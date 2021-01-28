MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
GeriKültür Sanat Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

"Boş vakitlerini film izleyerek geçiren çok sayıda sinemasever bulunmaktadır. Sevdiğiniz türden filmleri seçerek boş zamanınızı keyifli hale getirebilirsiniz. Macera ve bilimkurgu türünden hoşlananlar fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisini izleyebilir. Yakut Kırmızı serisi filmleri - Yakut Kırmızı serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile detayları derledik."

Fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisi bir roman uyarlamasıdır. Film fantastik bir dünyada geçmektedir. Aklın sınırlarını zorlayan ve macerayı her an hissettiren başarılı bir seri olmuştur. Kurgusu ve oyuncuları ile ilgi çeken bir fantastik seri olmayı başarmıştır. Zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip olan birisinin çıkmış olduğu inanılmaz bir serüven sizleri bekliyor. Bilimkurgu, aksiyon, fantastik ve macera yüklü bir seri ile heyecana ortak olabilirsiniz.

Yakut Kırmızı Filmleri ve İsimleri

Fantastik bir yapım olan Yakut Kırmızı serisine ait olan 3 adet film bulunmaktadır.

Yakut Kırmızı

Safir Mavi

Zümrüt Yeşil

Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Yakut Kırmızı

Serinin ilk filmi Yakut Kırmızı adıyla gösterime girmiştir. İlk film fantastik yolculuğun başı olacaktır ve farklı karakterleri ilk olarak bu filmde görüyoruz. Yeteneğini keşfeden bir gencin yaşadığı muhteşem bir serüven bu film ile başlıyor.

Yakut Kırmızı Konusu

Stepherd adındaki genç kız sahip olduğu güçlerin farkında değildir. Bu güçleri fark ettiğinde ise kendisini başka bir dünyada bulacaktır. Sahip olduğu özel güç ise zamanda seyahat edebilmesidir. Bu gücünü kullandığında ise kendini 19. Yüzyılın sonlarında Londra’da bulacaktır. Bu yolculuk birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak ve hikaye farklı bir boyutta devam edecektir.

Yakut Kırmızı Vizyon Tarihi

14 Mart 2013 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.

Yakut Kırmızı Oyuncuları

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Uwe Kockisch

Johannes Silberschneider

Katharina Thalbach

Veronica Ferres

Maria Ehrich

Yakut Kırmızı Yönetmeni

Felix Fuchssteiner

Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Safir Mavi

İlk filmin devamı bu sefer Safir Mavi ismi ile gösterime girmiştir.

Safir Mavi Konusu

Zamanda yolculuk yapan Gwen birçok sırrı keşfetmiştir. Bu sefer özel güçleri olan başka kimse var mı diye düşünmeye başlar. Bu amaçla yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yine fantastik bir dünyada kendisini bulacak ve macera son hızıyla devam edecek.

Safir Mavi Vizyon Tarihi

18 Aralık 2014 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.

Safir Mavi Oyuncuları

Florian Bartholomäi

Bastian Trost

Josefine Preuß

Maria Ehrich

Karl Walter Sprungala

Peter Simonischek

Pierre Kiwitt

Safir Mavi Yönetmeni

Felix Fuchssteiner

Yakut Kırmızı Serisi Filmleri - Yakut Kırmızı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3. Zümrüt Yeşil

Serinin 3. Filmi olan Zümrüt Yeşil aynı zamanda üçlemenin final filmidir.

Zümrüt Yeşil Konusu

İlk filmlerde yaşadığı hayal kırıklığını atlatamayan Gwen, Gideon’a karşı kuşkuyla bakmaktadır. Gideon’a karşı kalbi kırılmıştır ve yaptığı seyahatlerden birçok ders çıkarmıştır. Bu sefer bir kurtarma operasyonu için tekrar iş başına geçmesi gerekmektedir. Kendisini Gideon ile birlikte yeni bir serüvenin ortasında bulur. Serinin son filminde macera katlanarak devam edecek ve yeni sürprizler karşımıza çıkacaktır.

Zümrüt Yeşil Vizyon Tarihi

7 Temmuz 2016 tarihinde vizyondaki yerini almıştır.

Zümrüt Yeşil Oyuncuları

Maria Ehrich

Josefine Preuß

Kostja Ullmann

Jannis Niewöhner

Rolf Kanies

Jennifer Lotsi

Johannes von Matuschka

Zümrüt Yeşil Yönetmeni

Felix Fuchssteiner

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi