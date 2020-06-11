Yağ Yakımını Hızlandırmanın En Lezzetli Yolu

Yağ Yakıcı Detoks Nasıl Hazırlanır?

Tarifini vereceğimiz detoksu hazırlamanız oldukça kolay ve pratik. Kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemeleri kullanarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz detoks için öncesinde önemli bir bilgiyi unutmamanız gerekiyor. Bu tarifi emziren anneler ve gebeler yapamaz. Çünkü tarifin içerisindeki bazı gıdalar emziren annelerde süt azalmasına yol açabilirken, gebelerde ise düşük riski oluşturabilmektedir.

Şimdi geçelim malzemelere ve hazırlanışa. İhtiyacımız olanlar yalnızca 10 bardak su, 3 poşet yeşil çay, 1 orta boy limon, 1 salatalık ve 2 tane de orta boy çilek. İlk olarak 10 bardak suyu kaynatıp beş dakika kadar bekletiyoruz. Sonrasında bu sudan 3 bardağı bir sürahiye alarak 3 poşet yeşil çay ekleyip demlenmesini bekliyoruz. Demlenme beklenirken başka bir sürahiye ise kalan 7 bardak suyu koyuyoruz. Ödem attırma noktasında salatalığın nasıl bir mucize olduğu aşikar. Dolayısıyla 1 adet salatalığı 8 eş parçaya bölerek 7 bardak suyumuzu doldurduğumuz sürahimize ekliyoruz. Limonu da önce güzelce yıkıyoruz. Sarı kabuğunu her ne kadar yıkamış olsak da mumlu yapısı nedeniyle soyuyor; posası önemli olduğu için beyaz sert iç kabuğunu bırakıyor ve halkalar halinde doğruyoruz. Çekirdekleriyle beraber suya eklediğimiz ve C vitamini deposu olan limonumuz, en çok ödem attıran besin özelliğinin yanında detoks suyuna lezzet katmamızı da sağlıyor. Son olarak çileğimizi de 7 bardak suyumuzun olduğu sürahiye ikiye bölerek bırakıyoruz. Çilek de; aroması, kokusu ve tatlı olması nedeniyle detoksunuza renk katacaktır.

Tüm bu malzemeleri karıştırdıktan sonra son olarak 3 su bardağı suyun içerisinde demlediğimiz yeşil çayımızı da tüm malzemelerin içine ekliyor ve karıştırıyoruz.

Hangi Sıklıkla ve Ne Şekilde Tüketilmelidir?

Detoks suyumuz yaklaşık iki saat kadar dolapta bekledikten sonra tüketime hazır hale gelecektir. İsteğe bağlı olarak süzebilir ya da malzemeler içinde kalacak şekilde gün içinde tüketebilirsiniz. Bu detoks suyunu en çok açlık hissetiğiniz zamanlarda içerseniz sizi tok tuttuğunu fark edeceksiniz.

Yağ yakımınızı hızlandırarak diyet yapmanızı kolaylaştıran söz konusu bu etkili 10 bardak suyun gün içerisinde dengeli olarak dağıtılması akşam en geç 19:30’a dek bitirilmesi de oldukça önemli bir püf noktadır. Çünkü daha geç tüketilirse idrarı artırdığı için gece uykularını bölebilir ve bu durum da kilo verimini olumsuz etkileyebilir. Her 15 günde bir yapılmasını tavsiye ettiğimiz bu detoks suyu en yüksek faydayı sağlayabilmeniz adına en az 3 en çok 7 gün üst üste tüketilmelidir.

Diyetisyen Mehtap Yakut



