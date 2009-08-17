Yalan söyleyeni nasıl anlarsınız?

Karşınızdaki kişinin size yalan söylediğini davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. İşte yalanı ele veren o hareketler.



1. Yalan söyleyenler genellikle göz temasından kaçınır. Ellerini ve kollarını daha az kullanır. Soru sorduğunuzda avucunu sıkar ya da ellerini size çevirmez.



2. Genel tavrı değişir. Sakin bir insan aniden heyecanlı davranırken, daha hareketli insanlar donuk tavırlarla konuşmaya başlar.



3. Sorduğunuz basit sorulara daha önceden cevabını tasarladığı için gerektiğinden detaylı cevaplar verir. Fakat bunun ardından beklemediği bir soru sorarsanız birden bocalar ve cevap vermek için zaman kazanmaya çalışır.



4. Şaşkınlık, korku ya da mutluluk gibi duyguları belirten ifadeleri sadece ağız bölgesiyle sınırlı kalır.



5. Ayakta dururken ya da otururken yalan söyleyen birisi genellikle sırtını dik tutmaz.



6. Bulunduğu rahatsız ortamdan kurtulmak isteğiyle gözünü kapıya çevirir ve konuştuğu kişiyle arasına mesafe koyar.



7. Sorulara net cevaplar vermez. Her zaman sakin karşıladığı sorulara aşırı tepkiler verir. Kendisi size soru yöneltmez.



8. Şakalar yaparak konuyu geçiştirmek ister ya da çok dramatik bir hikaye anlatarak sizi duyarsızlıkla suçlar.



9. Sık sık yüzüne dokunur. Burnunu çeker, başını kaşır. Özellikle ağız bölgesine yakın bölgelere dokunması dikkat çeker.



10. Üstündeki kıyafetleri düzeltir. Gömleğinin yakasını gevşetir. Ya da elinde tuttuğu bir cisimden güç almaya çalışır...



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Aldatan erkeğin yalanları



Zamana geçtikçe erkeğin aldatma modelleri de değişiyor, artık teknolojinin nimetlerini daha sık kullanıyorlar...



İstatistiklere göre söylenen yalanların ancak yüzde 18'i yakalanıyor, yani 10 yalandan 8'i saptanamıyor ve yalanı yakalamak konusunda kadınlar yaradılışları gereği daha yetenekli! Tabi bu her zaman aldatan erkeği yakalayacağımız anlamına gelmiyor. Başvurdukları bütün küçük oyunları öğrenirsek, daha avantajlı oluruz. Bütün bunlar bizi daha paranoyak yapsa da, önceden bilmek daha avantajlı, ki yanlış erkekle vakit kaybetmeyelim! İşte erkeklerin başvurduğu en son numaralar...





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