içi enfeksiyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bir sorundur.

Hollywood yanağı basit ve ağrısız bir yöntemdir ancak cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle atılacak tüm adımlar uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.