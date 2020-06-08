Yağlı Yiyecek Yedikten Sonra Ne Yapmalı?

Ilık su için

Yağlı besinler tükettikten sonra ılık su içmek sindirim sisteminizi yatıştırmaya ve aktive etmeye yardımcı olur. Su, besinler ve atık ürünler için bir taşıyıcı görevi görür. Sıcak su içmek besinleri sindirilebilir forma ayırmaya yardımcı olur. Yeterli su içmezseniz, ince bağırsak sindirim için yiyeceklerden suyu emer, dehidrasyon ve kabızlığa neden olur.

Yürüyüşe çıkın

Ağır bir yemekten sonra 30 dakika yürümek, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, vücudunuzu rahatlatmak için yağlı yiyecekler yedikten sonra 30 dakika boyunca yavaş tempolu bir yürüyüşe çıkın.

Daha fazla meyve ve sebze tüketin

Lif ve esansiyel mikro besinler içermeyen, doymuş ve trans yağlar bakımından zengin yiyecekler yemek kabızlığa neden olabilir. Meyve ve sebze tüketmek ise yeterli vitamin, mineral ve lif sağlanmasına yardımcı olur. Yağlı besinler tükettiğinizde sonraki öğünlerde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat edin.

Yağlı besinler tükettikten sonra bunları yapmayın!

Soğuk yiyecekler yemekten kaçının

Yağlı yiyecekleri tükettikten sonra dondurma gibi soğuk yiyecekler yemek karaciğer, mide ve bağırsaklar üzerinde olumsuz etkiye sebep olur. Yağlı yiyeceklerin sindirimi zordur. Yağlı besinlerden hemen sonra soğuk yiyecekler tüketmek sindirimi zorlaştırır, şişkinlik ve hazımsızlığa neden olur.

Yedikten sonra hemen yatağa gitmeyin

Ağır bir yemekten sonra asla doğrudan yatağa gitmeyin. Akşam yemeği ile uyuma saatiniz arasında mutlaka 2-3 saat olsun. Sadece yağlı yemek yedikten sonra değil, akşam yemeğinden hemen sonra uyumak, yiyeceklerin sindirilmesini zorlaştırır, şişkinliği ve yağ birikimini arttırır.