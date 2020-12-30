Yalnız Yaşamanın 15 Harika Avantajı!
"Aileden bağımsız, bir partner ya da ev arkadaşınız olmadan tek yaşamanın nasıl bir his olduğunu mu merak ediyorsunuz? Yalnız yaşadığınız zamanlar, hayatınızın en güzel zamanları olabilir! İşte tek başına yaşamanın harika avantajları..."
1- Kanepenin en rahat köşesinden evin en güzel odasına kadar hiçbir şeyi paylaşmanız gerekmiyor. Çünkü her şey sadece size ait!
2- Kişisel işlerinizi, rutininizi, neyi ne için yaptığınızı kimseye açıklamanız gerekmiyor.
3- Eve geç kalacağınızı ya da neden geç kaldığınızı kimseye açıklamak zorunda değilsiniz, evde sizi bekleyen biri yok!
4- Evinizde plansız bir arkadaş toplantısı, aile yemeği ya da herhangi bir etkinlik organize etmek için kimseden izin almanıza gerek kalmaz.
5- Evde yiyecek hiçbir şey olmadığında ya da çarşaflar değişmediğinde bu gerçeği sadece siz bileceksiniz.
6- Dilediğiniz müziği yüksek sesle dinleyebilir, şarkı söyleyebilirsiniz rahatsız olabilecek, şikayet edecek kimse yok.
7- Bir eşyanızı arayıp bulamadığınızda ev arkadaşınızın, kardeşinizin ya da partnerinizin kaybettiği gibi garip düşüncelerle mücadele etmek zorunda kalmazsınız.
8- Tartışma veya oylama yapmadan TV'de istediğiniz kanalı izleyebilir, dilediğiniz dizi/filmi açabilirsiniz.
9- Tek başına yaşarken kendinizi daha yakından tanıyacak, başarabildiğinizi görecek ve öz güveninizi arttıracaksınız.
10- Sadece kendi odanızı değil, evin her köşesini kendi zevkinize göre dekore edebilirsiniz.
11- İstediğiniz zaman çıplak dolaşabilirsiniz!
12- Dilerseniz kapıyı tamamen açık bırakarak banyoyu kullanabilir, duş alabilirsiniz.
13- Gerçek anlamda 'mahremiyete' sahip olmanın inanılmaz ayrıcalığının farkına varacaksınız.
14- Akşam yemek yapmak ya da bulaşıkları yıkamak mecburi değil. Bu konuda sizden yardım bekleyen yok. Canınız isterse yemek yaparsınız, bulaşık yıkarsınız istemezse olduğu gibi bırakırsınız!
15- Arkadaşlarınızla telefonda istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Evin içinde sizin uzun görüşmelerinizden şikayet edecek kimse yok.