Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Boş vakitlerini film izleyerek geçiren çok sayıda sinemasever bulunmaktadır. Sevdiğiniz türden filmleri seçerek boş zamanınızı keyifli hale getirebilirsiniz. Macera ve bilimkurgu türünden hoşlananlar fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisini izleyebilir. Yakut Kırmızı serisi filmleri - Yakut Kırmızı serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile detayları derledik."
Fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisi bir roman uyarlamasıdır. Film fantastik bir dünyada geçmektedir. Aklın sınırlarını zorlayan ve macerayı her an hissettiren başarılı bir seri olmuştur. Kurgusu ve oyuncuları ile ilgi çeken bir fantastik seri olmayı başarmıştır. Zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip olan birisinin çıkmış olduğu inanılmaz bir serüven sizleri bekliyor. Bilimkurgu, aksiyon, fantastik ve macera yüklü bir seri ile heyecana ortak olabilirsiniz.
Yakut Kırmızı Filmleri ve İsimleri
Fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisine ait olan 3 adet film bulunmaktadır.
Yakut Kırmızı
Safir Mavi
Zümrüt Yeşil
1. Yakut Kırmızı
Serinin ilk filmi Yakut Kırmızı adıyla gösterime girmiştir. İlk film fantastik yolculuğun başı olacaktır ve farklı karakterleri ilk olarak bu filmde görüyoruz. Yeteneğini keşfeden bir gencin yaşadığı muhteşem bir serüven bu film ile başlıyor.
Yakut Kırmızı Konusu
Stepherd adındaki genç kız sahip olduğu güçlerin farkında değildir. Bu güçleri fark ettiğinde ise kendisini başka bir dünyada bulacaktır. Sahip olduğu özel güç ise zamanda seyahat edebilmesidir. Bu gücünü kullandığında ise kendini 19. Yüzyılın sonlarında Londra’da bulacaktır. Bu yolculuk birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak ve hikaye farklı bir boyutta devam edecektir.
Yakut Kırmızı Vizyon Tarihi
14 Mart 2013 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.
Yakut Kırmızı Oyuncuları
Josefine Preuß
Florian Bartholomäi
Uwe Kockisch
Johannes Silberschneider
Katharina Thalbach
Veronica Ferres
Maria Ehrich
Yakut Kırmızı Yönetmeni
Felix Fuchssteiner
2. Safir Mavi
İlk filmin devamı bu sefer Safir Mavi ismi ile gösterime girmiştir.
Safir Mavi Konusu
Zamanda yolculuk yapan Gwen birçok sırrı keşfetmiştir. Bu sefer özel güçleri olan başka kimse var mı diye düşünmeye başlar. Bu amaçla yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yine fantastik bir dünyada kendisini bulacak ve macera son hızıyla devam edecek.
Safir Mavi Vizyon Tarihi
18 Aralık 2014 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.
Safir Mavi Oyuncuları
Florian Bartholomäi
Bastian Trost
Josefine Preuß
Maria Ehrich
Karl Walter Sprungala
Peter Simonischek
Pierre Kiwitt
Safir Mavi Yönetmeni
Felix Fuchssteiner
3. Zümrüt Yeşil
Serinin 3. Filmi olan Zümrüt Yeşil aynı zamanda üçlemenin final filmidir.
Zümrüt Yeşil Konusu
İlk filmlerde yaşadığı hayal kırıklığını atlatamayan Gwen, Gideon’a karşı kuşkuyla bakmaktadır. Gideon’a karşı kalbi kırılmıştır ve yaptığı seyahatlerden birçok ders çıkarmıştır. Bu sefer bir kurtarma operasyonu için tekrar iş başına geçmesi gerekmektedir. Kendisini Gideon ile birlikte yeni bir serüvenin ortasında bulur. Serinin son filminde macera katlanarak devam edecek ve yeni sürprizler karşımıza çıkacaktır.
Zümrüt Yeşil Vizyon Tarihi
7 Temmuz 2016 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.
Zümrüt Yeşil Oyuncuları
Maria Ehrich
Josefine Preuß
Kostja Ullmann
Jannis Niewöhner
Rolf Kanies
Jennifer Lotsi
Johannes von Matuschka
Zümrüt Yeşil Yönetmeni
Felix Fuchssteiner