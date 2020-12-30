Yalnız Yaşamanın 15 Harika Avantajı!

1- Kanepenin en rahat köşesinden evin en güzel odasına kadar hiçbir şeyi paylaşmanız gerekmiyor. Çünkü her şey sadece size ait!

2- Kişisel işlerinizi, rutininizi, neyi ne için yaptığınızı kimseye açıklamanız gerekmiyor.

3- Eve geç kalacağınızı ya da neden geç kaldığınızı kimseye açıklamak zorunda değilsiniz, evde sizi bekleyen biri yok!

4- Evinizde plansız bir arkadaş toplantısı, aile yemeği ya da herhangi bir etkinlik organize etmek için kimseden izin almanıza gerek kalmaz.

5- Evde yiyecek hiçbir şey olmadığında ya da çarşaflar değişmediğinde bu gerçeği sadece siz bileceksiniz.

6- Dilediğiniz müziği yüksek sesle dinleyebilir, şarkı söyleyebilirsiniz rahatsız olabilecek, şikayet edecek kimse yok.

7- Bir eşyanızı arayıp bulamadığınızda ev arkadaşınızın, kardeşinizin ya da partnerinizin kaybettiği gibi garip düşüncelerle mücadele etmek zorunda kalmazsınız.

8- Tartışma veya oylama yapmadan TV'de istediğiniz kanalı izleyebilir, dilediğiniz dizi/filmi açabilirsiniz.

9- Tek başına yaşarken kendinizi daha yakından tanıyacak, başarabildiğinizi görecek ve öz güveninizi arttıracaksınız.

10- Sadece kendi odanızı değil, evin her köşesini kendi zevkinize göre dekore edebilirsiniz.

11- İstediğiniz zaman çıplak dolaşabilirsiniz!

12- Dilerseniz kapıyı tamamen açık bırakarak banyoyu kullanabilir, duş alabilirsiniz.

13- Gerçek anlamda 'mahremiyete' sahip olmanın inanılmaz ayrıcalığının farkına varacaksınız.

14- Akşam yemek yapmak ya da bulaşıkları yıkamak mecburi değil. Bu konuda sizden yardım bekleyen yok. Canınız isterse yemek yaparsınız, bulaşık yıkarsınız istemezse olduğu gibi bırakırsınız!

15- Arkadaşlarınızla telefonda istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Evin içinde sizin uzun görüşmelerinizden şikayet edecek kimse yok.